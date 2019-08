Bundesliga, 2. Spieltag: Stimmen und Reaktionen: "Langsam werden wir schwachsinnig“

Steffen Baumgart hat als erstes Bundesliga-Trainer eine Gelbe Karte gesehen und sich darüber nach dem Spiel echauffiert. Gegenüber Streich erzürnte dagegen ein Bierbecher-Wurf. Union freut sich derweil über den ersten Punktgewinn.

SPOX hat alle Stimmen und Reaktionen bei Sky und aus der Mixed Zone zum 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wir hatten zur Halbzeit schon keine Hoffnung mehr. Leverkusen war klar überlegen."

Peter Bosz (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Mit den ersten 75 Minuten bin ich zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir ein gutes Team haben und gut zusammenspielen können. Über die letzte Viertelstunde habe ich mich geärgert: Wir haben den Ball nicht laufen lassen, sondern sind mit dem Ball gelaufen."

Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Ich fand, dass wir 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht haben, wir heute deutlich kompakter und bissiger waren. Auch zur richtigen Zeit vorne die Tore gemacht haben. Die letzte Viertelstunde haben wir zu locker gespielt. Durch das 3:1 ist eine Stimmung aufgekommen, die unnötig war. Wir machen riesige Schritte. Wir haben auch verdient gewonnen. Es macht riesig Spaß, unter Peter Bosz vorne drin zu spielen."

... zur Nationalmannschaft: "Fakt ist, dass ich in den letzten zwei Jahren zwei konstante Saisons gespielt habe, meine Tore und meine Assists gemacht habe. Ich fühle mich gut und topfit, bin in einem guten Alter. Mehr kann ich nicht machen."

... zu Havertz: "Kai trifft in seinem Alter und der Erfahrung, die er schon hat, sehr oft die richtige Entscheidung. Er hat eine Leichtigkeit und bringt eine Kontrolle ins Spiel. Wenn er weiter konstant seine Leistung abruft, steht ihm eine große Karriere bevor."

... zu den Zielen: "Die Zielsetzung ist, dass wir eine konstantere Saison spielen. Wir wurden Vierter, spielen Champions League, das wollen wir wieder erreichen. Vielleicht schaffen wir ja noch den Sprung höher in der Tabelle. Wir müssen uns noch ein bisschen steigern, um die Leistung aus dem letzten Jahr in der Rückrunde zu zeigen."

Alfred Schreuder (Trainer TSG 1899 Hoffenheim): "In der zweiten Halbzeit war die Mentalität und der Wille, das Spiel zu gewinnen, da. Das haben sie wunderbar gemacht, den Sieg hinzubekommen."

Florian Kohfeldt (Trainer SV Werder Bremen): "Wir dürfen uns nicht nur darauf berufen. Wir bekommen zwei Standard-Gegentore, die wir nicht bekommen dürfen. Wir sind nicht hergespielt worden und haben wenig Chancen aus dem Spiel aus dem Spiel zugelassen. Sowohl mit elf als auch zehn Mann. Wir hatten dann auch noch einige Chancen, aber es ist nicht alles für uns gelaufen."

Niclas Füllkrug (Werder Bremen) über das aberkannte Tor: "Ich habe die Berührung mit der Hand nicht gespürt, aber laut Regelwerk ist das halt kein Tor."

Davy Klaassen (Werder Bremen): "Wir haben die Tore zu einfach hergeschenkt"

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund in der Einzelkritik © getty 1/29 Bis zur 70. Minute lag der BVB in Köln mit 0:1 zurück. Doch dann kam Julian Brandt und mit ihm erwachte der BVB noch einmal zum Leben. Ein Kölner erwischte eigentlich einen Sahnetag, bis er einen folgenschweren Fehler beging. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/29 TIMO HORN: Verlebte eine überraschend ruhige erste Hälfte und musste lediglich einmal wegen eines Reus-Freistoßes abtauchen. Nach dem Seitenwechsel mit zwei starken Paraden, ehe er sich später doch noch dreimal geschlagen geben musste. Note: 3. © imago images 3/29 KINGSLEY EHIZIBUE: Der gebürtige Münchner erwischte eigentlich einen Sahneabend. Er wartete aufseiten der Hausherren mit der besten Zweikampfquote auf, trieb den BVB mit seiner Hartnäckigkeit zur Weißglut. Bis er Hakimi aus den Augen verlor...Note: 3. © getty 4/29 SEBASTIAAN BORNAUW: Dem einen oder anderen Köln-Fan blieb das Herz stehen, als der Innenverteidiger sich im eigenen Strafraum mit gleich drei Gegenspielern anlegte. Bornauw behielt die Ruhe und blieb Sieger. Wie so häufig an diesem Abend. Note: 3. © getty 5/29 RAFAEL CZICHOS: Etwas weniger risikofreudig und dementsprechend unauffälliger als sein Pendant Bornauw. Aber: Wenn ein Innenverteidiger unauffällig spielt, hat er zumeist vieles richtig gemacht. Note: 3,5. © getty 6/29 JONAS HECTOR: Wie bitter! Da schaltest du deinen Gegenspieler namens Sancho beinahe über die volle Distanz aus und trotzdem trägt sich der Engländer in die Torschützenliste ein. Ansonsten ein sehr ordentlicher Auftritt des Nationalspielers. Note: 3. © imago images 7/29 KINGSLEY SCHINDLER: Zählte an diesem Abend zu den eher unauffälligeren Kölnern, hatte aber sicherlich seinen Anteil daran, dass die Gastgeber über weite Strecken so gut verteidigten. Note: 4. © getty 8/29 BIRGER VERSTRAETE: Gab den Antreiber und zeigte, dass er über eine herausragende Technik verfügt. Starb allerdings keineswegs in Schönheit, sondern haute sich in jeden noch so unangenehmen Zweikampf. Note: 3. © getty 9/29 ELLYES SKHIRI: Durfte sich gleich bei seiner Heimpremiere als Vorbereiter feiern lassen, weil er eine Ecke perfekt auf den langen Pfosten auf Drexler verlängerte. Ansonsten tat er das, was er tun soll: Löcher stopfen und Zweikämpfe annehmen. Note: 3. © getty 10/29 DOMINIC DREXLER: Machte vor allem zu Beginn viele Meter nach vorne und traf zum zwischenzeitlichen 1:0. War zumeist in der Defensive gefordert. Verlor vor dem 1:3 das entscheidende Laufduell, weil er zu diesem Zeitpunkt schon platt war. Note: 3. © getty 11/29 JHON CORDOBA: Nach seinem Wechsel häufig als Fehleinkauf abgestempelt, wird der Kolumbianer immer wichtiger. Cordoba ließ die Dortmunder Defensive durch Pressing kaum ins Aufbauspiel kommen. Musste kurz nach der Pause angeschlagen runter. Note: 3. © getty 12/29 ANTHONY MODESTE: Bildete mit seinem Nebenmann Cordoba ein sehr laufstarkes Duo. Modeste belohnte seinen Aufwand mit zahlreichen Balleroberungen und war auch im Angriff stets gefährlich. Sein Treffer zum 2:0 wurde zurückgefiffen. Note: 3,5. © getty 13/29 SIMON TERODDE: Sollte dabei helfen, den Sieg über die Zeit zu bringen, konnte aber – trotz großen Engagements - nicht an die starke Leistung seines Vorgängers Cordoba anknüpfen. Note: 3,5. © getty 14/29 FLORIAN KAINZ: Machte Druck über die rechte Seite, blieb in seinen Zuspielen aber häufig ungenau. Note: 4. © imago images 15/29 MARCO HÖGER: Musste mit ansehen, wie seine Mannschaft das Spiel noch aus der Hand gab. Ohne Bewertung. © getty 16/29 ROMAN BÜRKI: Beim Gegentor machtlos, ansonsten selten bis nie geprüft. Verspekulierte sich einmal fast im Dribbling gegen Cordoba, sein Risiko blieb aber unbestraft. Note: 3,5. © getty 17/29 LUKASZ PISZCZEK: Über seine Seite ließ er defensiv nichts anbrennen. Stark verbessert im Vergleich zum Auftakt gegen Augsburg. Bereitete Hakimis Treffer mit einer Maßflanke vor. Note: 2,5. © getty 18/29 MANUEL AKANJI: Wirkte bei weitem nicht so souverän wie sein Partner in der Innenverteidigung. Strahlte vor der Pause Unsicherheit aus, wurde im Laufe des Spiels aber besser. Note: 4. © imago images 19/29 MATS HUMMELS: : Der Abwehrchef präsentierte sich auch als solcher. Während Nebenmann Akanji nicht immer auf der Höhe war, agierte er souverän. Teilweise aber mit etwas zu viel Risiko bei seinen Pässen. Note: 3. © imago images 20/29 NICO SCHULZ: Verlor beim 0:1, wenn auch unglücklich, Drexler aus den Augen, der dann nur noch einnicken musste. Mit wenig Offensivdrang, in der Vorwärtsbewegung noch mit Luft nach oben. Note: 4. © getty 21/29 JULIAN WEIGL: Er bot ganz sicher seine bisher schlechteste Leistung in allen Pflichtspielen der noch jungen Spielzeit. Tat sich gegen das aggressive Pressing der Kölner schwer, wesentlich passunsicherer als Nebenmann Witsel. Note: 4,5. © getty 22/29 AXEL WITSEL: Oft der Fels in der Brandung im Zentrum, da er körperlich in der Lage war dagegenzuhalten. Ergänzte sich später perfekt mit Brandt. Note: 3. © imago images 23/29 JADON SANCHO: Vom jungen Englänger war zunächst wenig zu sehen, dann kam die 70. Spielminute und er markierte den Ausgleich. Dann immer wieder Antreiber und legte später Alcacers Tor auf. Note: 2. © getty 24/29 MARCO REUS: Sein Freistoß in der 23. Minute war ein spätes erstes Warnsignal in Richtung der Kölner. Der Kapitän war emsig und bot sich oft an, wurde aber nur selten in Szene gesetzt. Note: 3,5. © getty 25/29 THORGAN HAZARD: In den vorherigen Partien, vor allem im Pokalspiel beim KFC Uerdingen, war der Neuzugang aus Mönchengladbacher besser eingebunden. Beim 1:1 gedankenschnell, sonst aber abgemeldet. Note: 4. © getty 26/29 PACO ALCÁCER: Erst in der 56. Minute trat der Torjäger vom Dienst in Erscheinung, vergab aber im Strafraum nach schönem Dribbling gegen Horn. Eiskalt beim Treffer in der Nachspielzeit. Note: 3,5. © getty 27/29 ACHRAF HAKIMI: Kam für Nico Schulz ins Spiel (62.) und besetzte den linken Flügel. Mutiger als der deutsche Nationalspieler und dadurch kein Zufall, dass er den Siegtreffer markierte. Note: 2,5. © getty 28/29 JULIAN BRANDT: Kam für Weigl (62.) und war sofort präsent und mit einer guten Vorlage für Reus. Brachte den Schwung, der seiner Mannschaft zuvor gefehlt hatte. Leitete das 2:1 ein und war ein absolut belebendes Element. Note: 2. © imago images 29/29 JACOB BRUUN LARSEN: Ersetzte in der 84. Minute Thorgan Hazard. Die wenigen Spielminuten reichten nicht für eine Bewertung aus.

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn) über die Gelbe Karte gegen ihn: "Er nimmt uns die Vorteil-Regel weg, indem er gleich abpfeift. Er hatte gleich gepfiffen, was unnötig ist heutzutage. Er kann die Gelbe Karte später geben. Und es gab mehrere Sachen, die 50:50 immer in die andere Richtung gefallen sind. [...]Ich äußere mich selten zu Schiedsrichtern, aber heute war es scheiße. Es geht um Kleinigkeiten und auf die Art und Weise, wie du auf jemanden reagierst. Wir wollen mit Emotionen da sein und so werden die Emotionen weggenommen. Ich bin zur Halbzeitpause auf den Platz gegangen und wollte mich normal unterhalten und dann kam der Satz: 'Ich darf auf dem Platz nicht gehen, weil auch das eine Gelbe Karte ist'. Langsam werden wir schwachsinnig."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) ...

... zu fliegenden Bierbechern: "Nicht an den Kopf, eine Flüssigkeit, das ist egal. Da kann niemand etwas dafür, das kann überall passieren. Es ist eine Sauerei, wenn du an der Bank bist und jemand schmeißt bewusst Bierbecher auf die Spieler oder auf uns. Das hat nichts mit Paderborn zu tun, sondern mit der Person. Das macht man nicht, sowas."

... zur Gelben Karte für Baumgart: "Es geht darum, zeigt sie einfach so spät wie möglich. Redet nochmal, ein bisschen rausschieben, sonst wird es schwierig. Das Verhältnis ist extrem kompliziert, wir müssen schauen, dass es nicht schlecht wird."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Sandro und Mainz brauchen kein Mitleid. Dafür gibt es auch gar keinen Grund. Wir haben auf Augenhöhe gespielt."

Sandro Schwarz (Trainer 1. FSV Mainz 05): "Der Sieg muss Rosi nicht wehtun."

Florian Müller (Torwart 1. FSV Mainz 05): "Wir hatten eigentlich alles im Griff. Das 2:1, der Freistoß, ist mein Fehler, der darf nicht reingehen. Dann passiert das auch nicht wie letzte Woche. Das war ein individueller Fehler, es war nicht so, dass wir in der letzten Viertelstunde was falsch gemacht haben."

Daniel Brosinski (1. FSV Mainz 05): ".Das gleiche wie in Freiburg. Es läuft auf ein Unentschieden hinaus und dann bekommst du in zwei Minuten zwei Tore. Wir bringen uns um den Lohn der harten Arbeit. Wir müssen gucken, dass wir es über 90 Minuten durchziehen und nicht wie in den letzten zwei Spielen über 80 Minuten."

Christopher Trimmel (Kapitän Union Berlin): "Wir haben defensiv gut gestanden, auch in der Offensive haben wir die eine oder andere Chance gehabt. Das Ergebnis ist gerecht."

Neven Subotic (1. FC Union Berlin): "Ich bin erfreut, wieder hier zu sein und über den Punktgewinn. Der erste Punkt in der Vereinsgeschichte in der Bundesliga. Auch wie wir das Tor geschossen haben, das spricht nochmal für die Werte des Vereins, die sich da widergespiegelt haben."

Andre Hahn (FC Augsburg): "Wir hatten uns einen Dreier vorgenommen, deshalb sind wir enttäuscht."