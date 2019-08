BVB, News und Gerüchte: "Herausforderung für uns, Sancho zu halten"

Angesichts der starken Leistungen von Jadon Sancho ist man sich in der BVB-Chefetage bewusst, wie schwierig es sein wird, den Shootingstar langfristig zu halten. Mario Götze könnte dagegen vielleicht schon im kommenden Sommer gehen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, News: "Herausforderung, Jadon Sancho zu halten"

Carsten Cramer, Mitglied der Dortmunder Geschäftsführung, hat in einem Interview mit der Times of India über Jadon Sancho gesprochen. Der 19-Jährige brillierte in den ersten Spielen der noch jungen Saison - was das Interesse der absoluten Top-Klubs natürlich nicht schmälert. "Es wird eine Herausforderung für uns, ihn zu halten, aber wir werden es versuchen. Wir haben einige gute Argumente für unseren Klub", erklärte Cramer.

Er betonte: "Er wird auf jeden Fall für diese Saison bleiben, dann werden wird sehen." Sancho sei schon jetzt "ein absoluter Superstar": "Er ist einer, der den Unterschied ausmachen kann. Es gibt nur wenige Fußballer, die das wirklich können." Unter anderem wird Manchester United großes Interesse nachgesagt, wie die englische Zeitung The Sun berichtet.

Auch über Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp sprach Cramer. Eine Rückkehr des 52-Jährigen nach Dortmund ist für ihn jedoch kein Thema: Man sei "noch drei Jahre von seinem Vertragsende entfernt. Es ergibt keinen Sinn, jetzt schon darüber zu sprechen."

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund in der Einzelkritik © getty 1/29 Bis zur 70. Minute lag der BVB in Köln mit 0:1 zurück. Doch dann kam Julian Brandt und mit ihm erwachte der BVB noch einmal zum Leben. Ein Kölner erwischte eigentlich einen Sahnetag, bis er einen folgenschweren Fehler beging. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/29 TIMO HORN: Verlebte eine überraschend ruhige erste Hälfte und musste lediglich einmal wegen eines Reus-Freistoßes abtauchen. Nach dem Seitenwechsel mit zwei starken Paraden, ehe er sich später doch noch dreimal geschlagen geben musste. Note: 3. © imago images 3/29 KINGSLEY EHIZIBUE: Der gebürtige Münchner erwischte eigentlich einen Sahneabend. Er wartete aufseiten der Hausherren mit der besten Zweikampfquote auf, trieb den BVB mit seiner Hartnäckigkeit zur Weißglut. Bis er Hakimi aus den Augen verlor...Note: 3. © getty 4/29 SEBASTIAAN BORNAUW: Dem einen oder anderen Köln-Fan blieb das Herz stehen, als der Innenverteidiger sich im eigenen Strafraum mit gleich drei Gegenspielern anlegte. Bornauw behielt die Ruhe und blieb Sieger. Wie so häufig an diesem Abend. Note: 3. © getty 5/29 RAFAEL CZICHOS: Etwas weniger risikofreudig und dementsprechend unauffälliger als sein Pendant Bornauw. Aber: Wenn ein Innenverteidiger unauffällig spielt, hat er zumeist vieles richtig gemacht. Note: 3,5. © getty 6/29 JONAS HECTOR: Wie bitter! Da schaltest du deinen Gegenspieler namens Sancho beinahe über die volle Distanz aus und trotzdem trägt sich der Engländer in die Torschützenliste ein. Ansonsten ein sehr ordentlicher Auftritt des Nationalspielers. Note: 3. © imago images 7/29 KINGSLEY SCHINDLER: Zählte an diesem Abend zu den eher unauffälligeren Kölnern, hatte aber sicherlich seinen Anteil daran, dass die Gastgeber über weite Strecken so gut verteidigten. Note: 4. © getty 8/29 BIRGER VERSTRAETE: Gab den Antreiber und zeigte, dass er über eine herausragende Technik verfügt. Starb allerdings keineswegs in Schönheit, sondern haute sich in jeden noch so unangenehmen Zweikampf. Note: 3. © getty 9/29 ELLYES SKHIRI: Durfte sich gleich bei seiner Heimpremiere als Vorbereiter feiern lassen, weil er eine Ecke perfekt auf den langen Pfosten auf Drexler verlängerte. Ansonsten tat er das, was er tun soll: Löcher stopfen und Zweikämpfe annehmen. Note: 3. © getty 10/29 DOMINIC DREXLER: Machte vor allem zu Beginn viele Meter nach vorne und traf zum zwischenzeitlichen 1:0. War zumeist in der Defensive gefordert. Verlor vor dem 1:3 das entscheidende Laufduell, weil er zu diesem Zeitpunkt schon platt war. Note: 3. © getty 11/29 JHON CORDOBA: Nach seinem Wechsel häufig als Fehleinkauf abgestempelt, wird der Kolumbianer immer wichtiger. Cordoba ließ die Dortmunder Defensive durch Pressing kaum ins Aufbauspiel kommen. Musste kurz nach der Pause angeschlagen runter. Note: 3. © getty 12/29 ANTHONY MODESTE: Bildete mit seinem Nebenmann Cordoba ein sehr laufstarkes Duo. Modeste belohnte seinen Aufwand mit zahlreichen Balleroberungen und war auch im Angriff stets gefährlich. Sein Treffer zum 2:0 wurde zurückgefiffen. Note: 3,5. © getty 13/29 SIMON TERODDE: Sollte dabei helfen, den Sieg über die Zeit zu bringen, konnte aber – trotz großen Engagements - nicht an die starke Leistung seines Vorgängers Cordoba anknüpfen. Note: 3,5. © getty 14/29 FLORIAN KAINZ: Machte Druck über die rechte Seite, blieb in seinen Zuspielen aber häufig ungenau. Note: 4. © imago images 15/29 MARCO HÖGER: Musste mit ansehen, wie seine Mannschaft das Spiel noch aus der Hand gab. Ohne Bewertung. © getty 16/29 ROMAN BÜRKI: Beim Gegentor machtlos, ansonsten selten bis nie geprüft. Verspekulierte sich einmal fast im Dribbling gegen Cordoba, sein Risiko blieb aber unbestraft. Note: 3,5. © getty 17/29 LUKASZ PISZCZEK: Über seine Seite ließ er defensiv nichts anbrennen. Stark verbessert im Vergleich zum Auftakt gegen Augsburg. Bereitete Hakimis Treffer mit einer Maßflanke vor. Note: 2,5. © getty 18/29 MANUEL AKANJI: Wirkte bei weitem nicht so souverän wie sein Partner in der Innenverteidigung. Strahlte vor der Pause Unsicherheit aus, wurde im Laufe des Spiels aber besser. Note: 4. © imago images 19/29 MATS HUMMELS: : Der Abwehrchef präsentierte sich auch als solcher. Während Nebenmann Akanji nicht immer auf der Höhe war, agierte er souverän. Teilweise aber mit etwas zu viel Risiko bei seinen Pässen. Note: 3. © imago images 20/29 NICO SCHULZ: Verlor beim 0:1, wenn auch unglücklich, Drexler aus den Augen, der dann nur noch einnicken musste. Mit wenig Offensivdrang, in der Vorwärtsbewegung noch mit Luft nach oben. Note: 4. © getty 21/29 JULIAN WEIGL: Er bot ganz sicher seine bisher schlechteste Leistung in allen Pflichtspielen der noch jungen Spielzeit. Tat sich gegen das aggressive Pressing der Kölner schwer, wesentlich passunsicherer als Nebenmann Witsel. Note: 4,5. © getty 22/29 AXEL WITSEL: Oft der Fels in der Brandung im Zentrum, da er körperlich in der Lage war dagegenzuhalten. Ergänzte sich später perfekt mit Brandt. Note: 3. © imago images 23/29 JADON SANCHO: Vom jungen Englänger war zunächst wenig zu sehen, dann kam die 70. Spielminute und er markierte den Ausgleich. Dann immer wieder Antreiber und legte später Alcacers Tor auf. Note: 2. © getty 24/29 MARCO REUS: Sein Freistoß in der 23. Minute war ein spätes erstes Warnsignal in Richtung der Kölner. Der Kapitän war emsig und bot sich oft an, wurde aber nur selten in Szene gesetzt. Note: 3,5. © getty 25/29 THORGAN HAZARD: In den vorherigen Partien, vor allem im Pokalspiel beim KFC Uerdingen, war der Neuzugang aus Mönchengladbacher besser eingebunden. Beim 1:1 gedankenschnell, sonst aber abgemeldet. Note: 4. © getty 26/29 PACO ALCÁCER: Erst in der 56. Minute trat der Torjäger vom Dienst in Erscheinung, vergab aber im Strafraum nach schönem Dribbling gegen Horn. Eiskalt beim Treffer in der Nachspielzeit. Note: 3,5. © getty 27/29 ACHRAF HAKIMI: Kam für Nico Schulz ins Spiel (62.) und besetzte den linken Flügel. Mutiger als der deutsche Nationalspieler und dadurch kein Zufall, dass er den Siegtreffer markierte. Note: 2,5. © getty 28/29 JULIAN BRANDT: Kam für Weigl (62.) und war sofort präsent und mit einer guten Vorlage für Reus. Brachte den Schwung, der seiner Mannschaft zuvor gefehlt hatte. Leitete das 2:1 ein und war ein absolut belebendes Element. Note: 2. © imago images 29/29 JACOB BRUUN LARSEN: Ersetzte in der 84. Minute Thorgan Hazard. Die wenigen Spielminuten reichten nicht für eine Bewertung aus.

BVB, Gerücht: Vertragsverhandlungen mit Mario Götze stocken

Mario Götzes Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2020. Der 27-Jährige ist im Verein Großverdiener, hat es angesichts der Neuverpflichtungen aber schwer unter Trainer Lucien Favre. Laut Bild soll der Torschütze des WM-Finales von 2014 jedoch nicht bereit sein, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen, was die Verhandlungen erschwert.

Mario Götze war im Sommer 2016 vom FC Bayern München zu den Schwarz-Gelben zurückgekehrt. Zuvor hatte er bereits in der BVB-Jugend und von 2010-2013 bei den Profis gespielt.

BVB: Die nächsten fünf Bundesliga-Spiele in der Übersicht

Datum Uhrzeit Gegner Ort Sa., 31. August 18.30 Uhr Union Berlin Stadion an der alten Försterei Sa., 14. September 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Signal-Iduna-Park So., 22. September 18 Uhr Eintracht Frankfurt Commerzbank-Arena Sa., 28. September 18.30 Uhr Werder Bremen Signal-Iduna-Park Sa., 5. Oktober 15.30 Uhr SC Freiburg Schwarzwald-Stadion

BVB, News: Sebastian Kehl erklärt futuristisches Training in Dortmund

Auf einer Spurensuche nach der Verwissenschaftlichung des Fußballs, mit Big Data, Virtual Reality und den modernsten Methoden, hat der kicker auch bei Borussia Dortmund vorbeigeschaut. Dabei verriet Sebastian Kehl, heute Leiter der Lizenzspielerabteilung, dass beim BVB unter anderem der "Footbonaut" zum Einsatz kommt, ein quadratisches Kunstrasenfeld mit 72 Zielfeldern.

Auch auf GPS-Westen setzt der amtierende Vizemeister. "Das Sammeln von Daten ist eines von vielen Tools, die die Grundlage für Entscheidungen bilden", erklärte Kehl. Diese Daten müsse man danach jedoch auch filtern und auswerten. Auch bei Virtual-Reality-Brillen sieht Kehl "erwiesenermaßen" einen hohen Lerneffekt.

BVB, News: Kein Kinderchor mehr zum Saisonabschluss

Seit 1983 singen die "Sonnenkinder" vor dem letzten Heimspiel der Saison im Mittelkreis "Jingle Bells" und ein selbstgedichtetes Lied - eine Tradition, die bei den Fans immer gut ankam. Dieser Auftritt wird es im Frühjahr 2020 jedoch nicht mehr geben: Der Chor wird aufgrund ausbleibenden Nachwuchses aufgelöst. Zum Ende der Hinrunde wird es einen letzten Auftritt im Signal Iduna Park geben.