Unangepasste Pressing-Waffe

Montag, 03.04.2017

"Freiburg war die Station in meiner Karriere, die mich am weitesten nach vorne gebracht hat. Ich kam aus der zweiten Liga und habe dort meine erste richtige Saison als Bundesliga-Profi absolviert. Für mich, aber auch für das ganze Team, lief es super. Es war ein sehr gutes und erfolgreiches Jahr", hatte Kruse unter der Woche beim klubeigenen Werder TV einen kleinen Blick zurück in die Vergangenheit gewagt.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Sportlich wie auch menschlich hatte es für ihn in Freiburg in jener 2012/13er Saison schlicht gepasst. Genau wie beim FC St. Pauli unter Andre Schubert und zu einem gewissen Grad in Gladbach unter Lucien Favre wurden Kruse bestimmte Freiräume innerhalb des Konzepts des jeweiligen Trainers zugestanden. Freiräume, auf die er selbst auf sowie abseits des Platzes hohen Wert legt.

"Ich will mich nicht verbiegen lassen. Ich würde gerne zeigen, dass man ein erfolgreicher Fußballer sein kann, auch ohne total angepasst zu leben", hatte Kruse gegenüber der 11 Freunde Ende des vergangenen Jahres erklärt.

Eben jener Kruse hatte nach seinem Wechsel nach Wolfsburg noch verkündet: "Ich bin froh, dass ich in der Spitze Deutschlands angekommen bin." Fehltritte abseits des Platzes allerdings ließen ihn sowohl beim VfL, als auch bei der Nationalmannschaft in Ungnade fallen, das "Bad-Boy"-Image begleitet ihn stetig. Werder ließ sich von alledem nicht beirren.

Eine kräftige Portion Ernüchterung

Dabei war Kruse für nicht wenige Experten potentiell ein teurer Fehler. Rund 7,5 Millionen Euro soll er die Bremer gekostet haben, nach Marko Marin (8,2 Mio.) und Carlos Alberto (7,8 Mio.) macht ihn das zum drittteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte.

Beste Bilder des 26. Spieltags: Ein Masken-Mann ist nicht genug... © getty 1/45 BAYER LEVERKUSEN - VFL WOLFSBURG 3:3: Ein Italiener würde jetzt wohl in unnachahmlicher Manier gestikulieren, dass er den Ball gespielt hat /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04.html © getty 2/45 Spoiler: Dieser Ball geht nicht ins Tor /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=2.html © getty 3/45 Nochmal Spoiler: Dieser schon - 1:0 Leverkusen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=3.html © getty 4/45 Korkut und Jonker schauen zurecht grimmig: Sie wären gerade viel lieber bei ihrem Werbepartner Hugo Boss /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=4.html © getty 5/45 Torero, Goalmez, whatever: In sieben Minuten dreht Mario Gomez das Spiel in Leverkusen zugunsten des VfL - und muss sich am Ende doch mit einem 3:3 zufrieden geben /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=5.html © getty 6/45 FC INGOLSTADT - FSV MAINZ 05 2:1: Eine leichte Brise weht Martin Schmidt durch die gräulich braune Mähne - vieles deutet auf einen wunderbaren Fußballnachmittag in Ingolstadt hin /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=6.html © getty 7/45 Martin Hansen und Jhon Cordoba machen es sich zunächst mal in der Sonne gemütlich - diese blendet jedoch ein bisschen dolle /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=7.html © getty 8/45 Natürlich ist Lezcano als Südamerikaner in Deutschland um jedes bisschen Sonne dankbar, aber nicht mit Bungert! Der Mainzer schmeißt sich heroisch dazwischen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=8.html © getty 9/45 Was 'ne Bogenlampe! Ingolstadts Spieler, dessen Name unaussprechlich und nicht zu schreiben ist, antwortet mit einem verrückten Tor auf den Mainzer Ausgleich /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=9.html © getty 10/45 So sieht die Gefühlslage auf der anderen Seite aus, wenn man realisiert, wie tief man jetzt in der Sch***e steckt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=10.html © getty 11/45 EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0:0: Bitter für Frankfurt, aber Alex Meier fällt aus /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=11.html © getty 12/45 SGE-Manager Bruno Hübner versucht noch, einen Ersatz herbei zu telefonieren /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=12.html © getty 13/45 Wo zeigt David Abraham hin? Mit wem redet er? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=13.html © getty 14/45 Sommer saves the day! Gladbach duselt zu einem Remis in Frankfurt, kurz vor Schluss pariert Schlussmann Yann Sommer einen Elfmeter von Fabian /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=14.html © getty 15/45 FC SCHALKE - BORUSSIA DORTMUND 1:1: Derbymodus an! Goretzka und Dembele schenken sich von Beginn an nichts /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=15.html © getty 16/45 Wer auch immer die junge Dame im gelben Shirt ist - halten Sie durch! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=16.html © getty 17/45 Zum Glück bleibt es rund ums Derby friedlich. Auf dem Platz ist sowieso zweitrangig, oder Gentlemen? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=17.html © getty 18/45 0:1 Aubameyang - Dortmund twittert zwar Spidermayang, aber das wagen wir zu bezweifeln /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=18.html © getty 19/45 20 Sekunden früher: Der Moment, in dem Aubameyang das Tor erzielt und nach der Maske schnappt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=19.html © getty 20/45 Ausgleich! Thilo Kehrer wuchtet das Leder in die Maschen und lässt Königsblau jubeln /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=20.html © getty 21/45 Und zum Schluss ist es dann doch noch ein richtiges Derby - Schiri Zwayer verwehrt Schalke einen Elfmeter kurz vor Ende der Partie. Die Spieler reagieren fassungslos /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=21.html © getty 22/45 FC BAYERN MÜNCHEN - FC AUGSBURG 6:0: Wenn Philipp Lahm gedacht hat, dass die Gegner ob seiner letzten Saison etwas Gande walten lassen... Dann denkt er es jetzt nicht mehr /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=22.html © getty 23/45 Wer hier mal ganz genau hinschaut, der bekommt den Beweis: Die Bayern-Brille gibt es! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=23.html © getty 24/45 Es bleibt aber vorerst unklar, was KHR da trägt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=24.html © getty 25/45 Quizfrage des Tages: Wer oder was verbirgt sich unter dieser Frise? Kleiner Tipp: Es ist nicht KHR /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=25.html © getty 26/45 Wir hätten auch gerne einen Sturmkollegen wie Robert Lewandowski, Herr Müller /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=26.html © getty 27/45 Wie viele Tore? Richtig, drei - Robert Lewandowski schießt Augsburg fast im Alleingang ab, dazu kommen zwei Assists /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=27.html © getty 28/45 RB LEIPZIG - SV DARMSTADT 4:0: Bullen wieder auf Kurs? Keita bringt RB gegen Darmstadt früh in Führung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=28.html © getty 29/45 Leipzig durch und durch - diese jungen Bullen-Fans haben bestimmt schon als Babys in RB-Bettwäsche geschlafen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=29.html © getty 30/45 Torsten Frings versucht es - kann die deutliche Pleite in Leipzig aber nicht verhindern /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=30.html © getty 31/45 Für Darmstadt werden die Bundesliga-Lichter allmählich dunkler /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=31.html © getty 32/45 HAMBURGER SV - 1. FC KÖLN 2:1: Wie sich eine Vertragsverlängerung beim HSV anfühlt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=32.html © getty 33/45 Wie man ein Tor gegen Köln feiert /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=33.html © getty 34/45 Wenn Peter Stöger an Spätzle zum Abendessen denkt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=34.html © getty 35/45 Oh, welche Freude! Lewis Holtby schießt den HSV in der Nachspielzeit zum Sieg /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=35.html © getty 36/45 So eine Länderspielpause sorgt halt auch für ein bisschen mehr Freizeit - Holtby und Papadopoulos haben sie genutzt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=36.html © getty 37/45 SC FREIBURG - WERDER BREMEN 2:5: Ehre, wem Ehre gebührt: Wolfgang Stark pfeift sein 340. Bundesliga-Spiel und ist damit alleiniger Rekordhalter /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=37.html © getty 38/45 Das Tor von Max Kruse war so schön, da darf er beim Jubeln ruhig die Augen schließen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=38.html © getty 39/45 Für Werder frisst Thomas Delaney sogar Gras - und wird belohnt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=39.html © getty 40/45 Mike Frantz fällt gerade ein, dass er morgen einen Zahnarzt-Termin hat /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=40.html © getty 41/45 HERTHA BSC - TSG HOFFENHEIM 1:3: "Jo Boi, ne Runde Beatboxen?" - "Klar, Bro!" Ungarn unter sich - ein verrücktes Volk /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=41.html © getty 42/45 Wie soll ich da denn hinterherkommen? Fragt sich wohl Herthas Skjelbred, der Amiri nur zusehen kann, wie dieser den Ball vorantreibt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=42.html © getty 43/45 Dezente Freude bei Hertha-Coach Pal Dardai und Torschütze Peter Pekarik über dessen Führungstor gegen Hoffenheim /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=43.html © getty 44/45 Vermutlich weil sie wussten, dass Andrej Kramaric die passende Antwort parat hat /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=44.html © getty 45/45 Da freuen sich wohl auch die Bayern! Niklas Süle dreht das Spiel zugunsten der TSG mit einem Traumtor und leitet so den Auswärtssieg ein /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/26-spieltag/beste-bilder-26-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=45.html

Was allerdings wie ein Hauch der alten, glor- und torreichen Tage der Bremer wirkte, wurde schnell mit einer kräftigen Portion Ernüchterung vertrieben. Kruse verletzte sich während der 1:2-Pleite in der ersten Runde des DFB Pokals in Lotte am Außenband - und fiel fast drei Monate lang aus. Werder verlor die ersten vier sowie acht der ersten elf Saisonspiele, das alles bestimmende Thema war wieder einmal der Abstiegskampf.

Das mag zwar übergreifend noch immer der Fall sein. Doch sind Tendenz und Stimmung im Werder-Lager um 180 Grad gedreht.

Die omnipräsente Pressing-Waffe

Ende November kehrte Kruse dann endlich aus dem Lazarett zurück, gegen Ingolstadt und Hertha sorgten seine Treffer prompt für wichtige Siege vor dem Jahreswechsel. Während Bremens Anfälligkeiten in der Defensive noch immer sichtbar sind, kann Kruse dem Bremer Spiel immer deutlicher seinen Stempel aufdrücken. Als Leader, aber auch als Schlüsselspieler.

Denn der 29-Jährige ist alles andere als ein Strafraumstürmer, der stark auf gute Zuarbeiter angewiesen ist. Kruses Einfluss auf das Spiel ist deutlich größer, er arbeitet vielseitig für das Team: Werder hat seit dem 21. Spieltag fünf Siege bei nur einem Remis, ein 1:1 in Leverkusen, geholt - Kruses Laufleistungen in diesen Spielen: 10,6 Kilometer, 11,2 Kilometer, 9,8 Kilometer, 10,7 Kilometer sowie 10,1 Kilometer am Samstag in Freiburg.

Trainer Alexander Nouri räumt ihm die entsprechenden Freiheiten auf dem Platz ein, Kruse weicht immer wieder auf die Flügel aus. Mit seiner Ballsicherheit kann er den Mitspielern die Chance geben, nachzurücken, während er mit seiner Dynamik gleichzeitig konstant als erster Pressing-Spieler agiert. Sinnbildlich dafür war Kruses Treffer gegen die Hertha Ende Dezember, als er einen Pass von Niklas Stark abfing und den Siegtreffer erzielte.

Des Glückes Schmied

Auch gegen sein Ex-Team lohnte sich Kruses Einsatz auf ähnliche Art und Weise. Als zwei Freiburger den Ball nicht klären konnten, landete die Kugel bei Kruse - der aus 22 Metern kurzerhand abzog und den Ball ins rechte Eck jagte.

Sinnbildlich für Kruses Spielweise sind die 24 Zweikämpfe, die er gegen die Breisgauer bestritt. In der gegnerischen Hälfte brachte er über 60 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. Sowohl im Umschaltspiel, als auch als erste Reihe der Verteidigung glänzt Kruse im Bremer System, und nimmt dadurch Druck von der eigenen Defensive.

Werder hat sich so aus den Nachwirkungen des schwachen Saisonstarts herausgearbeitet, maßgeblich bedingt durch Delaney als Strategen im Mittelfeld sowie durch Kruse als offensive Allzweckwaffe. Und manchmal auch durch Kruses Rolle als des Glückes Schmied.

So etwa beim 2:0-Sieg über Darmstadt Anfang März: 9:15 Torschüsse, 2:7 Ecken, 295:396 Pässe, 8:27 Flanken, sechs Kilometer weniger zurückgelegte Strecke standen am Ende zu Buche. Aus Werder-Sicht, wohlgemerkt. Zwei Tore von Kruse bedeuteten letztlich dennoch drei Punkte.

"Bin ihm heute noch dankbar"

Seit nunmehr sechs Spielen in Serie ist Bremen unbesiegt, das hatte es zuvor unter Nouri noch nie gegeben. Kruse selbst zeigte nach dem Führungstreffer gegen Freiburg Stil, verzichtete auf einen größeren Torjubel. Der 29-Jährige wächst zunehmend in die verantwortungsvolle Rolle, welche die Klubbosse bei der Verpflichtung auch im Kopf hatten - es scheint, als wäre die Rückkehr zu dem Klub, bei dem er einst in der U19 gespielt hat, genau die richtige Entscheidung gewesen.

"Christian Streich hat einen sehr, sehr großen Anteil an meiner Entwicklung, dafür bin ich ihm heute noch dankbar", fuhr er im Vorfeld der Partie fort, und schob einen für ihn selbst so wichtigen Aspekt hinterher: "Er gibt sich so, wie er ist. Er verstellt sich nicht. Er hat zu sehr vielen Dingen eine Meinung und äußerst diese in der Öffentlichkeit. Das finde ich gut."

Auch weil Kruse im Bremer Spiel eine immer größere Rolle einnimmt, hat Werder inzwischen immerhin drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dabei gilt allerdings stets: Mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. "Eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt war es definitiv nicht. Sollten wir demnächst wieder drei Spiele verlieren, sieht es ganz anders aus", weiß auch Delaney.

Bereits am Dienstagabend kann Werder gegen Schalke den nächsten Schritt machen.

Max Kruses Statistiken im Überblick