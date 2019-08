S04-News und Gerüchte: Alexander Nübel stärkt Tönnies in Rassismus-Debatte den Rücken

Alexander Nübel hat sich in der Rassismus-Debatte hinter seinen Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies gestellt und zudem erklärt, dass es Zeiten gab, in denen er "ohne Weiteres auf Schalke verlängert hätte". Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

S04: Nübel stärkt Clemens Tönnies in Rassismus-Debatte den Rücken

Der neue Schalke-Kapitän Alexander Nübel hat sich in der Rassismus-Debatte um die Aussagen seines Aufsichtsratsbosses Clemens Tönnies hinter den 63-Jährigen gestellt. "Dass man das, was Herr Tönnies gesagt hat, nicht sagen und auch nicht einmal denken darf, ist in meinen Augen unstrittig", sagte der 22-Jährige dem kicker: "Ich will aber betonen, dass die Äußerungen überhaupt nicht dem Bild entsprechen, das ich von ihm habe. Er ist auf gar keinen Fall ein Rassist."

Am heutigen Donnerstag wird der Fall von der Ethikkommission des DFB diskutiert. In einer Rede hatte Tönnies die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika empfohlen und zu Protokoll gegeben: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren."

Im Nachhinein entschuldigte sich dieser für die Aussagen und kündigte an, seinen Posten als Aufsichtsratsboss drei Monate ruhen zu lassen. Diesem Vorschlag wurde durch den Ehrenrat, der Tönnies von den Anschuldigungen des Rassismus freisprach, entsprochen.

© getty

S04-News: Alexander Nübel spricht über Vertragsverlängerung auf Schalke

Ex-Schalke-Manager Christian Heidel wurde teils scharf dafür kritisiert, dass er die Chance leichtfertig vergeben hätte, den auslaufenden Vertrag mit Nübel vorzeitig zu verlängern. Im Interview mit dem kicker erklärt der Torwart, dass es Zeitpunkte gab, in denen er verlängert hätte, dass diese verpasste Chance aber nicht Heidels Fehler sei.

"Ich glaube schon, dass es Zeiten gab, in denen ich ohne Weiteres auf Schalke verlängert hätte", sagte Nübel und fuhr fort: "Dann habe ich im Herbst 2018 meine ersten Einsätze gehabt und bin als Nummer 1 in die Rückrunde gegangen." Zudem erklärte er, dass er noch "keinen Zeitplan" habe, ob er bei den Knappen bleiben oder 2020 wechseln werde: "Ich bin noch jung und muss eine Entscheidung mit großer Tragweite treffen, daher bin ich dankbar, dass Schalke mir die Zeit gewährt."

Den Grund für die geplatzte Verlängerung sieht er dabei nicht bei Heidel, sondern beim Verein an sich. "Es geht dabei gar nicht um ihn. Der Verein handelt, wie es die sportliche Leitung für richtig hält - dafür ist sie ja auch da. Jeder hat seine Prinzipien, was vollkommen okay für mich ist", sagte der gebürtige Paderborner.

