Ibrahimovic: "Aufgeben ist keine Option"

Montag, 24.04.2017

"Es ist nicht neu, dass ich verletzt bin. Ich werde einige Zeit nicht Fußball spielen können", vermeldete Ibrahimovic per Instagram unter einem Bild seiner Beine. Mit 35 Jahren kündigte er aber an: "Ich werde das durchstehen wie alles andere auch und noch stärker zurückkehren."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Während englische Medien bereits von einem doppelten Kreuzbandriss berichten, ist diese Diagnose noch nicht vollends gesichert. Für Ibrahimovic geht es wohl in die USA zu einem Knieexperten, der die genaue Verletzung herausfinden und wohl auch behandeln soll.

Inwiefern die Verletzung die Zukunftsplanungen Ibrahimovics beeinträchtigt, ist fraglich. Der Schwede hat wohl mehrere Monate Pause vor sich, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Der Stürmer will wohl nochmals in die Champions League.

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief