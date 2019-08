Schalke 04, News und Gerüchte: Amine Harit nach Frankreich zu Angers?

Der FC Schalke 04 könnte Amine Harit nach Frankreich zum SCO Angers abgeben. Sidi Sane derweil ist eine der Nachwuchshoffnungen des S04. Der Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach steht bevor. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Schalke 04, Gerücht: Amine Harit zurück nach Frankreich?

Amine Harit vom FC Schalke 04 hat offenbar das Interesse des SCO Angers geweckt. Die Franzosen sind laut Yahoo Sport FR am 22-Jährigen interessiert und sehen in ihm wohl eine Alternative zum nach Lyon abgewanderten Jeff Reine-Adelaide.

Fraglich ist allerdings, ob das Interesse Angers' nicht zum falschen Zeitpunkt kommt. Schalkes Trainer David Wagner versprach zuletzt Geduld mit Harit und wollte den Marokkaner nach einer schweren Zeit wieder in die Mannschaft integrieren. Im DFB-Pokal gelang das gegen Drochtersen/Assel mit zwei Vorlagen bereits ordentlich.

Harit zählte in der vergangenen Saison zu den Sorgenkindern von Ex-Trainer Domenico Tedesco. Gelegentlich aber ließ er sein Potenzial aufblitzen und war eine Bereicherung für die Schalker Offensive. Nachdem er im Sommer 2017 zwölf Millionen Euro kostete, steht er noch bis Sommer 2021 unter Vertrag.

Schalke 04, News: Klub setzt im Nachwuchs auf Sidi Sane

Der FC Schalke 04 baut im Nachwuchs unter anderem auf Sidi Sane, den Bruder von Manchester Citys Leroy Sane. "Bisher hat sich Sidi auf Schalke ganz in Ruhe entwickeln können. Leider haben ihn immer wieder Verletzungen zurückgeworfen. Deshalb helfen überzogene Erwartungen nicht. Wir müssen ihn erst einmal stabilisieren und ihm zu der entsprechenden Wettkampfhärte verhelfen", sagte Peter Knäbel gegenüber der Bild.

Sidi Sane war zuletzt, ebenso wie sein Bruder, beim FC Bayern München gehandelt worden. Der 16-Jährige stößt in der neuen Saison zur Schalker U17 und soll dort seine eigene Geschichte schreiben: "Sidi wird seinen eigenen Weg gehen und wir werden ihn - genau wie seine Familie - dabei bestmöglich unterstützen."

Insgesamt hofft Schalke darauf, wieder mehr Talente fördern zu können. Im Sommer verstärkte der Klub massiv die eigene U19 - das soll in Zukunft wieder über interne Mittel möglich sein: "Das soll in dieser Ausprägung nicht wieder vorkommen. Der Schnitt war aber leider notwendig, weil wir unsere Kernaufgabe, die Versorgung der 1. Mannschaft, in Gefahr sahen."

FC Schalke 04 im Formcheck vor dem Bundesligastart: Renaissance der Abgeschriebenen © getty 1/31 Der Schalker Umbruch wird von der Debatte um Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies überschattet, im Klub herrscht Unruhe. Dennoch zog Königsblau mit einem 5:0-Sieg über Drochtersen/Assel ungefährdet in die zweite Pokal-Runde ein. Doch der Schein trügt. © getty 2/31 Der neue Trainer David Wagner setzt auf hohes Pressing und überfallartigen Angriffsfußball. Das laufintensive Spiel müssen einige Spieler jedoch noch verinnerlichen. SPOX zeigt, wer aktuell die besten Chancen auf einen Platz in der Startelf hat. © getty 3/31 TOR – Alexander Nübel: Nach der Leihgabe von Ralf Fährmann an Norwich City ist er die unumstrittene Nummer eins. Bei der U21-EM in Italien bestätigte er sein Riesentalent und wurde zum Keeper des Turniers gewählt. Jetzt ist nur noch seine Zukunft offen. © getty 4/31 Markus Schubert: Wie bisher bei der U21-Nationalmannschaft muss er sich zunächst hinter Nübel einordnen. Er kam im Sommer ablösefrei aus Dresden und soll langsam herangeführt werden. Aktuell ist er ohnehin verletzt (Blessur am Hüftbeuger). © getty 5/31 Michael Langer: Seit zwei Jahren ist der 34-Jährige die Schalker Nummer drei. Während Nübel und Schubert wegen der U21-EM im verlängerten Urlaub weilten, stellte er in den Testspielen seine Qualitäten auf der Linie unter Beweis – ein sehr guter Backup. © getty 6/31 ABWEHR – Matija Nastasic: Anders als seine Vorgänger setzt Wagner auf eine Viererkette. Vier Innenverteidiger kämpfen also um zwei Plätze. Nastasics größter Trumpf: Er ist der einzige Linksfuß. Trotz kleiner Schwächen im Aufbau dürfte er gesetzt sein. © getty 7/31 Ozan Kabak: Der Königstransfer der Knappen. Verletzte sich jedoch direkt am zweiten Tag der Vorbereitung am Fuß. Mittelfristig hat Kabak das Zeug zum Stammspieler. Vor der Länderspielpause Anfang September ist aber nicht mit ihm zu rechnen. © getty 8/31 Salif Sane: Nach einer Saison mit etwas Licht und viel mehr Schatten droht Sane vorerst die Bank, zumal er wegen des Finaleinzugs mit dem Senegal im Afrika-Cup die komplette Vorbereitung verpasste. Er muss vor allem noch an seiner Organisation arbeiten. © getty 9/31 Benjamin Stambouli: Er kristallisierte sich in der Rückrunde immer mehr als Führungsspieler heraus. Was Zweikampfverhalten und Tempo betrifft, hat er jedoch weiterhin seine Schwächen. Wenn Kabak zurückkommt, könnte Stambouli auch ins Mittelfeld rücken. © getty 10/31 Pablo Insua: Kam im Sommer von seiner Leihe aus Huesca zurück. Auch beim spanischen Absteiger blieb er nicht vom Verletzungspech befreit. Aktuell arbeitet er nach seinem Kreuzbandriss im Februar an seinem Comeback. Er spielt vorerst keine Rolle. © getty 11/31 Hamza Mendyl: Er soll den Verein nach nur einem Jahr wieder verlassen. Der Marokkaner spielt auch unter Wagner keine Rolle und trainierte zuletzt bei der U23 mit. Der 21-Jährige ist für die Vereinssuche freigestellt. © getty 12/31 Jonas Carls: Für Mendyl rückte schon zum Saisonende der unerfahrene Carls in den Profikader auf. Er hat bisher nur ein Bundesligaspiel auf dem Buckel. Zudem verpasste er einige Trainingseinheiten in der Vorbereitung aufgrund einer schweren Bänderdehnung. © getty 13/31 Bastian Oczipka: Die Besetzung der Linksverteidigerposition bleibt daher vorerst ziemlich alternativlos. Oczipka ist gesetzt, konnte jedoch nicht mehr an seine Form aus der Vizemeister-Saison anknüpfen und ist höchstens Bundesliga-Durchschnitt. © getty 14/31 Daniel Caligiuri: Auf links könnte Schalke noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Rechts ist Königsblau gut versorgt. Caligiuri befindet sich in sehr guter Frühform und wird von Wagner flexibel eingesetzt – sogar im zentralen Mittelfeld. © getty 15/31 Jonjoe Kenny: Das kann sich Wagner nur leisten, weil Everton-Leihgabe Kenny überzeugt. Der schnelle Engländer vereint Offensivdrang und defensive Zweikampfstärke und passt perfekt in Wagners Pressing-Fußball. Im Pokal feierte er sein Pflichtspieldebüt. © getty 16/31 MITTELFELD – Omar Mascarell: Er ist einer der Gewinner der Vorbereitung. War schon als Transferflop verschrien, nun in allen ernstzunehmenden Tests gesetzt. Er überzeugte durch Struktur und Zweikampfstärke. Der Spanier ist sogar Vizekapitän. © getty 17/31 Suat Serdar: Er kämpft mit McKennie um den Platz neben Mascarell. Serdar stieß wegen der U21-EM verspätet zum Schalker Team, spielte in der Schlussphase der Vorbereitung aber regelmäßig. Er muss dennoch weiter an seiner Konstanz arbeiten. © getty 18/31 Weston McKennie: Die Allzweckwaffe der Schalker machte im Sommer nochmal einen sportlichen Sprung nach vorn. Im Gold Cup führte er die USA bis ins Finale. Durch seine Lauffreude und Dynamik hat er im Vergleich zu Serdar aktuell die Nase vorn. © getty 19/31 Nabil Bentaleb: Er trägt in der kommenden Spielzeit wohl nicht das Trikot des FC Schalke. Bentaleb ließ in den zwei Jahren auf Schalke immer wieder sein Potenzial aufblitzen, aber eben nicht mehr. Ein Leihgeschäft mit Werder Bremen ist wahrscheinlich. © getty 20/31 Nassim Boujellab: Erhielt nach seinen sehr guten Eindrücken in der Schlussphase der Seuchen-Saison einen Profivertrag bis 2022. Dürfte als wertvoller Rollenspieler seine Einsätze bekommen. Er fehlte zuletzt aber verletzt (Sprunggelenk, Augenhöhle). © getty 21/31 Levent Mercan: Der 18-Jährige überzeugte Wagner in der Vorbereitung derart, dass er bis auf weiteres bei den Profis bleiben darf. Im Pokal erzielte er bei seinem Pflichtspieldebüt gleich seinen ersten Treffer. Mehr als ein Joker ist aber auch er nicht. © getty 22/31 Alessandro Schöpf: Nach seinem Außenbandriss, der ihm die komplette Rückrunde kostete, ist der Österreicher noch nicht ganz auf der Höhe. Erlangt er wieder Normalform, ist er sowohl im Mittelfeld als auch auf den Außenverteidigerpositionen eine Option. © getty 23/31 Amine Harit: Galt nach einer schwachen und von Skandalen geprägten Saison bereits als sicherer Abgang. Der 22-Jährige wirkt jedoch geläutert und blüht unter Wagner als kreativer Kopf in der Offensive auf – ob auf Außen oder als hängende Spitze. © getty 24/31 ANGRIFF – Steven Skrzybski: Hatte in der vergangenen Spielzeit mit einigen Muskelverletzungen zu kämpfen. In der Vorbereitung war er einer der konstantesten Spieler, wurde mit einem Einsatz im Pokal belohnt und zahlte das Vertrauen mit dem 1:0 zurück. © getty 25/31 Benito Raman: Kann in der Doppelspitze neben Burgstaller oder aber auch auf der linken Außenbahn spielen. Muss seine Leistungen aus der Rückrunde jedoch erst noch bestätigen. Vor allem seine bisher schwache Chancenverwertung bereitet Schalke Sorgen. © getty 26/31 Yevhen Konoplyanka: Neben Bentaleb und Mendyl der dritte Ladenhüter, den Schalke noch loswerden will. Aber: Ein Wechsel zu Besiktas seht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz bevor. Die Verhandlungen schreiten voran. © getty 27/31 Rabbi Matondo: Wagner ist ein Fan von seinem Tempo. Er verleiht dem Schalker Spiel mehr Vertikalität und dürfte als Einwechselspieler regelmäßig zu Einsätzen kommen. Vorerst fällt der 18-Jährige aber mit einer Risswunde auf dem rechten Spann aus. © getty 28/31 Mark Uth: Ist aufgrund seiner langwierigen Adduktorenverletzung noch kein Thema für die Startelf. Wagner plant Uth als "Mann zwischen den Linien" ein. Er soll so seine Kreativität und seine cleveren Schnittstellenpässe einbringen. Mit Uth ist zu rechnen. © getty 29/31 Guido Burgstaller: Auch aus persönlicher Sicht war die vergangene Saison eine enttäuschende für "Burgi". Lange lief er seiner Form hinterher, der Ball wollte nicht reingehen. In der Vorbereitung spielte und traf er regelmäßig. Er ist vorerst gesetzt. © getty 30/31 Ahmed Kutucu: Hinter Burgstaller drängt Kutucu in die Startelf. Er überzeugte in den Tests als variabler, dynamischer, schneller und treffsicherer Stürmer. Flacht Burgstallers Formkurve ab, ist Kutucu zur Stelle. © getty 31/31 Fabian Reese: Der Rückkehrer von Greuther Fürth besitzt trotz seiner Variabilität nur Außenseiterchancen. Unter Wagner kam er als Aushilfe auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz. Große Hoffnung auf Einsätze darf sich Reese nicht machen.

Schalke 04, aktuell: Bundesliga-Auftakt gegen Borussia M'Gladbachs steht bevor

Der FC Schalke 04 hat die Ehre, das erste Top-Spiel der Bundesliga-Saison am Samstagabend (18.30 Uhr im Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach zu bestreiten. Das Training am heutigen Freitag ist nicht öffentlich, ab 13.30 Uhr wird sich Trainer David Wagner zum Kader für die Partie im Borussia Park äußern.

S04: Der 1. Spieltag der Bundesliga im Überblick