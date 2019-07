Eintracht Frankfurt kassiert Testspiel-Debakel - erfolgreiches Rose-Debüt

Eintracht Frankfurt hat in der Vorbereitung auf die neue Saison einen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor beim Uhrencup in Biel gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern mit 1:5 (0:2). Neuzugang Dejan Joveljic erzielte kurz vor Schluss den Ehrentreffer.

Bereits am Freitag geht es für Frankfurt mit dem zweiten Spiel in Biel weiter, Gegner ist dann der FC Luzern. Einen Tag später endet das Trainingslager der Eintracht in der Schweiz. Am 25. Juli steht für die Hessen das erste Spiel in der Europa-League-Qualifikation auf dem Programm.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Erfolgreiches Debüt für Gladbachs Trainer Rose

Borussia Mönchengladbach hat im ersten Spiel mit Trainer Marco Rose einen klaren Sieg gefeiert. Im Stadtduell gegen den Sechstligisten 1. FC Mönchengladbach gewann das Rose-Team 8:0 (8:0). Bester Torschütze für den Europa-League-Teilnehmer war Alassane Plea mit einem Dreierpack.

Am Samstag bestreitet die Borussia ein Blitzturnier mit dem FC Augsburg, Zweitligist Greuther Fürth sowie Drittligist 1860 München. Am Sonntag geht es in das einwöchige Trainingslager nach Rottach-Egern. Das erste Pflichtspiel bestreitet Mönchengladbach am 9. August im DFB-Pokal beim Zweitligisten SV Sandhausen.

Hoeneß und Rummenigge beim FC Bayern wieder im Clinch: Mia san uneins © getty 1/32 Karl-Heinz Rummenigge fordert Uli Hoeneß dazu auf, die Transferbemühungen des Klubs nicht mehr so intensiv öffentlich zu kommentieren. Nicht das erste Mal, dass sich die Bayern-Bosse uneinig sind. SPOX blickt auf die größten Dispute zurück. © getty 2/32 Spätenstens seit der Hoeneß-Ansage im Februar ("Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison ...") wird im FCB-Umfeld über mögliche Neuzugänge diskutiert - auch, weil sich vor allem Hoeneß permanent öffentlich äußert. © getty 3/32 KHR meinte bei einer PK am 8.7. dazu: "Wir hatten heute morgen ein Gespräch. Ich denke, es ist gut, wenn wir zukünftig etwas weniger über unsere Transferaktivitäten sprechen. Das weckt sonst Ungeduld, die die Erwartungshaltung nicht kleiner werden lässt." © getty 4/32 Nicht zum ersten Mal kommunizieren die beiden öffentlich in entgegengesetzte Richtungen. Seit der Rückkehr von Hoeneß nach der Haft scheinen die Bayern-Bosse häufig verschiedener Meinungen zu sein. Davon konnte man schon im Sommer 2016 Notiz nehmen. © getty 5/32 Damals war Rummenigge noch der Alleinherrscher an der Säbener Straße und entschied sich für eine Verpflichtung von Carlo Ancelotti für das freie Traineramt. Eine Entscheidung, die Hoeneß sehr kritisch beäugte. © getty 6/32 Kurze Zeit später kam beim FCB die Sportdirektoren-Frage auf, nachdem Matthias Sammer zurückgetreten war. Rummenigge sprach sich für Philipp Lahm aus. Hoeneß hingegen wollte Max Eberl haben. © getty 7/32 Schlussendlich konnte man sich auf keine der beiden Optionen einigen. Rummenigge und Hoeneß fanden stattdessen einen Kompromiss: Hasan Salihamidzic führt die Rolle seitdem aus. © getty 8/32 Ein halbes Jahr später kam es zur nächsten Diskussion: Der FC Bayern schied in der Spielzeit 2016/17 in der Champions League aus und Hoeneß merkte an, dass "ein Titel schon ein bisschen wenig" für den FC Bayern wäre. © getty 9/32 Rummenigge gefiel diese Aussage gar nicht und setzte zum Konter an: "Dann haben wir hier möglicherweise eine unterschiedliche Sichtweise", so KHR. In der Champions League sei schwer mit Erfolg zu planen "und das schätzen hier alle so ein". © getty 10/32 Glücklich war Rummenigge dann im Sommer, als die Bayern die Verpflichtung von James Rodriguez vermeldeten. "Er gibt uns die Qualität, die wir brauchen", schwärmte der Vorstandsvorsitzende. © getty 11/32 Hoeneß' Worte hingegen klangen da schon anders: "Wir verlassen uns da voll auf Carlo Ancelotti, der ihn im Gegensatz zu uns viel besser kennt." © getty 12/32 Noch im selben Sommer ging der FC Bayern auf Sommertour in China. Während Rummenigge den Trip als "vollen Erfolg" feierte, sah Hoeneß die aufwendige Reise als "grenzwertig" an. © getty 13/32 Doch nicht nur Hoeneß war zu dieser Zeit skeptisch, sondern auch so mancher Spieler. Robert Lewandowski kritisierte beispielsweise die Transferpolitik des Rekordmeisters. © getty 14/32 "Stress mit mir persönlich", drohte Rummenigge dem Polen daraufhin an. Hoeneß stattdessen plädierte auf Meinungsfreiheit: "Wir leben in einer Demokratie, in der jeder seinem Ärger auch mal Luft machen darf." © getty 15/32 Das Thema Transfers war im Sommer 2017 weiterhin groß. Hoeneß blickte auf die europaweiten Entwicklungen und klärte im Bayern-Magazin auf, dass "ein Spieler für 100 Millionen Euro für den FC Bayern nicht akzeptabel" sei. © getty 16/32 Rummenigge stattdessen antwortete im selben Magazin auf die Frage, ob eine derartige Grenze in Stein gemeißelt sei, dass dies "nur die zehn Gebote" sind. © getty 17/32 Ein schwieriger Start in die Saison war vorprogrammiert. Vor einer bedeutenden Woche mit Spielen gegen den VfL Wolfsburg und Paris Saint-Germain betonte Rummenigge jedoch, dass "Ancelotti bei uns gar nicht in der Kritik" stehe. © getty 18/32 Während KHR den Italiener nach der 0:3-Pleite bei PSG dann "als Freund" verabschiedete, lästerte Hoeneß: "Die Tatsache, dass der Trainer fünf wichtige Spieler gegen sich aufgebracht hat, das hätte er niemals durchgehalten." © getty 19/32 Daraufhin sagte Ex-Sportdirektor Sammer: "Wir haben doch alle gespürt, dass da Baustellen waren. Diese haben dazu geführt, dass so ein starkes Gebilde ins Wanken geriet." © getty 20/32 Und auch Hoeneß bestätigte selbstkritisch: "Es mag so aussehen, dass es Uneinigkeiten zwischen Rummenigge und mir gab. Da räume ich auch ein, dass einiges nicht glücklich gelaufen ist." Man wolle jedoch "ein neues Kapitel aufschlagen". © getty 21/32 Rummenigge sprach daraufhin von "guten und überfälligen Gesprächen" und Hoeneß verriet: "Die Dinge werden nicht mehr passieren. Was passieren wird, wird dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen." © getty 22/32 Schon Anfang 2018 allerdings wurde klar, dass alte Gräben allzu leicht aufbrechen konnten. Rummenigge kokettierte für die Nachfolge von Jupp Heynckes nach der Saison mit dem zu der Zeit freien Thomas Tuchel. © getty 23/32 Hoeneß allerdings träumte öffentlich davon, Heynckes entgegen der ursprünglichen Abmachung für ein weiteres Jahr überzeugen zu können. Ein Vorhaben, von dem Tuchel nicht gerade begeistert war. © getty 24/32 Tuchel sagte dem FCB in der Folge ab und entschied sich für PSG. Bei Bayern wurde die Hoeneß-Lösung Niko Kovac Trainer. Der allerdings stand nach einer schwierigen Hinrunde und wenig attraktivem Fußball sofort in der Kritik. © imago 25/32 Selbst sein Befürworter Hoeneß zählte ihn nach einem blamablen 3:3 gegen Düsseldorf an: "Es ist ein schwerer Tag für uns. Es gibt intern Gesprächsbedarf. Wir sehen eine schwierige Ausgangsposition für den Rest der Saison", sagte Hoeneß. © getty 26/32 Doch spätestens nach der 5:0-Gala gegen den BVB war für Hoeneß wieder alles in Butter. "Selbst wenn wir Zweiter würden, ist das doch kein Desaster", sagte Hoeneß und nahm etwas den Druck von Kovac weg. © getty 27/32 "Mit diesem Druck muss man umgehen. Wer das nicht kann, ist dann im falschen Klub", sagte Rummenigge konträr dazu und stellte unmissverständlich klar: "Wir werden Meister." © getty 28/32 "Bei uns gibt es keine Jobgarantie. Für niemanden. Jeder, der bei Bayern München arbeitet, muss liefern", sagte KHR: "Mit diesem Druck muss man klarkommen." Kovac hatte Tags zuvor nach der Gala gegen den BVB genau das in Frage gestellt. © getty 29/32 "Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht", sagte Kovac: "Ich bin kein Moralapostel, aber wir müssen mal wieder klarkommen mit unserem Leben. Das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht." © getty 30/32 Und Hoeneß unterstützte Kovac: "Wie soll ich mit jemandem zusammenarbeiten, den ich bei jeder Gelegenheit infrage stelle? In so einem Spannungsfeld, wie unser Trainer in den letzten Wochen gelebt hat, kann man auf Dauer nicht vernünftig arbeiten." © getty 31/32 Immer wieder taucht sie also auf, diese "Mia san uneins"-Mentalität in der Bayern-Chefetage. "Das ist aber auch fruchtbar für den Klub", stellte KHR schon im September 2017 fest. Am Ende sei es wichtig, zu "einer gemeinsamen Gefechtslage" zu finden. © getty 32/32 Diese "gemeinsame Gefechtslage" werden Rummenigge und Hoeneß spätestens 2021 beenden. Dann wird sich Rummenigge aller Voraussicht nach zurückziehen. Hoeneß wird hingegen wohl noch ein Jahr länger Präsident sein.

Köln ohne Probleme gegen Bad Dürrheim

Der 1. FC Köln hat auch im zweiten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison einen lockeren Sieg gefeiert. Beim südbadischen Landesligisten FC Bad Dürrheim (7. Liga) gewann der Erstliga-Aufsteiger mit 16:0 (4:0). Nachwuchsspieler Darko Churlinov und Anthony Modeste waren jeweils mit einem Dreierpack die treffsichersten Spieler.

Am Sonntag steht für den FC gegen den SSV Reutlingen das nächste Testspiel auf dem Programm. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Kölner am 11. August in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden.

Mainz gewinnt Test gegen Oberligist Eisbachtal

Der FSV Mainz 05 hat das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Die Rheinhessen setzten sich im Stadion am Bruchweg mit 9:0 (5.0) gegen Oberliga-Aufsteiger Sportfreunde Eisbachtal durch.

Jonathan Burkardt und Neuzugang Dong-Won Ji von Ligakonkurrent FC Augsburg waren mit jeweils drei Treffern die erfolgreichsten Torschützen des Teams von Trainer Sandro Schwarz.

Vor dem Auftakt in die kommende Saison messen sich die Mainzer am 27. Juli bei einem Turnier in der heimischen Arena mit dem englischen Traditionsklub FC Everton und dem fünfmaligen Europacupsieger FC Sevilla aus Spanien. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Tabellen-12. der Vorsaison auf Drittligist 1. FC Kaiserslautern.

De Jong, van der Vaart und Co. - Die teuersten Abgänge des HSV © getty 1/17 Der HSV hat Douglas Santos für bis zu 15 Millionen Euro an Zenit St. Petersburg verkauft - damit ist er der sechstteuerste HSV-Abgang. Wer übertrifft ihn? Das Ranking im Überblick. © getty 2/17 Platz 16: Walace - Saison: 18/19, Verein: Hannover 96, Ablösesumme: 6 Millionen Euro. © getty 3/17 15: Gökhan Töre - Saison: 12/13, Verein: Rubin Kazan, Ablösesumme: 6 Millionen Euro. © getty 4/17 14: Thiago Neves - Saison: 09/10, Verein: Hilal, Ablösesumme: 7 Millionen Euro. © imago 5/17 11: Thomas Doll - Saison: 91/92, Verein: Lazio Rom, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 6/17 11: Tomas Ujfalusi - Saison: 04/05, Verein: AC Florenz, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 7/17 11: Jonathan Tah - Saison: 15/16, Verein: Leverkusen, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 8/17 10: Daniel Van Buyten - Saison 06/07, Verein: Bayern München, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 9/17 9: Vincent Kompany - Saison 08/09, Verein: Manchester City, Ablösesumme: 8,5 Millionen Euro. © getty 10/17 8: Eljero Elia - Saison: 11/12, Verein: Juventus Turin, Ablösesumme: 9 Millionen Euro. © getty 11/17 7: Heung-Min son - Saison: 13/14, Verein: Leverkusen, Ablösesumme: 10 Millionen Euro. © getty 12/17 6. Douglas Santos - Saison: 19/20, Verein: Zenit St. Petersburg, Ablösesumme: 12 Millionen Euro (kann sich durch Prämienzahlungen auf 15 Mio. erhöhen). © getty 13/17 5: Jerome Boateng - Saison: 10/11, Verein: Manchester City, Ablösesumme: 12,5 Millionen Euro. © getty 14/17 4: Khalid Boulahrouz - Saison: 06/07, Verein: FC Chelsea, Ablösesumme: 13,2 Millionen Euro. © getty 15/17 3: Hakan Calhanoglu - Saison: 14/15, Verein: Leverkusen, Ablösesumme: 14,5 Millionen Euro. © getty 16/17 2: Rafael van der Vaart - Saison: 08/09, Verein: Real Madrid, Ablösesumme: 15 Millionen Euro. © getty 17/17 1: Nigel de Jong - Saison: 08/09, Verein: Manchester City, Ablösesumme: 18 Millionen Euro.

Paderborn mit Remis gegen Regionalligist Verl

Der SC Paderborn ist im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Von Regionalligist SC Verl trennte sich das Team von Trainer Steffen Baumgart 2:2 (1:1).

Neuzugang Johannes Dörfler (41.) traf zum Halbzeitstand, nachdem Mehmet Kurt die Gastgeber bereits in der dritten Minute in Führung gebracht hatte. Neuverpflichtung Streli Mamba (60.) traf zum 2:1 für Paderborn, ehe Anton Heins (74.) den Endstand herstellte.

Zur Saisoneröffnung empfängt Paderborn am 3. August den italienischen Erstligisten Inter Mailand, eine Woche später trifft der Bundesliga-Aufsteiger zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal auf den Regionalligisten SV Rödinghausen.

Die Testspielergebnisse der Bundesligisten im Überblick