Bundesliga, 2. Spieltag - Stimmen zu Schalke vs. Bayern: David Wagner hadert mit Schiri-Entscheidungen

Nach dem 3:0 von Bayern München beim FC Schalke 04 im Tospiel des 2. Spieltags ist Niko Kovac mit der Leistung seines Teams zufrieden und spricht über die Auftritte seiner Neuzugänge. Schalke-Coach David Wagner hadert mit mehreren Elfmeter-Entscheidungen gegen sein Team - und Philippe Coutinho erlebt bei seinem Bundesliga-Debüt einen "intensiven" Fußball. Hier gibt es die Stimmen der Protagonisten vor dem Sky-Mikrofon.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert. Wir haben nichts anbrennen lassen und heute keine Fehler gemacht. Heute war das eine runde Sache und ein gutes Spiel. Man sieht, dass die Bundesliga-Saison gut anfängt, auch bei anderen Stürmern. Das wird ein Shootout geben, Lewi ist der amtierende Torschützenkönig, er will diese Krone weiterhin behalten. Er fühlt sich gut und ist auch gut im Training drauf."

... zu Coutinho: "Ich finde, dass man heute schon gesehen hat, welche Fähigkeiten er am Ball hat. Wie er sich löst und die Räume beläuft und bespielt. Es fehlt aber noch ein bisschen Kraft, das ist ganz normal. Mit seinem Einstand bin ich zufrieden. Lucas hat es sehr gut gemacht und Ivan hat es auch gut gemacht. Es war gut, dass die Neuzugänge heute alle mit dabei waren."

... zu Kimmich: "Jo hat es überragend gut gemacht. Er sucht jeden Ball, war präsent, orientiert sich früh, erkennt die Situation und weiß, wo er hinspielen muss. Das war heute aus der Not geboren, weil Thiago sich verletzt hat. Er kann es, er kann so vieles. Wir sind sehr gut aufgestellt."

Philippe Coutinho (Zugang FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Ich bin sehr glücklich, bei diesem Klub zu sein und heute mein Debüt gefeiert zu haben. Wir haben das Spiel gewonnen, es war ein schöner Abend. Der Klub ist riesig und wir haben eine gute Infrastruktur. Das Spiel ist sehr intensiv, das ist mein erster Eindruck. Ich bin seit drei, vier Tagen hier und ich versuche mich zu verbessern mit der Intensität. Ich werde hart arbeiten."

... zum Umfeld: "Meine Frau, meine Kinder und ich lieben die Stadt bereits. Meine Familie, das sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Meine zwei Kinder Maria und Esmeralda, meine Eltern und meine zwei Brüder."

Noten und Einzelkritiken zu Schalke 04 - FC Bayern: Lewandowski Weltklasse - Raman enttäuscht © getty 1/29 Der 3:0-Auswärtssieg des FC Bayern auf Schalke trägt einen Namen - und der lautet: Robert Lewandowski. Während der Pole seine Weltklasse einmal mehr unterstrich, enttäuschte Thomas Müller. Bei kämpferischen Schalkern fiel besonders ein 13-Mio.-Mann ab. © getty 2/29 ALEXANDER NÜBEL: Starke Parade bei Lewandowskis Kopfball (17.), chancen- und schuldlos bei dessen Elfmetertor (20.) und dessen Traumfreistoß (50.). In der 71. Minute hellwach bei Alabas Querpass auf den Polen. Ein guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 3/29 JONJOE KENNY: Kam gegen Coman gut ins Spiel – bis zur 19. Minute, als er den Franzosen elfmeterreif legte und das 0:1 verursachte. Danach dennoch positiv auffällig, besonders im Zweikampf. Ein durchaus gutes Spiel mit einem Schönheitsfleck. Note: 3. © getty 4/29 BENJAMIN STAMBOULI: Ganz starke erste Halbzeit des Vize-Kapitäns (78 Prozent Zweikampfquote, meiste Ballaktionen). Auch nach dem Seitenwechsel abgeklärt, ab der 60. dann auf der Sechs und auch da überzeugend. Note: 2,5. © imago images 5/29 MATIJA NASTASIC: Hinterließ wie Nebenmann Stambouli einen stabilen Eindruck, legte bei Lewandowskis Kopfball, den Nübel noch parierte (17.), jedoch ein kurzes Nickerchen ein. Vergab auf der anderen Seite die Chance zum Anschlusstreffer. Note: 3. © getty 6/29 BASTIAN OCZIPKA: Hatte Gnabry eigentlich gut im Griff, leistete sich aber den einen oder anderen Stellungsfehler. Öffnete vor dem 0:3 die linke Seite, weil er sich zu überstürzt Richtung Ball bewegte. Note: 4. © getty 7/29 WESTON MCKENNIE: Spulte ein brutales Laufpensum ab, offenbarte durch sein hohes Pressing aber auch Lücken in der S04-Defensive. Beging das Foul vor dem 0:2, außerdem schwach im Zweikampf (16 Prozent). Note: 4,5. © imago images 8/29 OMAR MASCARELL: Nahezu unsichtbar und auch nicht unbedingt stabil im Zweikampf (25 Prozent), dafür aber diszipliniert im Verschieben und seiner Positionsinterpretation. Musste nach einer knappen Stunde für Sane weichen. Note: 4,5. © getty 9/29 DANIEL CALIGIURI: Trat offensiv in Halbzeit eins kaum in Erscheinung, arbeitete defensiv aber gut mit. Gute Zweikampfquote (62 Prozent) und nach dem Seitenwechsel auch offensiv mit Akzenten. Vor dem Tor fehlte ihm jedoch die Kaltschnäuzigkeit. Note: 3. © getty 10/29 AMINE HARIT: Agierte im ersten Durchgang unkonzentriert, mit einigen Fehlern in der Ballverarbeitung und im Abspiel. Nach dem Seitenwechsel leicht verbessert, wenn auch ohne die absolut zwingenden Aktionen. Note: 4,5. © getty 11/29 BENITO RAMAN: Bis zu seiner Auswechslung in der 51. vollkommen wirkungslos. Raman war am seltensten aller Schalker Startelfspieler am Ball und verzeichnete darüber hinaus die schlechteste Pass- (56 Prozent) und Zweikampfquote (12,5 Prozent). Note: 5,5. © getty 12/29 GUIDO BURGSTALLER: Schwieriges Spiel für den Österreicher. Ackerte und lief viel, ohne dass jedoch dabei etwas heraussprang. Verzweifelte vollends, als er nur den Außenpfosten traf und nicht das leere Tor. Ein gebrauchter Tag für den Stürmer. Note: 4,5. © imago images 13/29 AHMED KUTUCU: Zunächst ein belebendes Element für die Schalker Offensive, auch wenn ihm nicht alles gelang. Tauchte nach und nach aber merklich ab und so blieb es bei einem Torschuss des 19-Jährigen. Note: 4. © imago images 14/29 SALIF SANE: Kam nach einer knappen Stunde für Mascarell und hatte kaum Szenen, um sich auszuzeichnen. Wurde beim 0:3 dann böse von Lewandowski abgekocht. Note: 4,5. © imago images 15/29 LEVENT MERCAN: Kam kurz vor Schluss für Harit. Keine Bewertung. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Die meiste Zeit an diesem spätsommerlichen Abend ohne Beschäftigung. Das, was auf seine Kiste kam, bereinigte er. Note: 3,5. © getty 17/29 BENJAMIN PAVARD: Spielte auf seiner Nationalmannschaftsposition rechts hinten. War gut im Zweikampf, ließ allerdings den Zug nach vorne vermissen. Mit einer Ausnahme: Eine Kimmich-Ecke hätte er beinahe zum 1:0 veredelt. Note: 3. © getty 18/29 NIKLAS SÜLE: Brachte über 90 Prozent seiner Zuspiele an den Mitspieler, wirkte aber in der zweiten Halbzeit manchmal etwas unkonzentriert. Hielt – wie Rummenigge konstatieren würde – am Ende des Tages den Laden aber zusammen. Note: 3. © getty 19/29 LUCAS HERNANDEZ: Hatte zunächst keinerlei Probleme mit der harmlosen S04-Offensive. In der zweiten Halbzeit mehr gefordert und dann nicht immer sattelfest, aber insgesamt sehr ordentlich. Gewann starke 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 20/29 DAVID ALABA: Hatte die meisten Ballaktionen bei den Gästen, konnte aber nur selten auf sich aufmerksam machen. In der Defensive solide, nach vorne mit einer Torchance in der Nachspielzeit. Note: 3. © getty 21/29 JOSHUA KIMMICH: Ersetzte kurzfristig den verletzten Thiago auf der Sechs und erledigte seine Aufgabe letztlich ohne große Ausreißer. Seine Bilanz: Eine Passquote jenseits der 90 Prozent, zudem gewann Kimmich 50 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 22/29 CORENTIN TOLISSO: Hatte nach der Führung die einzige Chance im ersten Durchgang, auf 2:0 zu stellen, verfehlte sein Ziel aber. Darüber hinaus aber nicht sonderlich auffällig. Gewann nur einen seiner neun Zweikämpfe. Note: 4. © getty 23/29 THOMAS MÜLLER: Durfte auf seiner Lieblingsposition ran, überzeugte aber nicht. Müller kam auf der Zehn nicht zur Entfaltung, strahlte kaum Torgefahr aus. Einziger Pluspunkt: Er gewann über die Hälfte seiner direkten Duelle. Note: 4. © getty 24/29 SERGE GNABRY: Längst nicht so auffällig wie in der Vorwoche gegen Hertha BSC. Gnabry kam kaum einmal in gefährliche Eins-gegen-Eins-Situationen und verbuchte bis zu seiner Auswechslung die zweitwenigsten Ballaktionen aller Bayern-Akteure. Note: 4. © getty 25/29 KINGSLEY COMAN: Zunächst ohne die großen Momente. Wechselte in der zweiten Halbzeit auf die rechte Seite, von wo aus er Lewandowskis dritten Treffer vorbereitete. Holte zudem den führungsbringenden Elfer in der 20. Minute heraus. Note: 3. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Zeigte mit seinem Hattrick abermals, wie unverzichtbar er für die Bayern ist. Beim Elfmeter zum 1:0 nerven- und beim 3:0 durchsetzungsstark gegen den bulligen Sane. Sein Traumfreistoß ließ keine Fragen offen. Note: 1. © getty 27/29 PHILIPPE COUTINHO: Der Brasilianer zeigte gleich, über welch vortreffliche Qualitäten er verfügt und brachte sofort frischen Wind in die Begegnung. Zum Ende ließ er es ruhiger angehen. Note: 3. © getty 28/29 IVAN PERISIC: Kam für Gnabry, brachte aber keinen nennenswerten Input mehr. Konnte froh sein, dass gegen ihn kein Handelfmeter verhängt wurde. Note: 4. © getty 29/29 JAVI MARTINEZ: Löste Hernandez in der Schlussphase ab. Keine Bewertung.

Robert Lewandowski (Dreierpack-Torschütze FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Die Erwartung bei den Bayern ist immer eine größere. Ich kann immer besser spielen und habe Potenzial nach oben. In jeder Saison kann ich alleine etwas Besonderes zu machen, aber ich versuche, der Mannschaft zu helfen. Alleine kann man ein Spiel gewinnen, aber mit der Mannschaft gewinnst du Titel. Egal, gegen wen ich spiele, ich versuche immer Tore zu schießen. Ich versuche immer, die Kleinigkeit zu schaffen, auch wenn es wenig Platz gibt. Die Bundesliga ist keine einfache Liga, da musst du auch physisch Gas geben, du musst immer bereit sein."

... zum Kader: "Es sieht wirklich sehr gut aus. Wir konnten heute in der zweiten Halbzeit zwei Wechsel machen und dann kam frisches Blut rein, das hat mich sehr gefreut. In der ganzen Saison ist die Belastung sehr intensiv. Unser Kader ist optimal. Wir können in Ruhe trainieren und uns auf das nächste Spiel konzentrieren."

... zum Titelkampf: "Dortmund hat einen richtig guten Kader. Dortmund kann in der zweiten Halbzeit auch mit zwei, drei neuen Spielern das Spiel umdrehen. Die Saison ist lang, wir sind Bayern München und haben auch große Spieler mit großer Qualität. Wir sind seit sieben Jahren Meister, wir wissen, dass Dortmund versucht, anzugreifen. Wir müssen immer bereit sein, wichtig sind Punkte und wir müssen von Sieg zu Sieg gehen."

... zur Vertragsverlängerung bis 2023: "Zu 95% alles klar."

David Wagner (Trainer Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir werden Schritte machen mit diesem Spiel und durch dieses Spiel. Am Ende war es ein verdienter Sieg. Lewandowski hat gezeigt, warum er einer der besten ist. Meine Mannschaft hat es in der zweiten Hälfte gut gemacht. Wir hätten sicher ein Tor verdient gehabt. Wenn ich mir die strittigen Elfmetersituationen anschaue, zumindest auch mal Torgelegenheiten wie Elfmeter, um zu Toren zu kommen. Das sind zwei Elfmeter, die wir nicht bekommen haben."

... zu den nicht gegebenen Elfmetern: "Ich bin auf die Erklärung gespannt, weil ich es gerne verstehen würde. Wir hatten eine Schulung vor der Saison, deswegen verstehe ich das nicht. Es ändert sich nichts daran, dass wir verdient verloren haben. Wir hätten uns aber ein Tor oder ein besseres Resultat verdient. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit auch einen ordentlichen Fußball gespielt. Das Resultat tut weh, weil in diesem Spiel mehr drin war, auch wenn die Niederlage verdient war."

... zu den Nübel-Gerüchten: "Dieses Thema ist für mich ein Nicht-Thema."

... zu den Fans: "Die Stimmung war fantastisch, auch in der ganz schwierigen Phase wurden die Jungs gepusht. Die Energie ist von den Tribünen gekommen, das hat gepasst."

... zu weiteren Transfers: "Die Kaderplanung ist dann abgeschlossen, wenn das Transferfenster geschlossen ist. Ich würde nicht ausschließen, dass in unserem Kader noch was passiert. Es kann wahnsinnig viel passieren, aber auch nichts, wie immer."

... zum Spiel (vor dem Spiel): "Wenn du als vermeintlicher Außenseiter in solche Spiele gehst, musst du versuchen, ins absolute Limit zu kommen. In erster Linie in defensiven Zweikämpfen da zu sein und mutig Fußball zu spielen. Es geht darum, die letzte Saison wegzulegen. Die Jungs machen die richtigen Schritte zusammen mit den Fans und wir sind auf dem richtigen Weg."

Jochen Schneider (Sportvorstand Schalke 04) ...

... zu Coutinho (vor dem Spiel): "Nicht nur ich freue mich auf Coutinho, sondern auch die ganze Bundesliga kann sich auf ihn freuen. Wir können uns alle glücklich schätzen, dass dem FC Bayern der Transfer gelungen ist."

... zu Schalke (vor dem Spiel): "Schalke ist Emotion pur, deshalb übt Schalke einen besonderen Reiz aus. Ich möchte nicht von einem Scherbenhaufen sprechen. Die letzte Saison war richtig schlecht, wir sind gerade dabei, uns neu aufzustellen."

... zu Nübel (vor dem Spiel): "Wir sind dran, wir tun alles, dass er verlängert."