Sanches äußert sich zu Wechsel-Gerüchten

Erlebe

deinen Sport

live Serie A So 21:00 Gremio -

Corinthians Primera División So 21:15 Boca Juniors -

Unión Santa Fe Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta

Renato Sanches absolvierte eine enttäuschende erste Saison beim FC Bayern, weshalb zuletzt über einen bevorstehenden Wechsel spekuliert wurde. Nun bezog der Portugiese Stellung.

"Prinzipiell werde ich bei Bayern bleiben", sagte Sanches der portugiesischen Zeitung Record und beteuerte: "Natürlich ist Bayern München ein großartiger Verein und ich genieße es wirklich, hier zu sein."

Gedanken an einem möglichen Abschied hat er jedoch trotzdem: "Falls ich nicht bei Bayern bleibe, werde ich auch nicht entmutigt sein. Ich werde weiterhin und wie gewohnt arbeiten."

In der abgelaufenen Saison absolvierte Sanches 25 Pflichtspiele für den FCB. Mit der portugiesischen U21-Nationalmannschaft scheiterte er bei der EM in Polen bereits in der Gruppenphase.