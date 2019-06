Schalke 04 - News und Gerüchte: Wechselt Nabil Bentaleb zurück nach England?

Schalke 04 will wohl Großverdiener Nabil Bentaleb loswerden und verhandelt deswegen mit Klubs aus der Premier League. An den Gerüchten um ein PSG-Talent ist nichts dran und Alexander Nübel äußert sich zu seiner Zukunft. Hier gibt es alle News und Gerüchte um Schalke 04.

Schalke 04: Wechselt Bentaleb zurück nach England?

Nabil Bentaleb hat beim FC Schalke 04 offenbar keine Zukunft. Die Königsblauen verhandeln einem Bericht der Bild zufolge mit Premier-League-Klubs über einen Transfer. Außerdem sollen Teams aus der Ligue 1 Interesse am Mittelfeldspieler zeigen.

Knackpunkt bei den Verhandlungen könnte jedoch das üppige Gehalt Bentalebs werden. Fünf Millionen Euro im Jahr stehen Schalkes Großverdiener noch bis 2021 zu.

Der Algerier wechselte 2017 für 19 Millionen Euro zu den Knappen. In der vergangenen Saison konnte der 24-Jährige die Erwartungen nicht erfüllen, machte lediglich durch zwei Suspendierungen Schlagzeilen.

Bentaleb unterzog sich zuletzt einer Leisten-Operation. "Ab Mitte Juli soll er wieder trainieren", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Danach soll er sich für einen neuen Klub präsentieren.

S04: Mögliche Zu-und Abgänge von Schalke 04 im Sommer © getty 1/16 Ein großer Umbruch steht beim FC Schalke 04 bevor. Mit Sportvorstand Jochen Schneider und dem Technischen Direktor Michael Reschke wollen zwei neue Gesichter die schlechte Saison der Königsblauen vergessen machen. SPOX zeigt euch mögliche Ab-und Zugänge. © getty 2/16 JONJOE KENNY: Der Transfer des Außenverteidigers ist beschlossen. Der 22-Jährige vom FC Everton kommt per Leihe für eine Saison nach Gelsenkirchen. Bei Schalke könnte er den Backup von Daniel Caligiuri spielen - oder sogar mehr? © getty 3/16 Die Schalker verkündeten den Transfer übrigens so: South-Park-Fans wissen Bescheid. © getty 4/16 BENITO RAMAN: Wie der EXPRESS erfahren haben will, hat sich Schalke bereits mit Düsseldorf wegen Raman geeinigt. Die Fortuna dementierte dies gegenüber der DPA. Laut Bild will Düsseldorf 20 Millionen Euro für Raman. © getty 5/16 JEFFREY BRUMA: Der Verteidiger wird nicht zum Kader der neuen Spielzeit gehören. S04 ließ eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro für den vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Niederländer verstreichen. Bruma wurde bereits verabschiedet. © getty 6/16 BERNARD TEKPETEY: Der erste Transfer des Sommers. Für 2,5 Millionen ziehen die Königsblauen die Rückkaufoption. Der Außenstürmer ist mit dem SC Paderborn aufgestiegen. Ob der Ghanaer wirklich bei Schalke bleibt, ist offen. © getty 7/16 OZAN KABAK: Nach dem Abstieg des VfB darf der türkische Jung-Star für festgeschriebene 15 Millionen Euro gehen. Wie die Bild berichtet, hat Schalke großes Interesse an Kabak. Ob Schalke wirklich 15 Millionen Euro locker machen kann, bleibt offen. © getty 8/16 WALDEMAR ANTON: Soll die wackelige Schalker Defensive stabilisieren und mit Salif Sane eine S04-Version des vor einem Jahr noch so starken Hannoveraner Duos bilden. Laut Bild-Bericht liegt die Schmerzgrenze bei 10 Millionen Euro. © getty 9/16 ABOU CISSE: Der 23-Jährige wurde auch mit Werder Bremen in Verbindung gebracht, wird sich aber laut dem Werder-nahen Portal DeichStube den Königsblauen anschließen. Für den Innenverteidiger von Olympiakos Piräus sollen zehn Millionen Euro fällig werden. © getty 10/16 CHRISTOPHER SCHINDLER: Mit noch einem Innenverteidiger soll sich Schalke beschäftigen. Wie die SportBild berichtet, haben die Königsblauen ein großes Interesse am Ex-Schützling von David Wagner. © getty 11/16 YOUSSEF EN-NESYRI: Laut Medienberichte aus Spanien und Marokko ist S04 an dem 22-jährigen Mittelstürmer von CD Leganes interessiert. Der Angreifer soll rund zehn Millionen Euro kosten. © getty 12/16 NABIL BENTALEB, HAMZA MENDYL, AMINE HARIT: Die Mitglieder der French-Conection können sich laut Sport Bild einen neuen Verein suchen. Das Trio fiel in letzter Saison anstatt mit sportlichen Leistungen nur mit Eskapaden auf und neben dem Platz auf. © getty 13/16 YEVHEN KONOPLYANKA: Der Ukrainer deutet zwar immer wieder sein Potenzial an, ist den Schalker im Preis-Leistungsverhältnis aber viel zu teuer und darf angeblich gehen. Lose Anfragen aus dem Ausland soll es bereits gegeben haben. © getty 14/16 MATJA NASTASIC: Der Innenverteidiger wird wohl nicht erneut ohne internationales Geschäft zu halten sein. Außerdem zählt der Serbe zu den Top-Verdienern und gehört damit, so die Sport Bild, zu den Verkaufskandidaten. © getty 15/16 ERIK DURM: Zuletzt wurde spekuliert, dass der frühere Dortmunder nach Schalke wechseln könnte, doch laut Sky hat Durm selbst den Königsblauen abgesagt. Sein Vertrag in Huddersfield läuft im Juni ab. © getty 16/16 ALEXANDER NÜBEL: Der Vertrag des Youngstars läuft im kommenden Jahr aus. Die Bild hält das Szenario, dass Nübel noch ein Jahr bei den Königsblauen bleibt und dann für ein Handgeld im Sommer 2020 zum FC Bayern wechselt, für am wahrscheinlichsten.

FC Schalke 04: Feststehende Transfers zur Saison 19/20

Zugänge Abgänge Bernard Tekpetey (SC Paderborn) Benjamin Goller (Werder Bremen) Jonjoe Kenny (FC Everton/Leihe) Sascha Riether (Karriereende) Jonas Carls (Schalke II) Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg/Leihende) Pablo Insua (SD Huesca/Leihende) Fabian Reese (Greuther Fürth/Leihende)

Schalke 04: Kein Interesse an PSG-Talent

In den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte über ein mögliches Interesse seitens des FC Schalke 04 an Stanley Nsoki von Paris Saint-Germain. An diesen ist Sky Sports zufolge aber nichts dran.

Nach Sky-Informationen wird der 20-jährige Mittelfeldspieler stattdessen in die Premier League wechseln. Ein Abnehmer ist jedoch noch nicht bekannt.

Nsoki stammt aus der PSG-Jugend und kam in der vergangenen Saison zu zwölf Einsätzen unter Thomas Tuchel in der ersten französischen Liga.

Alexander Nübel spricht über Wechselgerüchte

Alexander Nübel ging als eine der wenigen positiven Erscheinungen aus der abgelaufenen Schalke-Saison hervor. Der Youngster verdrängte Ralf Fährmann als Nummer eins und wurde prompt mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Die Gerüchte um seine Person lassen den Junioren-Nationalkeeper jedoch kalt. "Ich lese nicht alles durch. Darum weiß ich gar nicht, welche großen Vereine alle genannt werden. Ich habe echt genug Abstand zu dem ganzen Business und bin froh, wenn ich daheim bin und nicht über Fußball nachdenken muss", sagte der 22-Jährige der tz.

Aktuell ist Nübels Fokus auf die U21-EM in Italien gerichtet. "Jetzt freue ich mich auf das Turnier und hoffe, dass ich spiele. Dann schaue ich, was passiert."

Ein klares Ziel hat er jedoch vor Augen: "Ein großes Ziel ist die A-Nationalmannschaft! Über alles andere mache ich mir wenig Gedanken."

Alexander Nübel: Leistungsdaten der Saison 2018/19