Hoeneß: Meisterschaft "seit Samstag" klar

Donnerstag, 23.03.2017

Im Rahmen einer Veranstaltung in Friedrichshafen vermeldete Hoeneß laut Sport1 auf die Frage, ob die Meisterschaft durch sei: "Ja. Seit Samstag." Damit spielte er auf den 1:0-Sieg der Münchner bei Borussia Mönchengladbach an, während Verfolger RB Leipzig mit 0:3 bei Werder Bremen verloren hatte.

In der Folge drückte der Moderator prompt auf der Podium seine Glückwünsche zum Titel aus, woraufhin Hoeneß antwortete: "Ich nehme sie an, danke. Das ist auch wieder so eine Sache - jetzt wird wieder einer sagen: 'Der Hoeneß ist arrogant'. Aber ich bin überhaupt nicht arrogant."

Weiter führte er aus: "Ich finde, wenn man 13 Punkte Vorsprung hat und ein Torverhältnis mit - glaube ich - 40 Toren Vorsprung, dann sind das eigentlich 14 Punkte. Man muss sich doch nur mal vorstellen: Wir müssten fünf Mal verlieren und die anderen müssten fünf Mal gewinnen, um uns einzuholen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf dieser Welt passieren kann."

Der Sieg über RB im letzten Spiel vor der Winterpause sei ein Schlüssel-Erfolg gewesen, dennoch werde "unser größter Verfolger immer Borussia Dortmund sein. Das ist gar keine Frage, weil die immer eine gute Mannschaft haben. Die haben auch dieses Jahr eine gute Mannschaft, aber eine sehr junge, die noch Entwicklungspotential hat."

