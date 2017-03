Lewy: Real? "FCB hat gleiche Voraussetzungen"

Mittwoch, 22.03.2017

"Beim FC Bayern haben die Spieler inzwischen die gleichen Voraussetzungen, große Erfolge einzufahren, wie beispielsweise bei Real. Für mich ist der FC Bayern der Klub, mit dem ich sie erreichen will. Wie die Saison zeigt, sind weiterhin alle Titel für uns möglich", stellte der Pole klar.

Im Viertelfinale der Champions League (12. und 18. April) kommt es zum direkten Duell mit den Königlichen - auf die Anspielung der Sport Bild, dass die Real-Stars international noch mehr Anerkennung genießen, betonte Lewandowski weiter: "Warum sollten die Spieler von Real mehr Anerkennung bekommen? Wer beim FC Bayern auf den Rasen schaut, sieht sofort, dass da nicht weniger internationale Stars stehen."

Um so interessanter werde dieses Duell, "die beiden Niederlagen 2014 mit 0:1 und vor allem das 0:4 zu Hause sind im Klub nicht vergessen. Wir wissen, was wir können, und werden uns darauf konzentrieren, unseren Fußball gegen Real durchzuziehen."

Immerhin sei der Gewinn der Königsklasse für ihn "ein großer Antrieb. Darauf arbeite ich hin. Unser großer Vorteil in dieser Saison ist, dass in der entscheidenden Phase alle Spieler gesund und in Topform sind."

Robert Lewandowski im Steckbrief