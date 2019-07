Bei Stoke City aussortiert: Kevin Wimmer im Training beim 1. FC Köln

Kevin Wimmer hat sein Leih-Jahr bei Hannover 96 beendet, wird aber vorerst dennoch nicht zu Stoke City zurückkehren. Der Klub aus der englischen Championship teilte dem neunfachen ÖFB-Teamspieler mit, dass er in der zweiten Mannschaft mittrainieren müsste. Daraufhin entschied Wimmer, sich bei seinem Ex-Verein 1. FC Köln fit zu halten.

"Das passt gerade gut. Da Jorge Meré aktuell noch im Urlaub ist, standen uns bisher nur drei Innenverteidiger zur Verfügung. Mit Kevin als viertem Mann auf dieser Position wird unsere Trainingsarbeit erleichtert", sagte Trainer Achim Beierlorzer gegenüber dem kicker. Wimmer fährt auf eigenen Wunsch hin mit dem Effzeh ins Trainingslager nach Donaueschingen.

"Kevin ist mit der Frage auf uns zugekommen, ob er bei uns mittrainieren darf. Er hat sich beim FC immer top verhalten, deshalb ermöglichen wir ihm das", sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh.

Kevin Wimmer: Hannover 96 & Stoke City wollen ihn nicht

In der vergangenen Saison war Wimmer für Hannover 96 tätig, er war von Stoke City an den nunmehrigen Zweitliga-Absteiger verliehen. Durch eine kuriose Klausel in seinem Vertrag hätte Wimmer sogar von den 96ern für 12 Millionen Euro fest verpflichtet werden sollen, hätte er eine gewisse Anzahl an Profi-Einsätzen absolviert.

Diese wurde letztlich nicht gelöst, und Stoke plant auf der Insel nicht mit dem Innenverteidiger. Wimmer spielte drei Jahre lang für den 1. FC Köln, ehe Tottenham Hotspur ihn im Sommer 2015 für rund sechs Millionen Euro verpflichteten. Zwei Jahre später folgte der Wechsel zu Stoke um 20 Millionen Euro, was ihn bis dato zum drittteuersten Transfer eines ÖFB-Profis hinter Marko Arnautovic und Valentino Lazaro macht.

Trotz der aktuellen Abmachung soll Köln nicht an einer Verpflichtung von Wimmer interessiert sein, wie der kicker berichtet.

Kevin Wimmers Leistungsdaten