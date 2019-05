Eintracht Frankfurt, Spielplan: Das Restprogramm der Eintracht - Nächste Gegner, Datum und Termine

Die Frankfurter haben sowohl in der Liga als auch in der Europa League die Möglichkeit, die laufende Saison zu veredeln. Welche Partien Eintracht Frankfurt noch absolvieren muss und wann die Spiele ausgetragen werden, erfahrt ihr in diesem Artikel zum Restprogramm und dem Spielplan der SGE.

Eintracht Frankfurt: Restprogramm, Spielplan, Gegner und Termine

Das Restprogramm von Eintracht Frankfurt hat es in sich: In der Bundesliga geht es noch gegen den direkten Konkurrenten aus Leverkusen und den Rekordmeister aus München.

Datum Runde Wettbewerb Heim Auswärts Do., 02.05.19 Halbfinale Europa League Eintracht Frankfurt FC Chelsea So., 05.05.19 32. Spieltag Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt Do., 09.05.19 Halbfinale Europa League FC Chelsea Eintracht Frankfurt So., 12.05.19 33. Spieltag Bundesliga Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 Sa., 18.05.19 34. Spieltag Bundesliga FC Bayern München Eintracht Frankfurt Mi., 29.05.19 Finale Europa League Frankfurt / Chelsea Arsenal / Valencia

Eintracht Frankfurt in der laufenden Saison: Bundesliga und Europa League

Nach der unglaublichen Saison 2017/18 mit Tabellenplatz acht und DFB-Pokalsieg gegen den FC Bayern München ahnten viele Frankfurter Fans Böses, als die Eintracht im August in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Ulm ausschied.

Die Befürchtungen sollten sich nicht bestätigen: Die Frankfurter spielen die erfolgreichste Bundesliga-Saison seit langem, stehen drei Spieltage vor Schluss auf einem Champions-League-Platz und treffen im Halbfinale der Europa League auf den FC Chelsea.

Trainer Adi Hütter hat mit seiner Mannschaft bisher alle Erwartungen übertroffen, wenn die Eintracht in den kommenden drei Bundesliga-Partien auch noch stabile Leistungen zeigt, winkt im kommenden Jahr sogar die Königsklasse.

Bundesliga-Tabelle: Eintracht Frankfurt kann Champions League sichern

Falls die Eintracht im Halbfinale der Europa League gegen den FC Chelsea ausscheiden sollte, können sich die Frankfurter trotzdem noch über die Bundesliga für die Champions-League-Saison 2019/20 qualifizieren.

Momentan steht die Eintrach auf Rang vier, allerdings reicht nur ein Ausrutscher am kommenden Wochenende in Leverkusen, und die Konkurrenz sitzt den Hessen wieder im Nacken.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 31 80:30 50 71 2. Borussia Dortmund 31 74:40 34 69 3. RB Leipzig 31 59:24 35 64 4. Eintracht Frankfurt 31 58:35 23 54 5. Borussia M'gladbach 31 49:38 11 51 6. Bayer Leverkusen 31 57:49 8 51 7. TSG Hoffenheim 31 66:45 21 50 8. Wolfsburg 31 52:46 6 49

Eintracht Frankfurt: Ergebnisse und aktuelle Form

Nach einem sensationellen März ist die Eintracht im April wieder ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Aus den letzten fünf Ligaspielen konnten die Frankfurter immerhin sieben Zähler mitnehmen, allerdings endeten die letzten zwei Partien gegen Wolfsburg und Berlin unentschieden.

Datum Gegner Wettbewerb Ergebnis Sa., 06.04.19 FC Schalke 04 (A) Bundesliga 2:1 Do., 11.04.19 Benfica Lissabon (A) Europa League 2:4 So., 14.04.19 FC Augsburg (H) Bundesliga 1:3 Do., 18.04.19 Benfica Lissabon (H) Europa League 2:0 Mo., 22.04.19 VfL Wolfsburg (A) Bundesliga 1:1 Sa., 27.04.19 Hertha BSC (H) Bundesliga 0:0

Europa League: Der historische Weg von Eintracht Frankfurt

Emotionales Highlight im April war natürlich das Europa-League-Viertelfinale gegen Benfica Lissabon, als die Frankfurter nach einer 2:4-Niederlage im Hinspiel vor heimischem Publikum einen 2:0-Sieg einfahren konnten und sich somit zum ersten Mal seit gut 40 Jahren für ein internationales Halbfinale qualifizierten.

Alle Spiele von Eintracht Frankfurt in der Europa League 2018/19