BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund hat sich wohl Rückkaufklausel bei Alexander Isak gesichert

Der BVB hat sich offenbar eine Rückkaufoption bei Alexander Isak vertraglich zusichern lassen. Der Signal-Iduna-Park erhält eine spektakuläre Neuerung und die B-Junioren greifen nach dem Meistertitel. Alle News und Gerüchte zur Borussia findet ihr hier.

Borussia Dortmund: Rückkaufoption für Alexander Isak?

Für 6,5 Millionen Euro ließ der BVB Alexander Isak zu Real Sociedad ziehen. Der Stürmer, der während seiner Leihe bei Willem II Tillburg in der Eredivisie aufblühte, konnte sich bei den Schwarz-Gelben nicht durchsetzen. Gänzlich aufgegeben hat ihn die Borussia jedoch nicht.

Nach Informationen der Mundo Deportivo und der schwedischen Zeitung Expressen hat sich Borussia Dortmund eine Rückkaufoption für Isak vertraglich zusichern lassen. Dem Vernehmen nach soll diese bei 30 Millionen Euro liegen.

In der Pressemitteilung des BVB zum Transfer des Schweden deutete der Klub bereits eine derartige Klausel an. "Wir wünschen Alex in Spanien den größtmöglichen Erfolg und werden seine Leistungen genau beobachten", hatte Borussia-Sportdirektor Michael erklärt.

Dortmunds Leihspieler: Wie sie sich schlugen und was aus ihnen wird © getty 1/21 Sieben Spieler hatte Borussia Dortmund in der vergangenen Saison an andere Vereine verliehen. Alexander Isak wechselt zu Real Sociedad, die Zukunft der übrigen ist unklar. Wie sie sich schlugen und was aus ihnen wird. © getty 2/21 ALEKSANDER ISAK: Kam zur Rückrunde 2016/17 zur Borussia, bekam dort aber kaum Einsatzmöglichkeiten. Nachdem er im Winter-Trainingslager in Marbella zwei Treffer im Test gegen Willem II Tilburg erzielte, schloss er sich dem Klub direkt an. © imago 3/21 Bei Willem II dreht der Schwede auf: in 16 Ligaspielen gelangen ihm 13 Treffer und sieben Assists. © getty 4/21 Zur neuen Saison wechselt der 19-jährige Schwede für eine kolportierte Ablösesumme von zehn Millionen Euro nach Spanien zu Real Sociedad San Sebastian. Isak erhält bei den Basken einen Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 5/21 SHINJI KAGAWA: Kam 2014 nach zwei Jahren bei ManUnited zum BVB zurück. Unter Favre kam er nur in vier Pflichtspielen zum Einsatz und auf 204 Minuten. Ging im Winter zu Besiktas und hat in Dortmund noch bis 2020 Vertrag. © getty 6/21 In Istanbul feierte der Japaner ein sensationelles Debüt. Beim 6:2 gegen Antalyaspor kam Kagawa in die Partie, schoss eine Minute später mit seinem ersten Ballkontakt das zwischenzeitliche 5:1 und verwandelte zwei Minuten später einen Freistoß zum 6:1. © getty 7/21 Einen Stammplatz erkämpfte sich Kagawa jedoch nicht - zum Ende der Saison verabschiedete er sich von den Besiktas-Fans in einem offenen Brief. Favre plant offenbar nicht mit ihm (Vertrag bis 2020). Als Interessenten gelten West Ham und Everton. © getty 8/21 FELIX PASSLACK: Von 2012 bis 2017 beim BVB und dort mit 14 BL-Partien, meist als Rechtsverteidiger. Wurde dann nach Hoffenheim ausgeliehen, fand sich unter Nagelsmann aber nicht zurecht und spielte häufiger in der zweiten Mannschaft. © getty 9/21 Die Leihe mit der TSG wurde vorzeitig beendet. Passlack (Vertrag bis 2021) ging leihweise zum englischen Zweitligisten Norwich City und Ex-Dortmund-Trainer Daniel Farke, wo er zwar in die PL aufstieg, aber nur sehr selten zum Einsatz kam. © getty 10/21 Norwich wird ihm dementsprechend nicht fest verpflichten, beim BVB gibt es rechts hinten keinen Bedarf. Passlack ist auf der Suche nach einem neuen Verein, bei dem er regelmäßig zum Einsatz kommt. © getty 11/21 SEBASTIAN RODE: Kam 2016 vom FC Bayern zum BVB und dort in zweieinhalb Jahren aufgrund permanenter Verletzungen lediglich auf 22 Pflichtspiele. Unter Favre vollkommen außen vor. Ging im Winter nach Frankfurt, sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020. © getty 12/21 Bei der "Höhenflug"-Eintracht blühte Rode als Stammspieler wieder auf. Unter Adi Hütter brachte Rode im defensiven Mittelfeld seine Einsatz- und Laufbereitschaft sowie Zweikampfstärke ein. © getty 13/21 Rode ist bis zum Sommer nach Frankfurt verliehen, doch Spieler und Verein signalisierten bereits das Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit. Fix ist bisher aber noch nichts. © getty 14/21 ANDRE SCHÜRRLE: Kam 2016 für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg und ist bis heute teuerster BVB-Einkauf aller Zeiten. Rentiert hat sich diese Summe nicht, denn Schürrle musste häufig verletzt passen. Kam in zwei Spielzeiten auf 51 Pflichtspieleinsätze. © getty 15/21 Im Sommer 2018 wechselte er zum FC Fulham und stieg aus der Premier League ab. Traf immerhin sechs Mal in 24 Partien und schoss im Januar gegen Burnley das Tor des Monats. © getty 16/21 Durch den Abstieg endet das Leihgeschäft bereits im Sommer und nicht wie geplant erst 2020. Beim BVB hat Schürrle keine Zukunft, aktuell hält er sich mit Einzeltraining fit. Angeblich ist Lazio Rom an einer Verpflichtung interessiert. © getty 17/21 JEREMY TOLJAN: Kam 2017 aus Hoffenheim zum BVB. Durfte anfangs spielen, als es unter Bosz jedoch dahin ging, war auch er außen vor - wie später unter Favre. Toljan wurde im Winter zu Celtic verliehen und besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2022. © getty 18/21 In Glasgow lief es für den 24-Jährigen zunächst gut. Toljan, 2017 U21-Europameister mit dem DFB, erkämpfte sich direkt einen Stammplatz. Bei den beiden abschließenden Ligaspielen kam er jedoch nicht zum Einsatz. © getty 19/21 Er wird Celtic wohl verlassen - und vom BVB erneut verliehen werden. Als mögliche Interessenten gelten die AS Rom und Borussia Mönchengladbach. © getty 20/21 DZENIS BURNIC: Kam 2006 mit acht zu Dortmund und blieb bis 2017. Tuchel verhalf ihm zu seinen einzigen beiden Profieinsätzen im BVB-Dress. Ging anschließend zunächst per Leihe nach Stuttgart. Seit Winter an Dynamo Dresden verliehen. © getty 21/21 In Dresden erkämpfte er sich einen Stammplatz und überzeugte mit guten Leistungen. Angeblich sind Verein und Spieler an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.

BVB: Feststehende Zugänge

Zugänge Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Nico Schulz TSG Hoffenheim 25 Millionen Euro Julian Brandt Borussia Dortmund 25 Millionen Euro Thorgan Hazard Borussia Mönchengladbach 25,5 Millionen Euro Paco Alcacer FC Barcelona 21 Millionen Euro Tobias Raschl BVB U19 - Luca Unbehaun BVB U19 - Andre Schürrle (Leih-Ende FC Fulham) FC Fulham Leih-Ende Dzenis Burnic (Leih-Ende Dynamo Dresden) Dynamo Dresden Leih-Ende Felix Passlack (Leih-Ende Norwich City) Norwich City Leih-Ende Alexander Isak (Leih-Ende Willem II) Willem II Leih-Ende Jeremy Toljan (Leih-Ende FC Celtic) Celtic Leih-Ende Sebastian Rode (Leih-Ende Eintr. Frankfurt) Einracht Frankfurt Leih-Ende Shinji Kagawa (Leih-Ende Besiktas) Besiktas Leih-Ende

Dortmund installiert digitale Oberrangbande im Signal-Iduna-Park

Der BVB wartet in der nächsten Saison mit einer spektakulären Neuerung im Signal-Iduna-Park auf. In der Sommerpause wird eine digitale Oberrangbande im Dortmunder Stadion installiert.

Das bestätigte Christian Hockenjos, Direktor Organisation von Borussia Dortmund, gegenüber der WAZ. Allerdings ist aufgrund des zeitintensiven Baus noch nicht gesichert, dass die Bande pünktlich zur neuen Saison fertiggestellt wird.

Nach Abschluss der Arbeiten können Informationen, Werbebanner oder auch Spielstände digital angezeigt werden.

BVB: B-Junioren greifen nach dem Meistertitel

Die B-Junioren von Borussia Dortmund haben die Möglichkeit, ihren Meistertitel zu verteidigen. Am Wochenende kommt es zum Finale um die deutsche Meisterschaft.

Der BVB-Nachwuchs trifft dabei am Sonntag auf die U17 des 1. FC Köln. Ausgetragen wird die Partie im Stadion Rote Erde in Dortmund. Anpfiff ist um 13 Uhr.

