FC Bayern München - Hertha BSC im LIVE-TICKER

Zum Aufakt der neuen Bundesligasaison trifft der FC Bayern München auf Hertha BSC. SPOX begleitet das Spiel im Liveticker.

Vor Beginn: Für die Gäste aus Berlin geht es am 1. Spieltag direkt an ihre am meisten gefürchtete Spielstätte: Noch nie konnte die Hertha ein Spiel in der Allianz Arena gewinnen.

Vor Beginn: Zum siebten Mal in Folge eröffnet der FC Bayern München als Meister die Saison daheim. Dabei wollen die Münchner heute auch den siebten Sieg einstreichen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Auftaktpartie der Bundesliga-Saison 2019/20 zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC. Um 20.30 Uhr wird die neue Saison angestoßen.

FC Bayern München - Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

FCB-Neuzugang Ivan Perisic ist heute noch nicht spielberechtigt. Der Kroate muss noch eine Gelbsperre aus der vergangenen Serie-A-Saison absitzen.

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Thiago, Goretzka, Müller - Gnabry, Lewandowski, Coman

Hertha BSC: Jarstein - Klünter, Stark, Rekik, Mittelstädt - Darida, Duda, Grujic - Lukebakio, Ibisevic, Kalou

FC Bayern - Hertha BSC: So könnt Ihr die Begegnung sehen

Ein Novum zur neuen Saison: Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Freitagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge. Somit ist auch das Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC bei DAZN zu sehen. Hier kommt Ihr zum Gratismonat von DAZN.

Eine Besonderheit für alle DAZN-Nutzer: Fritz von Thurn und Taxis feiert ein einmaliges Comeback und wird zusammen mit Uli Hebel die Partie kommentieren. Alternativ gibt es auch eine zweite Tonspur mit dem Kommentar von Jan Platte und Ralph Gunesch.

Die Partie wird außerdem auch im Free-TV und Livestream vom ZDF gezeigt und ist zudem über Amazon Channels und über Satellit auf HD+ auf dem Kanal Eurosport 2 Xtra HD in einem DAZN-Livefenster empfangbar.

