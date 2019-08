Schalke 04, News und Gerüchte: Weston McKennie würde gerne Kapitän werden

Beim FC Schalke 04 würde Weston McKennie gerne das Kapitänsamt übernehmen. Sascha Riether erklärt, warum der Klub besonders viel Geduld mit Amine Harit hat. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04, News: Weston McKennie würde gerne Kapitän werden

Weston McKennie würde beim FC Schalke 04 sehr gerne das Amt des Kapitäns übernehmen. Das sagte der 20-Jährige dem kicker auf Nachfrage: "Ich wäre bereit. Ich bin es von früher gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Ich würde die Binde natürlich annehmen, ob nun als erster Kapitän oder als zweiter."

Erst im Sommer 2017 kam McKennie in die erste Mannschaft Schalkes, hat sich dort aber schnell als wichtiger und vor allem hart arbeitender Spieler etabliert. Der US-Amerikaner wurde zuletzt von Trainer David Wagner gelobt und ist entsprechend selbstbewusst. Dennoch weiß er um die interne Konkurrenz.

"Benjamin Stambouli und Daniel Caligiuri wären auch zwei, die man sich prima in dieser Rolle vorstellen könnte. Es gibt aber auch viele andere, die dieses Amt übernehmen können. Wer auch immer es wird - er wird bereit sein", ordnete McKennie ein.

Insgesamt will er einfach als Führungsspieler durchgehen: "Ich identifiziere mich mit Schalke, gehe immer an meine Grenzen, auch im Training. Da schwitze ich oft schon beim Warmmachen. Ich glaube, dass das einen Führungsspieler ausmacht." Erfahrung bringt er ohnehin mit: Beim Gold Cup führte McKennie die USA als Kapitän bis ins Finale.

Trikotpreise der Bundesligisten 2019/20: Sieben Klubs durchbrechen die 100-Euro-Schallmauer © getty 1/19 Dauerkarten, Auswärtsfahrten und das obligatorische Trikot: Das Fan-Leben ist teuer und besonders die Preise für die Jerseys der Lieblingsmannschaft sind rapide gestiegen. SPOX zeigt, für welches Trikot die Fans am meisten bezahlen müssen. © twitter.com/SCPaderborn07 2/19 SC PADERBORN: Das neue Heimtrikot des Aufsteigers ist noch nicht im Onlineshop erhältlich. Daher ist der Preis für das Jersey der Ostwestfalen noch nicht bekannt. © instagram.com/1fsvmainz05 3/19 PLATZ 17: FSV MAINZ 05 (Ausrüster: Lotto) - 87,45 Euro. © instagram.com/fcaugsburg1907 4/19 PLATZ 16: FC Augsburg (Ausrüster: Nike) - 87,95 Euro. © twitter.com/freiburg_news 5/19 PLATZ 15: SC FREIBURG (Ausrüster: Hummel) - 92,95 Euro. © instagram.com/tsghoffenheim 6/19 PLATZ 14: TSG 1899 HOFENHEIM (Ausrüster: Joma) - 93,45 Euro. © getty 7/19 PLATZ 13: UNION BERLIN (Ausrüster: Macron) - 93,90 Euro. © getty 8/19 PLATZ 12: BAYER 04 LEVERKUSEN (Ausrüster: Jako) - 94,80 Euro. © getty 9/19 PLATZ 11: 1. FC KÖLN (Ausrüster: Uhlsport) - 95,44 Euro. © getty 10/19 PLATZ 10: FORTUNA DÜSSELDORF (Ausrüster: Uhlsport) - 97,85. © getty 11/19 PLATZ 9: BORUSSIA DORTMUND (Ausrüster: Puma) - 97,99 Euro. © twitter.com/werderbremen 12/19 PLATZ 8: SV WERDER BREMEN (Ausrüster: Umbro) - 99,95 Euro. © getty 13/19 PLATZ 7: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (Ausrüster: Puma) - 100,43 Euro. © getty 14/19 PLATZ 6: VfL WOLFSBURG (Ausrüster: Nike) - 100,95 Euro. © getty 15/19 PLATZ 5: HERTHA BSC (Ausrüster: Nike) - 102,85 Euro. © getty 16/19 PLATZ 4: FC BAYERN MÜNCHEN (Ausrüster: Adidas) - 102,95 Euro. © getty 17/19 PLATZ 3: FC Schalke 04 (Ausrüster: Umbro) - 103,80 EUro. © twitter.com/Eintracht 18/19 PLATZ 2: EINTRACHT FRANKFURT (Ausrüster: Nike) - 107,45 Euro. © twitter.com/DieRotenBullen 19/19 PLATZ 1: RB LEIPZIG (Ausrüster: Nike) - 108,90 Euro.

Schalke 04, News: Weston McKennie begrüßt Änderungen von David Wagner

Weston McKennie hat die zahlreichen Änderungen unter Neu-Trainer David Wagner begrüßt. Im Interview mit dem kicker zeigte er sich offen für neue Ansätze: "Ich bin zwar erst zum Trainingslager zur Mannschaft gestoßen, aber mein Eindruck ist schon, dass alle sehr viel und intensiv miteinander kommunizieren."

Dass alle Spieler fortan dazu angehalten sind, Interviews auf Deutsch zu führen, sieht McKennie als hilfreich an. Gleiches gilt für das ungewöhnlich lange Stretchingprogramm kurz vor dem Beginn jeder Einheit: "Es kann sich manchmal hinziehen, aber ich finde den Hintergrund sehr wichtig."

Unter Domenico Tedesco war McKennie noch die Allzweckwaffe, unter Wagner würde er sich gerne etwas mehr festlegen: "Auf der Sechser- oder Achterposition spiele ich zentral, habe also das Spiel hinter, vor und neben mir. Ich glaube, dass das meinen Fähigkeiten am ehesten zugutekommt."

Schalke-Sommerfahrplan: Trainingsauftakt und Trainingslager

Termin Ereignis Ort 1. Juli Trainingsauftakt Vereinsgelände Berger Feld 16.-19. Juli Kurztrainingslager Herzlake (Niedersachsen) 26. Juli - 3. August Trainingslager Mittersill (Österreich)

Schalke 04, News: Sascha Riether erklärt Geduld mit Amine Harit

Sascha Riether vom FC Schalke 04 hat die große Geduld des Klubs mit Amine Harit erklärt. Im kicker gab der Sportdirektor an, warum der Marokkaner im Gegensatz zu anderen Spielern eine gewissen Sonderbehandlung bekommt: "Ich glaube, wir mussten für ihn einfach viel mehr Verständnis aufbringen als für jemanden, der ständig zu spät kommt."

Riether spielte damit auf den folgenschweren Verkehrsunfall Harits vor einigen Monaten an. Der Spieler war in seiner Heimat in einen Unfall verwickelt, der tödliche Folgen hatte. Er wurde zu vier Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt, nachdem ihn die Ermittlungen größtenteils entlasteten. "Er war mit dem Kopf einfach woanders", erklärte Riether.

Schalke wolle ihm nun unter die Arme greifen: "Wir wollten ihm die Chance geben, diesen Zwischenfall zu verarbeiten. Und wir wollen ihm dabei helfen. Er hat sich monatelang in einer unvorstellbar schlimmen Situation befunden."