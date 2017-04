BVB vor Köln-Spiel mit Personalsorgen

Freitag, 28.04.2017

Zudem könne Weltmeister Andre Schürrle wegen einer Achillessehnenentzündung "nicht unter Belastung trainieren". Tuchel nannte dies eine "sehr unbefriedigende Situation". Mit Pokal-Matchwinner Ousmane Dembele will der Trainer behutsam umgehen: "Er kann gerne alle drei Tage 95 Minuten spielen. Aber wir haben auch eine Fürsorgepflicht."

Tuchel warnte vor dem FC, der zuletzt geschwächelt hat. "Wir wollen den Spagat hinbekommen", sagte er. "Wir müssen über Grenzen gehen, sonst wird es nicht reichen."

An die Kölner hat der BVB seinen Innenverteidiger Neven Subotic verliehen. Ob der serbische Nationalspieler beim BVB eine Zukunft habe, liege in seiner Hand. "Natürlich würde ich mich freuen, wenn er wieder für uns spielen würde", sagte Tuchel, "aber wir müssen schauen, was alle Seiten erwarten."

