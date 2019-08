Eintracht Frankfurt verpflichtet Bas Dost: "Ein wichtiger Baustein in unserem Kader"

Die Hängepartie ist zu Ende: Eintracht Frankfurt hat nach tagelangem Transfer-Hickhack seinen Wunschstürmer Bas Dost verpflichtet. Der 30 Jahre alte Niederländer kommt von Sporting Lissabon an den Main und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Als Ablösesumme nennt der portugiesische Erstligist sieben Millionen Euro. Sie kann durch Bonuszahlungen aber auf bis zu 7,5 Millionen Euro steigen. Sporting sicherte sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent.

"Uns war es nach dem Abgang von Sebastien Haller wichtig, einen adäquaten Ersatz zu finden, der bestenfalls sogar schon über große Erfahrung verfügt und gleich in der Lage ist zu helfen", sagte der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic am Montag. "Bas erfüllt dieses Format und kennt die Bundesliga. Er ist mit seiner Statur und Treffsicherheit ein wichtiger Baustein in unserem Kader."

Wie Dost am Montag bei seiner Vorstellung erklärte, sei er "in guter Verfassung": "Ich habe das komplette Training in Lissabon mitgemacht. Ansonsten bin ich nur ein wenig müde, da in den vergangenen Tagen viel los war. Ich freue mich darauf, zu schlafen. Und auf eine Spezi. Das habe ich vermisst."

Dost-Transfer war eine Hängepartie

Zuvor war fraglich, ob Dost von Lissabon zu den Hessen wechselt. Die Portugiesen hatten am vergangenen Dienstag mitgeteilt, dass "überraschende und kurzfristige Forderungen vonseiten des Spielers die Umsetzung des Transfers verhindern". Die Seite des Spielers dementierte.

"Ich wollte unbedingt nach Frankfurt. Ich bin in guter Verfassung. Ich bin nur müde. Ich muss mal gut schlafen, das würde mir sehr gut tun", sagte Dost: "Es hat lange gedauert, aber jetzt bin ich da. Was dazwischen gelaufen ist, würde ich gern hinter mir lassen. Ich will zeigen, dass ich Tore schießen kann. Dafür wurde ich gekauft."

Transfer-News: Die besten Gerüchte und Top-Deals am 26. August © imago images 1/8 Während das Transferfenster in England bereits geschlossen ist, können in den vier anderen großen europäischen Ligen weiterhin Spieler unter Vertrag genommen werden. SPOX präsentiert die heißesten Transfergerüchte und fixen Deals vom 26. August. © imago images 2/8 BAS DOST (Eintracht Frankfurt): Der Wunschstürmer der Hessen hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. "Er ist mit seiner Statur und Treffsicherheit ein wichtiger Baustein in unserem Kader", sagte Fredi Bobic. Dost kostet nur sieben Millionen Euro. © getty 3/8 ADIL RAMI (Olympique Marseille): Der Weltmeister - wenn auch ohne Einsatzminute - schließt sich wohl Fenerbahce um Max Kruse an. Seit Sonntag befindet sich Rami zu Vertragsgesprächen in Istanbul. Nach Vertragsauflösung wäre der Wechsel ablösefrei. © imago images 4/8 FELIX UDUOKHAI (VfL Wolfsburg): Der Innenverteidiger steht laut kicker vor einem Wechsel zum FC Augsburg. "Es gibt einen anderen Klub, der großes Interesse an ihm hat und auch ein Angebot hinterlegt hat", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner. © getty 5/8 ANTE REBIC (Eintracht Frankfurt): Sportvorstand Fredi Bobic bestätigte bei Sky, dass der Eintracht "Anfragen von verschiedenen Vereinen vorliegen" und Rebic den Wunsch habe, zu einem großen Verein zu gehen. Unter anderem Inter wird Interesse nachgesagt. © imago images 6/8 RAPHAEL GUERREIRO (BVB): Der Franzose hat verneint, dass ein Wechsel zu PSG feststünde. "Falsch" schrieb er auf Twitter bezüglich entsprechender Gerüchte von Paris United. Am Wochenende sei er lediglich im Pariser Disney Land gewesen. © getty 7/8 TIMO WERNER (RB Leipzig): Nach langem Hin und Her hat der Nationalstürmer seinen Vertrag bei den Roten Bullen bis 2023 verlängert. Im Kontrakt verankert wurde eine Ausstiegsklausel, die erfolgsabhängig auf bis zu 60 Millionen Euro ansteigen kann. © getty 8/8 KAI HAVERTZ (Bayer Leverkusen): Rudi Völler hat bestätigt, dass der FC Bayern am Bayer-Juwel interessiert sei, er aber Karl-Heinz Rummenigge eine Absage erteilt habe. Havertz' Vertrag läuft bis 2022, als Ablöse wären wohl 100 Millionen fällig.

In der Bundesliga war Dost zwischen 2012 und 2016 für den VfL Wolfsburg aktiv. Für die Niedersachsen erzielte er in 85 Bundesligapartien 36 Tore. "Ich bin froh, hier zu sein, und freue mich auf die Zeit bei Eintracht Frankfurt. Ich bin ein Stürmer, der es liebt, Tore zu schießen", äußerte Dost.