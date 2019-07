Bundesliga- Testspiele: RB Leipzig und 1. FC Köln siegreich - FC Augsburg geht unter

Drei Wochen vor dem Start in die neuen Bundesliga-Saison befinden sich die Mannschaft inmitten der Vorbereitung. Während RB Leipzig und der 1. FC Köln die Testspiele am Freitag siegreich gestalten konnten, legte der FC Augsburg nach dem fulminanten Sieg am Donnerstag über Galatsaray gegen Villarreal eine Bodenlandung hin.

Die Leipziger gewannen in der "alten Heimat" Markranstädt gegen den französischen Pokalsieger Stade Rennes 2:0. Dabei wurde über dreimal 45 Minuten gespielt. Kapitän Willi Orban und Yussuf Poulsen erzielten die Tore für die Leipziger.

Leipzig hatte seine Heimspiele in der ersten Saison nach Vereinsgründung 2009/10 noch in Markranstädt absolviert, nachdem RB dem damaligen Oberligisten SSV Markranstädt das Startrecht abgekauft hatte.

Im DFB-Pokal müssen die Bullen am 11. August beim VfL Osnabrück ran, eine Woche später gastiert der Champions-League-Teilnehmer zum Ligastart bei Aufsteiger Union Berlin.

FC Augsburg geht gegen Villarreal unter

Der FC Augsburg hat im Österreich-Trainingslager seine erste Niederlage in der Saisonvorbereitung kassiert. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt unterlag einen Tag nach dem starken 4:1-Sieg über Galatsaray Istanbul im Testspiel gegen den FC Villarreal am Freitag 2:6. Die Torschützen für den FCA waren Philipp Max und der aus der U19 beförderte Maurice Malone.

Erstmals stand der von Eintracht Frankfurt umworbene österreichische Nationalspieler Martin Hinteregger wieder in der Startaufstellung des FCA. Der Innenverteidiger war in der vergangenen Rückrunde an Frankfurt ausgeliehen. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs gestalten sich aber schwierig.

Die Saison beginnt für den FCA am 17. August bei Vize-Meister Borussia Dortmund, eine Woche zuvor ist der FCA im DFB-Pokal beim Viertligisten SC Verl gefordert.

Bundesliga, Testspiele: Kainz trifft doppelt bei Köln-Sieg

Der 1. FC Köln hat den fünften Sieg im sechsten Vorbereitungsspiel geholt. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer bezwang in Kufstein den italienischen Erstligisten FC Bologna mit 3:1.

Der österreichische Nationalspieler Florian Kainz per Doppelpack und Youngster Darko Churlinov trafen für den Aufsteiger, der am Sonntag im Rahmen seines Trainingslagers in Kitzbühel noch auf den spanischen Erstligisten FC Villarreal trifft.

Köln gibt sein Pflichtspieldebüt am 11. August im DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden, eine Woche später tritt der Zweitligameister beim VfL Wolfsburg zum Ligastart an.

Bundesliga, Testspiele: SC Freiburg gewinnt zwei Partien

Der SC Freiburg hat zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich viel Selbstvertrauen gesammelt. Das Team von Trainer Christian Streich gewann beide Partien im Testspiel-Doppelpack gegen den türkischen Erstligisten Kayserispor. Einem 2:0 folgte beim 9:1 ein wahres Torfestival.

Die Treffer für die Breisgauer im ersten Test erzielten Jonathan Schmid und Nils Petersen. Im zweiten Spiel war Brandon Borrello mit drei Toren der erfolgreichste Freiburger.

Das erste Pflichtspiel für den SC Freiburg steht am 10. August im DFB-Pokal bei Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg auf dem Programm, zum Ligaauftakt empfangen die Breisgauer eine Woche später den FSV Mainz.

Die heutigen Testspiele im Überblick