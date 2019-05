FC Bayern - Hannover 96 heute live: Bundesliga im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am 32. Spieltag der 1. Bundesliga empfängt der FC Bayern München die stark abstiegsbedrohten Niedersachsen von Hannover 96. Im Nachfolgenden liefern wir euch alle Infos zur Live-Berichterstattung der Partie und geben euch einen kleinen Einblick in die Kader-Planungen beider Mannschaften.

FC Bayern gegen Hannover 96 heute live im TV und LIVESTREAM

Das anstehende Heimspiel des FC Bayern gegen Hannover 96 wird in Deutschland ausschließlich bei Sky zu sehen sein. Eine Viertelstunde vor Anpfiff, um 15.15 Uhr, meldet sich Kai Dittmann aus der Münchner Allianz Arena. Mit der Vorberichterstattung geht es schon um 14 Uhr mit folgender Sky-Besetzung los:

Moderatorin: Jessica Libbertz

Experten: Christoph Metzelder & Reiner Calmund

Die Vorberichte zum heutigen Bundesliga-Nachmittag sowie die Live-Konferenz wird auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt. Das Einzelspiel FCB - Hannover wird beim Sender Sky Sport Bundesliga 2 übertragen. Alle Sky-Kunden mit Bundesliga-Abo könnt ihr die Konferenz und alle Einzelspiele der Bundesliga ebenfalls mittels Livestream bei Sky Go verfolgen.

FC Bayern München - Hannover 96 heute im LIVETICKER

Selbstverständlich habt ihr auch die Möglichkeit, mithilfe des SPOX-Livetickers zum Bundesliga-Duell FC Bayern - Hannover 96 auf dem Laufenden zu bleiben.

Neben dem Tickers der Einzelspiele bietet SPOX auch einen Ticker zu allen Samstagsspiele in der Live-Konferenz an. Somit verpasst ihr kein Tor und keine Entscheidung der drei Parallelspiele am heutigen Bundesliga-Nachmittag.

Zum Liveticker Bayern vs. Hannover bei SPOX geht's hier lang.

© getty

Bayern vs. Hannover heute live: die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim FC Bayern sind, abgesehen von Manuel Neuer (Muskelfaserriss in der Wade), alle Spieler fit und an Bord.

Um einiges größer sind die Verletzungssorgen für Hannover-Coach Thomas Doll, der auf Akpoguma (Schulteroperation), Hübers (Kreuzbandriss), Sarenren Bazee (Syndesmoseriss), Füllkrug (Aufbautraining nach Knie-OP) und Wood (Aufbautraining nach Knieverletzung) verzichten muss. Marvin Bakalorz ist für das heutige Gastspiel in München gelb-gesperrt (5. Gelbe Karte).

FC Bayern - Voraussichtliche Aufstellung: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Javi Martinez - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Javi Martinez - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski Hannover 96 - Voraussichtliche Aufstellung: Esser - Korb, Anton, Felipe, Ostrzolek - Schwegler - Haraguchi, Walace - Bebou, Maina - Weydandt

FC Bayern - Hannover 96: Vergangene Duelle in der Bundesliga

Die Bundesliga-Statistik zählt 57 direkte Aufeinandertreffen der Bayern und Hannoveraner. In diesen Duellen holte der FCB insgesamt 40 Siege und spielte achtmal unentschieden. Lediglich neun Bundesliga-Begegnungen endeten zu Gunsten von Hannover 96:

Die vier letzten Direkt-Vergleiche von Bayern und Hannover 96 im Überblick:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 15.12.18 Hannover 96 Bayern München 0:4 21.04.18 Hannover 96 Bayern München 0:3 02.12.17 Bayern München Hannover 96 3:1 14.05.16 Bayern München Hannover 96 3:1

Bundesliga: Top-Torjäger im Überblick - mit FCB-Stürmer Lewandowski

Die zehn erfolgreichsten Torschützen der laufende Bundesliga-Saison 2019: