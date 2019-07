FC Luzern - Eintracht Frankfurt heute live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Seit Anfang Juli lässt Trainer Adi Hütter seine Eintracht-Profis schwitzen. Hasebe, Rebic und Co. haben bereits zwei Testspiele hinter sich, während zwei weitere Testbegegnungen ausstehen. Den vorletzten Test absolviert Eintracht Frankfurt heute Abend gegen den FC Luzern. Neben allen wichtigen Infos bezüglich der Live-Übertragung dieses Spiels bekommt ihr eine Übersicht zum Eintracht-Sommerfahrplan.

Nach der 14:0-Gala in Testspiel Nummer eins, gegen die DJK Bad Homburg, musste die Eintracht im zweiten Testspiel einen herben Dämpfer hinnehmen. Am Mittwoch kassierte das Team von Adi Hütter eine 1:5-Pleite gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern.

Schon heute steht die vorletzte Generalprobe im Schweizer Trainingslager Biel auf dem Spielplan. Mit dem FC Luzern treffen die Frankfurter damit auf das zweite Schweizer Erstliga-Team.

FC Luzern gegen Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV

Auch am heutigen Freitag ist das Free-TV wieder mit von der Partie. Wie schon am Testspiel-Mittwoch geht der Sender Sport1 heute erneut an den Start und zeigt das dritte Vorbereitungsspiel der Eintracht live im TV.

Im Anschluss an die Partie Union Berlin - SV Ried folgt die Übertragung des Testspiels FC Luzern - Eintracht Frankfurt. Sport1 legt mit der Live-Berichterstattung vom "Uhren-Cup" im schweizerischen Biel um 19.55 Uhr los. Dann wird die Partie live sowie in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

FC Luzern - Eintracht Frankfurt heute live: Übertragung im LIVESTREAM

Das ist aber noch nicht alles: Sport1 strahlt die Partie nicht ausschließlich im TV, sondern ebenfalls via Livestream auf Sport1.de aus. Mit der Live-Übertragung im Netz geht es ebenso ab 19.55 Uhr los. Dann ist der Livestream für alle deutschen User kostenfrei sowie in voller Länge abrufbar.

Den kostenlosen Livestream zur Partie FC Luzern - Eintracht Frankfurt könnt ihr ab 19.55 Uhr hier abrufen. Der 24-Stunden-TV-Stream bei Sport1 kann jederzeit abgerufen werden.

Testspiel, Luzern - Eintracht Frankfurt: Anpfiff und Austragungsort

Wie schon am Mittwoch wird das anstehende schweizerisch-deutsche Duell heute erneut im abendlichen Termin angepfiffen. Im schweizerischen Biel kommt der Ball heute wieder um 20 Uhr ins Rollen.

Auch das heutige Duell zwischen Luzern und Frankfurt wird in der Bieler Tissot-Arena ausgetragen. Das Fußballstadion bietet Platz für 5.200 Zuschauer und ist die eigentliche Heimspielstätte des ortsansässigen Vereins, FC Biel-Bienne.

Alle Spiele des 55. "Uhrencups" finden dieses Jahr in der Bieler Tissot-Arena statt. Lediglich die vierte und letzte Partie wird im Berner Stadion Neufeld ausgetragen.

Eintracht-Sommerfahrplan: Trainingslager, Testspiele, Termine

Bis zum morgigen Samstag halten sich die Frankfurter noch im Schweizer Trainingslager auf, ehe die Eintracht wieder nach Frankfurt zurückkehrt. Das zweite Trainingslager beziehen die Hessen im Nachbarland Österreich, wo die Mannschaft von Adolf Hütter im letzten Testspiel auf den öberösterreichischen FC Wels trifft.

Alle wichtigen Termine von Eintracht Frankfurt vor Saisonbeginn im Überblick (Trainingslager, Testspiele uvm.):

Datum Event 7. - 13. Juli 1. Trainingslager in Thun und Biel (Schweiz) 12. Juli Testspiel: FC Luzern - Eintracht Frankfurt 26. Juli - 4. August 2. Trainingslager in Windischgarsten 28. Juli Testspiel: FC Wels - Eintracht Frankfurt

Bundesliga: Wann und wo ist Eintracht Frankfurt am 1. Spieltag im Einsatz?

Am ersten Bundesliga-Spieltag empfangen die Adler vor heimischen Fans die ambitionierte TSG Hoffenheim. Das Spiel wird am Sonntag-Nachmittag angestoßen.