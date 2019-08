FC Schalke 04 - Ehrenratssitzung: Vertagung möglich, aber Entscheidung wird erwartet

Schalke 04 geht davon aus, dass der fünfköpfige Ehrenrat bei seiner Sitzung am Dienstag zu einer Entscheidung über Aufsichtsratschef Clemens Tönnies kommen wird. Es geht um die rassistischen Aussagen des 63 Jahre alten Unternehmers vom vergangenen Donnerstag.

Eine Entscheidung müsse allerdings nicht zwingend in der Sitzung am Dienstag getroffen werden, "es bestünde auch die Möglichkeit, sich zu vertagen", hieß es vonseiten der Königsblauen auf SID-Anfrage: Man gehe aber davon aus, dass es am Dienstag zu einer Entscheidung kommen werde.

Nach Informationen von Sport1 möchte Tönnies zumindest nicht freiwillig von seinem Amt zurücktreten.

Über diese werde der Klub auf der Homepage des Vereins und seinen Social-Media-Kanälen zeitnah nach Ende der Sitzung berichten.