Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim heute im LIVE-TICKER

Im frühen Sonntagsspiel am ersten Spieltag der Bundesliga stehen sich Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim gegenüber. Hier bei SPOX könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Die TSG tat sich im Pokal hingegen noch schwerer. Gegen die Würzburger Kickers musste das Team von Neu-Trainer Alfred Schreuder über die volle Distanz gehen - die Entscheidung fiel also erst im Elfmeterschießen, nachdem es nach 120 Minuten 3:3 gestanden hatte.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Vor Beginn: Im Gegensatz zu allen anderen Bundesligisten hat Eintracht Frankfurt bereits fünf Pflichtspiele in den Knochen, da die SGE in der Europa-League-Qualifikation bereits in der zweiten Runde einsteigen musste. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter setzte sich in den jeweiligen Hin- und Rückspielen gegen Flora Tallinn und den FC Vaduz souverän durch und steht somit in den Playoffs. Dort wartet nun RC Straßburg. In der ersten Runde des DFB-Pokals gewann die Eintracht nach einer packenden Partie mit 5:3 bei Waldhof Mannheim.

Vor Beginn: Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Die Partie leiten wird Schiedsrichter Daniel Siefert.

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

Die SGE kann definitiv nicht auf Marco Russ zurückgreifen. Der Innenverteidiger riss sich in der Europa-League-Quali gegen den FC Vaduz die Achillessehne und fällt somit monatelang aus.

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kohr, Torro, Kostic - Kamada, Rebic - Paciencia

Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kohr, Torro, Kostic - Kamada, Rebic - Paciencia TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner - Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Zuber - Geiger - Bebou, Szalai

SGE gegen Hoffenheim: TV-Übertragung und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen wird die Partie zwischen der Eintracht und der TSG Hoffenheim nicht zu sehen sein. Wie schon in der vergangenen Saison zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Sonntagsspiele um 15.30 sowie 18 Uhr live und exklusiv.

Zusätzlich bietet der Bezahlsender einen Livestream über SkyGo an, der für alle Abonnenten abrufbar ist.

Wer über kein Sky-Abo verfügt, kann bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN sehen. Neben den Höhepunkten der Bundesliga zeigt der Streamingdienst seit dieser Saison auch LIVE-Spiele der Bundesliga. Alle Freitagsspiele sowie insgesamt zehn Sonntags- und Montagspartien gehören ab sofort zum Programm von DAZN. Ein Abnonnement kostet lediglich 11,99 Euro im Monat. Hier kommt ihr zum Gratismonat des Streaminganbieters.

Bundesliga-Formtabelle vor dem Saisonstart: Bosz unter Druck - BVB und Bayern bereit © getty 1/19 Endlich wieder Bundesliga! Das deutsche Oberhaus startet in seine 57. Saison. SPOX nimmt die 18 Teams unter die Lupe. Das ist die Formtabelle vor dem Bundesligastart. © getty 2/19 Platz 18: FC Augsburg. Saft- und kraftlos, so wirkte der Auftritt der neu zusammengestellten Augsburger beim 1:2-Pokal-Aus gegen den Viertligisten SC Verl. 90 Minuten war der FCA unterlegen. Gegen Villarreal fing man sich 6 Buden. Und jetzt der BVB. © getty 3/19 Platz 17: SC Paderborn. Allein aufgrund des Budgets des Aufsteigers gilt der SCP als Abstiegskandidat Nummer eins. Die Vorbereitung bestätigte diesen Eindruck. Vor allem die Defensive wirkt noch sehr anfällig. Erster Gegner ist Leverkusen. © getty 4/19 Platz 16: 1. FSV Mainz 05. Die Mannschaft von Sandro Schwarz ist derzeit eine Wundertüte. Einer 0:5-Pleite gegen Sevilla folgte ein 3:1-Sieg gegen Everton. Dann das Pokal-Aus gegen Lautern. Mainz will auf der Vorsaison aufbauen, nun droht der Fehlstart. © getty 5/19 Platz 15: 1. FC Köln. Von den vier ernstzunehmenden Testspielen gewann Köln nur gegen Bologna. Im Pokal zitterte sich das Team von Achim Beierlorzer im Elfmeterschießen gegen Wehen weiter. Der Verein hat investiert, noch fehlt aber die Balance. © getty 6/19 Platz 14: Bayer Leverkusen. Von acht Testspielen gewann Bayer nur gegen Wuppertal (4:0). Die Fehlstart-Serie der vergangenen Jahre droht sich fortzusetzen. Die scheinbar starken Neuzugänge wirken noch nicht integriert. Bosz läuft die Zeit davon. © getty 7/19 Platz 13: SC Freiburg. Die Vorbereitung lief relativ positiv, auch die erste Pokal-Hürde in Magdeburg hat der SCF, wenn auch erst nach 120 Minuten, genommen. Aber: Mit Haberer, Schwolow und Neuzugang Kwon sind drei wichtige Spieler verletzt. © getty 8/19 Platz 12: TSG Hoffenheim. Die Abgänge von Amiri, Demirbay, Joelinton und Schulz fallen spürbar ins Gewicht. Neu-Trainer Schreuder will die offensive Spielweise beibehalten und die Defensive gleichzeitig stabilisieren. Bisher gelang das jedoch kaum. © getty 9/19 Platz 11: Union Berlin. Das Ziel Klassenerhalt ist realistisch. Die Eisernen haben sich mit Bundesliga-erfahrenen Spielern gut verstärkt. Union scheint bereit. Nur der geplante Fan-Boykott gegen Leipzig könnte den Start negativ beeinflussen. © getty 10/19 Platz 10: FC Schalke 04. Die neue Vertikalität unter David Wagner ist erkennbar, die Spieler müssen die Spielweise mit hohem Pressing aber noch verinnerlichen. In der Abwehr offenbarten die Knappen noch große Lücken. Zum Start geht es nach Gladbach. © getty 11/19 Platz 9: Fortuna Düsseldorf. Die Funkel-Truppe verlor kein Testspiel. Im Pokal gegen Villingen gewann die Fortuna zwar erst nach 120 Minuten mit 3:1, der gute Gesamteindruck lässt sich davon aber nicht trüben – trotz der Verletzung von Barkok. © getty 12/19 Platz 8: RB Leipzig. Nagelsmann installiert ein 3-5-2-System. Das braucht jedoch Zeit. "Wir sind noch weit weg von dem idealen Fußball, den ich mir vorstelle", sagte der Trainer nach dem knappen Pokal-Pflichtsieg gegen Osnabrück. © getty 13/19 Platz 7: Werder Bremen. Der Abgang von Max Kruse war ein harter Schlag. Sargent und Pizarro können das bisher aber gut kompensieren. Klaassen und Eggestein übernehmen noch mehr den Aufbau. Nur in der Defensive hakt es noch ein wenig, Toprak soll helfen. © getty 14/19 Platz 6: Hertha BSC. Der Hauptstadtklub hat mit Lazaro (Inter) einen Leistungsträger abgegeben, sich dafür aber mit Lukebakio verstärkt. Die Offensive wirkt so kraftvoll wie lange nicht mehr. Im besten Fall ist sogar etwas gegen die Bayern drin. © getty 15/19 Platz 5: VfL Wolfsburg. Ohne Niederlage starten die Wölfe in die neue Saison. Im Pokal gegen Halle ging es in die Verlängerung, die Leistung war über weite Strecken jedoch sehr gut. Die Glasner-Truppe spielt sehr variabel nach vorn – mit Erfolg. © getty 16/19 Platz 4: Eintracht Frankfurt. Die SGE hat dank der Europa-League-Quali schon 5 Pflichtspiele hinter sich und braucht keine Anlaufphase mehr. Die Leihspieler konnten gehalten werden. Die Abgänge von Haller und Jovic macht Paciencia scheinbar vergessen. © getty 17/19 Platz 3: Borussia Mönchengladbach. Marco Rose gilt als Fußballehrer mit Herz. Das kommt gut an bei den Spielern. Sein Fußball ist dynamischer als der von Hecking, die Umstellung braucht Zeit, funktioniert aber schon gut. Und: Thuram kann Hazard ersetzen. © getty 18/19 Platz 2: FC Bayern München. Der Transfer-Stau überschattet die gute Vorbereitung des Titelverteidigers. Immerhin: Mit Perisic ist der Knoten geplatzt. Die Pleite im Supercup und der Arbeitssieg gegen Cottbus? Geschenkt. Bayern ist startklar. © getty 19/19 Platz 1: Borussia Dortmund. Der BVB hat die bisher 8 Spiele allesamt gewonnen. Die Neuzugänge fügen sich gut ein, die Offensive überzeugt mit Tempo und Variabilität. Mit Augsburg, Köln und Union steht einem Traumstart nichts im Weg.

Bundesliga: Die bisherigen Ergebnisse des 1. Spieltags