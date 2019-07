FC Schalke 04: Sommerfahrplan, Trainingslager, Tests und Transfers

Nach einer miserablen Saison strebt der FC Schalke 04 in der kommenden Spielzeit Wiedergutmachung an. Der Grundstein soll in der Vorbereitung gelegt werden. Hier erfahrt ihr alles zum Sommerfahrplan, den Testspielen und den Transfers der Königsblauen.

FC Schalke 04: Trainingsauftakt mit Neu-Coach David Wagner

Am 27. Juni präsentierte Schalke 04 mit David Wagner auch offiziell den neuen Cheftrainer. Der ehemalige Coach von Huddersfield Town folgt damit auf Huub Stevens, der nach der Entlassung von Domenico Tedesco seit März interimsmäßig die Geschicke auf Schalke leitete. Am 1. Juli nahm Wagner mit seiner Mannschaft das Training auf.

FC Schalke 04, Sommerfahrplan: Trainingslager, Testspiele

Ihr erstes Testspiel gegen RW Oberhausen entschieden die Schalker am 7. Juli mit 3:1 für sich. Rabbi Matondo und Ahmed Kutucu (2x) trafen für S04. Nach einem Kurztrainingslager vom 16. bis 19. Juli in Herzlake geht es eine Woche später nach Mittersill in Österreich.

Datum Termin 26. Juli - 03. August Trainingslager in Mittersil (Österreich) 07. Juli Testspiel gegen RW Oberhausen (3:1) 12. Juli Testspiel gegen Stadtauswahl Bottrop 14. Juli Testspiel gegen SG Wattenscheid 09 23. Juli Testspiel gegen FC Twente 09. - 12. August DFB-Pokal (1. Runde) gegen Drochtersen/Assel 16. - 18. August Bundesliga (1. Spieltag) bei Borussia Mönchengladbach

Schalke 04: Neuzugänge zur Saison 2019/20

Zusätzlich zu Kabak, Raman, Schubert und Kenny kehren Pablo Insua und Fabian Reese von Leihen zurück. Außerdem rückt Jonas Carlos von der Zweitvertretung zu den Profis auf.

Zugang Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Ozan Kabak VfB Stuttgart 15 Millionen Euro Benito Raman Fortuna Düsseldorf ca. 13 Millionen Euro Jonjoe Kenny FC Everton Leihe Marukus Schubert Dynamo Dresden ablösefrei

Schalke 04: Abgänge zur Saison 2019/20

Bernard Tekpetey wird nach seiner Leihe zum SC Paderborn direkt weiter zu Fortuna Düsseldorf geschickt. Breel Embolo zieht es nach einer verletzungsgeplagten Zeit bei Schalke 04 zu Borussia Mönchengladbach.

Abgang Neuer Verein Kolportierte Ablöse Breel Embolo Borussia Möchengladbach 10 Millionen Euro Ralf Fährmann Norwich City Leihe (3 Millionen Gebühr) Bernard Tekpetey Fortuna Düsseldorf Leihe Cedric Teuchert Hannover 96 Leihe Benjamin Goller Werder Bremen Leihe Sascha Riether / Karriereende Jeffrey Bruma VfL Wolfsburg Leihende

Bundesliga: 1. Spieltag der Saison 2019/20 mit Schalke 04

Die Königsblauen starten mit einem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach in die neue Spielzeit. Während der FC Bayern die Saison am 16. August (Freitag) eröffnet, wurden alle weiteren Spiele noch nicht exakt terminiert.