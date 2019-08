Umfrage: Große Mehrheit der Trainer glaubt an erneuten Titelgewinn des FC Bayern

Die große Mehrheit der Bundesliga-Trainer glaubt an die achte Meisterschaft für Bayern München in Serie. In einer Umfrage des SID haben 17 der 18 Coaches den deutschen Rekordmeister Bayern München vor der am Freitag beginnenden Saison ganz oben auf der Liste. Einzig der Bremer Florian Kohfeldt glaubt fest an den Titelgewinn von Vizemeister Borussia Dortmund.

"Ich tippe, dass der BVB Meister wird. Denn von außen betrachtet, finde ich die Mischung im Kader sehr spannend", sagte Kohfeldt.

Insgesamt trauen sechs Trainer den Dortmundern (Mehrfachnennungen waren möglich) eine Titelchance zu, darunter natürlich auch BVB-Coach Lucien Favre. "Der FC Bayern hat die besten Voraussetzungen. Wir wollen ein starker Herausforderer sein und um den Meistertitel mitspielen", sagte der Schweizer.

Niko Kovac nimmt die Favoritenrolle an. "Unsere Ambitionen sind wie immer sehr hoch, wir wollen das Double verteidigen, wissen aber selbst, wie schwierig es werden wird. Die Konkurrenz hat sich gut verstärkt", sagte der Bayern-Trainer.