Wechselt Arjen Robben nach China?

Mittwoch, 29.03.2017

Das berichtet die SportBild. Demnach wollen die Chinesen den 33-Jährigen 2018 erneut mit einem horrenden Gehalt ins Reich der Mitte locken. Falls die Bayern dem Außenstürmer keinen neuen Vertrag anbieten sollten, wäre dieser einem Wechsel wohl nicht abgeneigt.

"Ich wüsste gar nicht, wo ich in meinem Alter hinwechseln könnte", verriert Robben, der sich laut dem Bericht ein Karriereende in China vorstellen kann.

"Sie bieten vier, fünf oder sechsmal so viel wie die Beträge, die man bei großen Klubs in Europa verdient", sagte Robben: "Das Geld ist so verrückt, dass man zumindest darüber nachdenkt."

