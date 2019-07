Fortuna Düsseldorf gegen Rayo Vallecano: Testspiel heute live

Im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Maria Alm absolviert Fortuna Düsseldorf am heutigen Mittwoch sein nächstes Testspiel, Gegner ist Rayo Vallecano. Bei SPOX bekommt ihr alle wichtigen Infos zum Spiel.

Die ersten Testspiele von Fortuna Düsseldorf in der Vorbereitung auf die Saison 2019/20 verliefen durchaus positiv. Zuletzt gab es gegen Basaksehir ein 1:1-Unentschieden, zuvor wurde unter anderem Ipswich Town mit 4:1 besiegt.

Fortuna Düsseldorf gegen Rayo Vallecano: Wann findet das Testspiel statt?

Im sechsten Testspiel der Saisonvorbereitung trifft Fortuna Düsseldorf im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Maria Alm am heutigen Mittwoch auf Rayo Vallecano. Anpfiff ist bereits um 15.30 Uhr.

Wo kann ich Fortuna Düsseldorf gegen Roya live verfolgen?

Die Partie zwischen Düsseldorf und dem spanischen Zweitligisten wird nicht im TV übertragen, auch einen Livestream wird es nicht geben.

Stattdessen wird die Fortuna alle Fans über den offiziellen Twitter-Account über die aktuellen Geschehnisse auf Stand halten.

Fortuna Düsseldorf: Welche Neuzugänge können überzeugen?

Nach dem starken zehnten Rang in der Vorsaison will die Fortuna das gute Ergebnis auch im zweiten Jahr im Oberhaus bestätigen. Dabei muss Düsseldorf allerdings unter anderem Benito Raman ersetzen, der in der Spielzeit 2018/19 noch zehn Treffer in 30 Partien erzielte. Im Sommer wechselte der Angreifer jedoch für 13 Millionen Euro zum FC Schalke 04.

Für Torgefahr soll in der kommenden Saison unter anderem Linksaußen Nana Ampomah sorgen. Der 23-Jährige kam von Waasland-Beveren aus Belgien, für die er in der vergangenen Spielzeit auf 7 Tore in 22 Spielen kam. Trainer Friedhelm Funkel wird in dem Testspiel gegen Rayo Vallecano zudem ein genaues Auge auf die weiteren Neuzugänge wie Mittelfeldspieler Thomas Pledl (Ingolstadt), Stürmer Erik Thommy (Stuttgart) oder Rechtsaußen Bernard Tekpetey (Leihgabe von Schalke) werfen.

Fortuna Düsseldorf: Der Sommerfahrplan im Überblick

Die Fortuna absolvierte bereits am 30. Juni den Trainingsauftakt, derzeit befindet sich das Team von Trainer Funkel in Österreich zum Trainingslager in Maria Alm.