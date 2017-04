Scout packt aus: Bayern wollte Ibrahimovic

Dienstag, 25.04.2017

Im Jahre 2001 waren die Bayern aufgrund eines herausragenden Solos auf den Schweden aufmerksam geworden und hatten bereits den damaligen Sportdirektor von Malmö FF kontaktiert. "Wir hatten Kontakt mit Hasse Borg", so Andersson gegenüber fotbollskanalen. Ein Wechsel scheiterte seinerzeit jedoch aus finanziellen Gründen: "Bayern sagte: So viel Geld zahlen wir nicht für einen Jugendspieler."

Ibrahimovic wechselte in der Folge in die Niederlande zu Ajax Amsterdam und spielte später unter anderem für Juventus Turin und den AC Mailand. Von einer Fehlentscheidung will der Scout jedoch auch im Nachhinein nicht sprechen: "Es war richtig. Bayern hat mehr Titel als Ajax und Juventus gewonnen. Das ist das, was am Ende zählt. Sie haben nichts falsch gemacht. Auch für Zlatan war der Wechsel nach Holland richtig. Die deutsche Mentalität hätte vielleicht nicht so gut zum ihm gepasst", sagte Andersson.

Aktuell steht der mittlerweile 35-Jährige bei Manchester United unter Vertrag. Nach seinem Kreuzbandriss und dem daraus resultierenden Saison-Aus steht die Zukunft des Stürmers jedoch in den Sternen.

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief