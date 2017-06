Bayern nach CL fast immer auswärts

Erlebe

Der FC Bayern muss in der kommenden Spielzeit nach Champions-League-Partien in der Bundesliga fast immer in der Fremde ran. Borussia Dortmund kommt in diesem Fall besser weg.

Nach Auftritten in der Königsklasse bestreiten die Bayern gleich fünf Mal ein Auswärtsspiel bei nur einem Auftritt auf heimischem Rasen. Eine der Begegnungen auf fremdem Platz ist das Spiel bei Borussia Dortmund.

Für den BVB ist es eines von insgesamt vier Heimspielen nach CL-Auftritten bei zwei Auswärtsspielen. Neben den Bayern empfangen die Dortmunder dabei auch Schalke am Wochenende nach Strapazen in Europa.

Genauso häufig wie die Bayern muss auch 1899 Hoffenheim im Falle einer erfolgreichen Qualifikation auswärts ran (ein Heimspiel, fünf Auswärtsspiele). RB Leipzig hat derweil gleich fünf Heimspiele bei nur einem Auswärtsspiel nach Spielen in der Champions League.