Union Berlin gegen RB Leipzig heute im LIVE-TICKER

Union Berlin feiert in der letzten Partie des ersten Spieltags sein Bundesliga-Debüt gegen RB Leipzig. Hier bei SPOX könnt ihr die Begegnung im LIVE-TICKER verfolgen.

Union Berlin - RB Leipzig heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: In den ersten 15 Minuten wird die legendäre Spielstätte aber größtenteils stumm bleiben. Die Berliner Ultra-Fangruppe "Wuhlesyndikat" plant einen Protest gegen die Roten Bullen aus Leipzig. Der angekündigte Fanprotest fand bei den Union-Verantwortlichen allerdings unterschiedlichen Anklang. Während Vereinspräsident Dirk Zingler und Neuzugang Neven Subotic für die Aktion sind, übte Keeper Rafal Gikiewicz Kritik.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Vor Beginn: Um 18 Uhr rollt erstmals der Ball im Berliner Stadion an der Alten Försterei in der Bundesliga. Union Berlin ist der 56. Verein in der Liga-Geschichte. Schiedsrichter Markus Schmidt wird die Partie leiten.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Marcel Halstenberg ist wegen Kniebeschwerden fraglich und könnte von Konrad Laimer, der auch im DFB-Pokal in der Startelf stand, vertreten werden.

1. FC Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Schlotterbeck, Lenz - Prömel, Gentner - Becker, Ingvartsen, Bülter - Andersson

Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Schlotterbeck, Lenz - Prömel, Gentner - Becker, Ingvartsen, Bülter - Andersson RB Leipzig: Gulacsi - Orban, Mukiele, Konate - Demme - Klostermann, Sabitzer, Nkunku, Laimer - Poulsen, Werner

Union Berlin gegen RB Leipzig: TV-Übertragung und Livestream

Die Begegnung zwischen den Berlinern und Leipzig könnt ihr nicht im Free-TV verfolgen. Wie gewohnt zeigt der Bezahlsender Sky das späte Sonntagsspiel live und exklusiv. Darüber hinaus hat der Pay-TV-Sender einen Livestream via SkyGo im Angebot, der nur für Kunden abrufbar ist.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt ihr die Highlights der Partie bei DAZN ansehen. Der Streaminganbieter hat zudem seit dieser Saison 40 Spiele live im Programm. Unter anderem könnt ihr bei DAZN alle Freitagsspiele live sehen. Ein Abonnement kostet nur 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Hier gelangt ihr zum kostenlosen Probemonat.

DFB-Sportgericht: Diese Klubs zahlten in der Saison 2018/19 am meisten Strafe © getty 1/28 Das DFB-Sportgericht hat in der vergangenen Saison 3.269.050 Euro an Strafe für unsportliches Verhalten von Fans verhängt. Das geht aus der Auswertung der Urteile des Spieljahres 2018/19 der höchsten drei deutschen Ligen hervor. © getty 2/28 Laut Strafenkatalog kostet das Abbrennen eines pyrotechnischen Gegenstandes in der 1. Liga 1000 Euro (2. Liga: 600, 3. Liga: 300), Abschießen 3000 Euro (2. Liga: 1500, 3.: 750), Unsportliche Botschaften auf Bannern 8000 Euro (2. Liga: 4000, 3.: 2000). © getty 3/28 SPOX präsentiert die 25 deutschen Profiklubs mit den höchsten Strafen für Pyro, Plakate und Becherwürfe der Spielsaison 2018/19. © getty 4/28 Platz 25: 1. FC Nürnberg (Bundesliga) - 39.000 Euro Gesamtstrafe © getty 5/28 Platz 24: Bayer Leverkusen (Bundesliga) - 39.750 Euro Gesamtstrafe © imago images 6/28 Platz 23: 1. FC Köln (2. Bundesliga) - 40.700 Euro Gesamtstrafe © getty 7/28 Platz 22: VfL Bochum (2. Bundesliga) - 41.050 Euro Gesamtstrafe © getty 8/28 Platz 21: VfL Osnabrück (3. Liga) - 42.150 Euro Gesamtstrafe © imago images 9/28 Platz 20: FSV Mainz 05 (Bundesliga) - 44.000 Euro Gesamtstrafe © imago images 10/28 Platz 19: Hallescher FC (3. Liga) - 44.375 Euro Gesamtstrafe © imago images 11/28 Platz 18: Carl-Zeiss Jena (3. Liga) - 52.860 Euro Gesamtstrafe © getty 12/28 Platz 17: Eintracht Braunschweig (3. Liga) - 64.680 Euro Gesamtstrafe © getty 13/28 Platz 16: Hannover 96 (Bundesliga) - 72.500 Euro Gesamtstrafe © getty 14/28 Platz 15: Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) - 90.000 Euro Gesamtstrafe © getty 15/28 Platz 14: FC Schalke 04 (Bundesliga) - 106.000 Euro Gesamtstrafe © getty 16/28 Platz 13: Werder Bremen (Bundesliga) - 109.000 Euro Gesamtstrafe © getty 17/28 Platz 12: FC St. Pauli (2. Bundesliga) - 116.800 Euro Gesamtstrafe © getty 18/28 Platz 11: Union Berlin (2. Bundesliga) - 121.500 Euro Gesamtstrafe © getty 19/28 Platz 10: Hertha BSC Berlin (Bundesliga) - 132.250 Euro Gesamtstrafe © getty 20/28 Platz 9: Dynamo Dresden (2. Bundesliga) - 143.225 Euro Gesamtstrafe © getty 21/28 Platz 8: Hansa Rostock (3. Liga) - 146.375 Euro Gesamtstrafe © getty 22/28 Platz 7: VfB Stuttgart (Bundesliga) - 154.000 Euro Gesamtstrafe © getty 23/28 Platz 6: Eintracht Frankfurt (Bundesliga) - 162.000 Euro Gesamtstrafe © getty 24/28 Platz 5: 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga) - 166.850 Euro Gesamtstrafe © getty 25/28 Platz 4: Fortuna Düsseldorf (Bundesliga) - 174.125 Euro Gesamtstrafe © getty 26/28 Platz 3: FC Bayern München (Bundesliga) - 215.150 Euro Gesamtstrafe © getty 27/28 Platz 2: Borussia Dortmund (Bundesliga) - 241.000 Euro Gesamtstrafe © getty 28/28 Platz 1: Hamburger SV (2. Bundesliga) - 294.150 Euro Gesamtstrafe

Bundesliga: Die bisherigen Ergebnisse des 1. Spieltags