Rangnick wollte Müller und Hummels

International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand UEFA Europa League Do 19:00 Sturm Graz -

Fenerbahce Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Sa 16:00 Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Javor Super Cup Sa 21:00 Monaco -

PSG Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup So 15:00 RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Super Liga So 19:00 Rad -

Crvena zvezda Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Mo 20:45 Auxerre -

Lens Club Friendlies Di 18:30 St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Mi 00:15 Libertad -

Huracan Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Mi 19:45 Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Do 02:45 Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Fr 02:45 Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Fr 20:00 Lens -

Nimes First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Ligue 1 Fr 20:45 Monaco -

Toulouse Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Club Friendlies Sa 16:00 Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Club Friendlies Sa 16:45 RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:15 Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Metz -

Guingamp Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 17:00 SC Freiburg -

Turin Ligue 1 So 17:00 Angers -

Bordeaux Club Friendlies So 17:00 Brighton -

Atletico Madrid Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende 1. HNL So 19:00 Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores Mi 02:45 River Plate -

Guarani J1 League Mi 12:00 Shimizu -

Osaka J1 League Mi 12:00 Kobe -

Kashima League Cup Mi 20:45 Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Do 00:15 Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Do 02:00 Sevilla -

AS Rom

Ralf Rangnick erinnert sich zurück an seine Zeit bei der TSG 1899 Hoffenheim. Damals hätte er beinahe Thomas Müller und Mats Hummels vom FC Bayern München verpflichtet.

"Er hat damals so gespielt, wie er eben gespielt hat, mit seinen dünnen Beinen, und hatte auch den einen oder anderen Stockfehler drin", erzählte Rangnick beim Trainerkongress in Bochum. Der heutige Sportdirektor von RB Leipzig rief aber dennoch beim FC Bayern an.

Präsident Uli Hoeneß wurde von der Anfrage allerdings überrascht: "Hoeneß sagte damals nur: 'Müller? Ich kenne nur Gerd Müller!' Er musste sich erst bei Hermann Gerland erkundigen." Gerland lehnte einen Transfer anschließend ab und forderte "drei oder vier Millionen Euro."

Für Rangnick damals "bisschen sehr viel", was ihn jetzt mit Blick auf die Entwicklung des Offensivspielers ärgert. Aus dem damaligen Amateur der zweiten Mannschaft Bayerns wurde ein Nationalspieler: "Im Nachhinein hätten wir das natürlich locker bezahlen sollen."

Rangnick mit Hummels einig

Ähnlich stand es damals bei Mats Hummels. Der Verteidiger wurde in München aussortiert, Rangnick wollte zuschlagen: "Wir waren uns damals schon mit Hummels und seinem Berater einig. Aber es war auch noch Borussia Dortmund mit dem neuen Trainer Jürgen Klopp im Rennen."

Hoeneß, so Rangnick, entschied sich für die Borussia: "Er sollte für zwei Jahre nach Dortmund, weil er dort mehr unter Druck steht, auch unter medialem Druck." Dass Hummels dem BVB Titel einbrachte, war so nicht geplant: "Sonst hätte er ihn wohl lieber für zwei Jahre nach Hoffenheim geschickt."