Neuer und Reus einig: BVB in der Breite besser als FC Bayern

Manuel Neuer und Marco Reus sind sich über die Qualität des BVB-Kaders einig. Neuer sagte FCB.tv : "Sie sind in der Breite auf jeden Fall besser aufgestellt." Reus sieht den BVB als "die beste Mannschaft".



"Und wie man nach außen hört, sind sie hungrig auf die deutsche Meisterschaft - aber wir sind ja auch noch da", sagte der Nationaltorwart im vereinseigenen Sender. "Sie haben schon den einen oder anderen Transfer gemacht und sind in der Breite auf jeden Fall besser aufgestellt", so Neuer weiter.

Marco Reus, seines Zeichens Kapitän beim BVB, stimmt ihm zu und antwortete im Rahmen der Präsentation der neuen Amazon-Doku des BVB auf die Frage, warum die Dortmunder Meister werden wolle: "Weil wir die beste Mannschaft haben."

Der BVB investierte in diesem Sommer bereits über 100 Millionen Euro, unter anderem in die Transfers von Julian Brandt, Thorgan Hazard und Mats Hummels. Beim FC Bayern hingegen wartet man trotz der Verpflichtung von Ivan Perisic noch auf den Königstransfer in der Offensive.