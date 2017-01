Hitzfeld von erneutem Bayern-Titel überzeugt

Mittwoch, 18.01.2017

Der langjährige Schweizer Auswahlcoach glaubt nicht, dass Vizemeister Borussia Dortmund noch in den Titelkampf eingreifen kann, auch wenn die Bayern noch nicht komplett überzeugen konnten. "Die Dominanz der letzten Jahre hat sich in dieser Saison noch nicht gezeigt. Von daher erwarte ich eine Steigerung des FC Bayern. Ancelotti wird mit seiner Mannschaft eine ganz andere Spielweise an den Tag legen", betonte Hitzfeld, "langfristig sehe ich Dortmund als größten Konkurrenten, aber nicht in dieser Saison. Für den BVB ist die Meisterschaft gelaufen."

