FC Schalke 04, Ehrenrat tagt heute wegen Tönnies: Mitglieder und Funktion - welche Aufgabe hat er?

Der Ehrenrat des FC Schalke 04 tagt heute, um über die Zukunft von Aufsichtsratchef Clemens Tönnies zu entscheiden. Alle Infos dazu erfahrt ihr hier bei SPOX.

Clemens Tönnies ist seit 1994 Mitglied des Aufsichtsrates der Schalke und seit 2001 dessen Vorsitzender.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

© getty

Schalke 04: Was ist der Ehrenrat?

Der Ehrenrat besteht laut dem FC Schalke 04 aus "fünf aktiven oder passiven, über 30 Jahre alten Mitgliedern, die mindestens fünf Jahre dem Verein angehören. Mindestens zwei Mitglieder müssen die Befähigung zum Richteramt haben".

Folgende Personen sitzen im Ehrenrat:

Prof. Dr. Klaus Bernsmann (Leiter des Lehrstuhls für Straf-und Prozessrecht an der Ruhr-Universität Bochum)

Berndhard Terhorst (Steuerberater)

Götz Bock (Richter am Hessischen Landesgericht)

Kornelia Toporzysek (Richterin am Oberlandesgericht Düsseldorf)

Hans-Joachim Dohm (Evangelischer Pfarrer i.R.)

Die Mitglieder des Rates wollen laut einem Bericht der Bild ehemalige und aktuelle Schalke-Spieler, die ausländische Wurzeln haben, aussagen lassen. So sollen Gerald Asamoah, Thilo Kehrer, Naldo, Salif Sane und Suat Serdar befragt werden.

Pikant: Anwalt Bernsmann vertrat Tönnies 2011, als der sich wegen des Vorwurfs der Falsch-Etikettierung seiner Firma vor Gericht verantworten musste.

Schalke 04: Wieso muss Clemens Tönnies vor den Ehrenrat?

Clemens Tönnies hatte beim Tag es Handwerks in Paderborn gesagt, dass man statt einer CO2-Steuer jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren sollte. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", fügte er laut der Neuen Westfälischen hinzu.

Tönnies fliegt laut der Bild am heutigen Dienstag aus seinem Urlaubsdomizil Mallorca ein, um sich zu vor dem Rat zu verantworten.

Schalke 04: Was droht Clemens Tönnies?

Der Ehrenrat hat weitreichende Befugnisse, wie sogar das Oberlandesgericht Hamm in einem Urteil bekräftigte. So habe der Ehrenrat einen weiten Spielraum.

Laut der Satzung kann der Rat Mitglieder bei "grob vereinsschädigendem oder unehrenhaften Verhalten, insbesondere bei der Kundgabe rassistischer oder ausländerfeindlichen Gesinnung" ausschließen.

FC Schalke 04: Spielplan und Termine

Durch den Fokus auf den Fall Clemens Tönnies gerät der anstehende Pflichtspielauftakt der Königsblauen fast in Vergessenheit. Am kommenden Samstag bestreiten die Schalker ihr Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim SV Drochtersen/Assel. In der Bundesliga treffen die Gelsenkirchen zum Auftakt auf Borussia Mönchengladbach.