FC Schalke 04, News und Gerüchte: Transfer von Silas Wamangituka steht offenbar bevor

Laut französischen Medienberichten steht der FC Schalke 04 vor der Verpflichtung von Silas Wamangituka von Paris FC. David Wagner ist heiß auf den Saisonstart, am Sonntag steigt der Schalke-Tag. Hier findet Ihr News und Gerüchte rund um die Königsblauen.

Schalke 04, Gerücht: Verpflichtung von Silas Wamangituka steht bevor

Den Schalkern wird bereits seit einiger Zeit großes Interesse an Silas Wamangituka vom französischen Zweitligisten Paris FC nachgesagt. Nun sieht es so aus, als könnte der Transfer des 19-jährigen Stürmers aus dem Kongo bald über die Bühne gehen.

Wie die Zeitung Le Parisien berichtet, liegen die Königsblauen im Werben um Wamangituka vorn. Demnach müssen die Schalker acht Millionen Euro für den Youngster bezahlen, der in Paris noch bis 2021 unter Vertrag steht.

Zuletzt soll auch Stade Rennen an dem 1,89-Meter-Mann interessiert gewesen sein, der in der vergangenen Saison in 33 Pflichtspielen elf Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.

© getty

Schalke 04, News: Wagner heiß auf Partie im DFB-Pokal

Am heutigen Samstag beginnt für die Schalker mit dem Spiel der ersten DFB-Pokalrunde beim Viertligisten SV Drochtersen/Assel (15.30 Uhr im LIVETICKER) die neue Saison. Der neue Trainer David Wagner kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.

"Das Gefühl ist total geprägt von Vorfreude. Wir haben alle zusammen extrem viel Lust, dass es losgeht", sagte Wagner: "Es funktioniert noch nicht alles, aber ich glaube, dass die Jungs Schritte in die richtige Richtung machen."

Der 47-Jährige möchte, dass seine Truppe ohne Angst auftritt: "Ich habe ihnen gesagt, dass sie Fehler machen dürfen. Es ist dann überhaupt kein Problem, wenn wir aus diesen schnell lernen und man uns nie den Vorwurf machen kann, dass wir nicht den Willen hatten, die Sachen anzugehen."

FC Schalke 04: Die kommenden Partien

Datum Ort Wettbewerb Gegner 10. August A DFB-Pokal Drochtersen 17. August A Bundesliga Gladbach 24. August H Bundesliga FC Bayern 31. August H Bundesliga Hertha BSC 15. September A Bundesliga SC Paderborn

Schalke 04, News: Schalke-Tag steigt am Sonntag

Nur einen Tag nach dem Pflichtspielauftakt findet der sogenannte Schalke-Tag statt. Am 11. August steigt in diesem Rahmen rund um die VELTINS-Arena das königsblaue Familien- und Fanfest.

Es wird Autogrammstunden, kostenlose Stadionführungen und Interviews mit Spielern sowie Schalker Protagonisten geben. Der Eintritt ist wie immer frei.