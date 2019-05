Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt: Brüder, spielt den Ball kurz

Zu Saisonbeginn flog Eintracht Frankfurt gegen einen Viertligisten aus dem DFB-Pokal. Heute kämpfen die Hessen gegen den FC Chelsea um die größte Sensation ihrer Vereinsgeschichte: den Einzug ins Europa-League-Finale (ab 21 Uhr bei DAZN und im LIVETICKER). Hauptverantwortlich dafür ist Trainer Adi Hütter, der nach dem Abschied von Niko Kovac zum FC Bayern den Mut aufbrachte, eine mental gefestigte Mannschaft auf ein fußballerisches Level zu hieven, das ihr nur wenige zutrauten.

"Hoch und weit bringt Sicherheit", lautet ein nur allzu bekanntes Gebot aus der Kreisliga-Bibel. Ein Gebot, das vor allem dann Bedeutung erlangt, wenn der Rasen mal wieder an den Folgen der jüngsten Dorfkirmes-Party leidet und die üblichen Maulwurfshügel von Bierdeckeln und Zigarettenstummeln dekoriert werden.

So mancher Bundesliga-Trainer hat dieses Gebot aber ebenfalls in seinem Repertoire. Erst recht, wenn die Kräfte so ungleich verteilt sind, dass Mitspielen einem Himmelfahrtskommando gleichen würde. So ungleich wie im DFB-Pokalfinale vor ziemlich genau einem Jahr. Da traf die zwergenhafte Sportgemeinde Eintracht Frankfurt auf den übermächtigen Fußballclub Bayern München. Und setzte sich trotz einer bescheidenen fußballerischen Darbietung durch.

Viele dieser hohen und weiten Bälle, gepaart mit "e bissi Dummeglück", wie man in Hessen sagen würde, verhalfen der Eintracht zum Wunder von Berlin. Kevin-Prince Boateng und Ante Rebic, zwei Protagonisten unter den Pokalhelden, dichteten jenes nur allzu bekannte Kreisliga-Gebot infolge ihrer Errungenschaft um.

"Ante hat vor dem Spiel gesagt mit seinem super Deutsch: 'Bruder, schlag' den Ball lang!' Und dann habe ich gesagt: 'Bruder, ich schlag' den Ball lang!'", erzählte Boateng bei der Titelfeier am Römer in schönster Frankfurter Ghetto-Manier.

Was Adi Hütter anders macht als Niko Kovac

Als er und Rebic da bei kaiserlichstem Kaiserwetter Arm in Arm standen und die jubelnde Menge mit ihrer Unterhaltung vor dem Spiel erheiterte, da glaubte in der Mainmetropole niemand so recht daran, dass es in naher Zukunft noch besser werden könnte. Die launische Diva Eintracht, sie würde in der neuen Saison schon wieder auf dem Boden der Tatsachen landen. Vielleicht nicht um den Klassenerhalt kämpfen, aber durchaus Probleme haben, um unter die ersten Zehn zu kommen.

Schließlich ging mit Niko Kovac der Macher des Erfolgs. Derjenige, der diese kunterbunten Bande mit 18 unterschiedlichen Nationen zu einem Mentalitätsmonster geformt hatte. Und schließlich beruhte die "Schlag-den-Ball-lang"-Philosophie hin und wieder ja auch auf einer großen Portion Zufall.

Die zahlreichen Skeptiker durften sich im Spätsommer Stück für Stück bestätigt fühlen. Die Eintracht bekam unter Kovacs Nachfolger Adi Hütter nicht nur den Zorn der Bayern zu spüren. Auf das 0:5 im Supercup folgte das krachende Aus in der ersten Pokalrunde beim SSV Ulm, einem Regionalligsten. Der neue Trainer wurde schon abgeschrieben, bevor seine Mannschaft überhaupt ihr erstes Bundesliga-Spiel absolviert hatte.

Dass diese Mannschaft kein Dreivierteljahr später zu den beliebtesten in ganz Deutschland zählt und erstmals seit 39 Jahren in einem Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs steht, ist in erster Linie Hütters Verdienst. Der Österreicher hält nämlich selbst gegen große Gegner wenig davon, den Ball immer nur lang nach vorne zu schlagen.

Keine Frage: Es wäre unklug, die Kopfballstärke eines Sebastien Haller oder Goncalo Paciencia zu ignorieren. Hütter aber definiert seinen Fußball als "Mischung aus Ballbesitz und Pressing". Heißt: Seine Mannschaft spielt den Ball auch mal kurz. Mit mehr Kontrolle. Mit mehr spielerischen Lösungen. Und mit mehr Mut zum Risiko, weil sie nicht wie meist unter Kovac im 5-3-2 agiert, sondern im 3-5-2 - und zwar 90 Minuten lang. Sie verschanzt sich nicht, wenn sie in Führung liegt.

"Der eine Trainer sagt, dass man lieber 4:1 gewinnt, also viele Tore macht und das Risiko eingeht, hinten das eine oder andere zu kassieren. Der andere sagt, dass man 1:0 gewinnt, also trifft und erst einmal nichts anbrennen lässt", sagte Danny da Costa im Gespräch mit SPOX und DAZN über die Unterschiede zwischen Hütter und Kovac.

Adi Hütters Karrierestationen als Trainer

Vertragszeitraum Team Spiele Punkte pro Spiel 2018/19 - 2020/21 Eintracht Frankfurt 45 1,84 2015/16 - 2017/18 BSC Young Boys 133 1,95 2014/15 RB Salzburg 54 2,09 2012/13 - 2013/14 Grödig 75 1,76 2009/10 - 2011/12 SCR Altach 102 1,91 2008/09 RB Juniors 35 1,31

Adi Hütters Devise: Hoch verteidigen - aber "nicht kopflos"

Der rechte Außenspieler und sein "Gegenstück" auf dem linken Flügel, Filip Kostic, nehmen im System von Hütter eine zentrale Rolle ein. Sie sollen ihre Gegenspieler bereits in Strafraumnähe unter Druck setzen. "Man muss sowieso sein Tor verteidigen, die Frage ist, wo", erklärte der ehemalige Coach von RB Salzburg und Young Boys Bern vor kurzem in einem Interview mit der Zeit. "Vorne heißt, man will den Gegner unter Druck setzen, damit er nicht die Zeit hat, sich zu orientieren. Klar, wenn du den Ball verlierst, kannst du dich zurückziehen und warten. Wenn du dann den Ball wieder gewinnst, hast du aber 70 Meter bis zum Tor. Wenn du aber versuchst, ihn weiter vorne zu gewinnen, hast du nur 30 Meter bis zum Tor."

Entscheidend für Hütter ist dabei, den Gegner im Verbund anzulaufen - "nicht kopflos". Wie die ersten Wochen der Saison zeigten, benötigte sein Mannschaft Zeit, um das zu verinnerlichen. "Es hilft dem Spieler, wenn er weiß: Die Kameraden rechts und links gehen mit, und die hinter mir sind auch schon parat. Bei uns ist es jetzt so, dass ich im Training gar nichts mehr sagen muss. Inzwischen regeln die Spieler das selbst auf dem Platz, wenn einer nicht mitmacht", so der 49-Jährige.

Die Umsetzung unter Wettkampfbedingungen kann sich sehen lassen. Anders ist die märchenhafte Europa-Reise der SGE mit den Stationen Marseille, Rom, Limassol, Donezk, Mailand, Lissabon und jetzt London kaum zu erklären. Hütter ist es Schritt für Schritt gelungen, Kovacs Mentalitätsmonster auf ein höheres fußballerisches Level zu hieven. Die Eintracht gewinnt auch deshalb an Sympathie, weil sie beeindruckenden und erfrischenden Offensivfußball bietet. "Unter Hütter hat sich speziell das Spiel nach vorne verbessert", sagt Jan Aage Fjörtoft im Gespräch mit Goal und SPOX.

Eintracht Frankfurt international! Die verrückten Choreos der SGE-Fans © Kerry Hau 1/35 Die Eintracht-Fans waren im Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica auf alles vorbereitet. Abschied mit Choreo-Knall oder Choreo-Knall zum Auftakt für einen ganz besonderen Abend in der Vereinsgeschichte. Es wurde einer dieser Abende, die niemand vergisst. © twitter.com/sebenesch 2/35 "Im Herzen von Europa" war auf der Fantribüne der Frankfurter Eintracht vor Spielbeginn zu lesen. In der Mitte des riesigen Banners stand der Europapokal im Zentrum. Und der Traum vom Cup lebt nach dem 2:0-Sieg weiter. © getty 3/35 In Anlehnung an die Vereinshymne bildeten weiße Fahnen umzingelt von schwarzen Schwenkern und schwarze Banner mit roter Aufschrift die Botschaft: "Eintracht vom Main. Nur du sollst heute siegen, weil wir dich immer lieben." © DAZN 4/35 Und so sag das Ganze aus der gesamten Perspektive aus. Ein beeindruckendes Schauspiel, doch bei weitem nicht die einzige Choreo, mit der die SGE-Fans in Europa schon für reichlich Furore gesorgt hatten. © getty 5/35 Bereits zum Zwischenrunden-Rückspiel gegen Donetzk kündigten die Fans der Eintracht eine der größten Choreos aller Zeiten an. Doch diese fiel aus Protest gegen massive Polizeipräsenz aus. © getty 6/35 Doch nur zwei Wochen später brodelte es erneut in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Inter Mailand war zu Gast. Europa League, Achtelfinal-Hinspiel und die Chance, das Verpasste nachzuholen. © getty 7/35 Schon vor dem Spiel war Großes zu erahnen. Goldene und silberne Fahnen lagen bereit für die große Show und ganz besondere Momente. © getty 8/35 Und diese gab es reichlich. Die Eintracht-Fans tauchten die Commerzbank-Arena in ein kollektives Schwarz-Weiß-Rot. © getty 9/35 Dazu prangte in schwarzen Lettern auf goldenem Hingtergrund eine riesige 120 in der Fankurve der SGE. Am 8. März feiert der Klub seinen 120. Geburtstag. © getty 10/35 "Glorreiche Zeiten, traurige Tage. Wir stehn zur Eintracht gar keine Frage." Die Mega-Choreo vor dem EL-Achtelfinalhinspiel gegen Inter war zwar beeindruckend, jedoch nicht das erste stimmungsvolle Ausrufezeichen der SGE-Fans auf internationalem Parkett. © imago 11/35 29. August 2013: Eintracht Frankfurt zurück im Europapokal - nach sieben Jahren. Die SGE-Fans feierten ihr Comeback zu Hause gegen Qarabag Agdam. Dabei war das erst die Qualifikationsrunde. © getty 12/35 Nach eindrucksvoller Choreo zu Beginn des Spiels unterstützten die SGE-Fans ihre Mannschaft sowohl verbal als auch optisch. © getty 13/35 Als Belohnung gab es einen 2:1-Sieg. Die Europa-League-Trophäen wurden gezückt. © getty 14/35 19. September 2013: Frankfurt empfing Girondins Bordeaux in der Commerzbank-Arena. Die Fans selbst konnte man im Pyro-Nebel kaum mehr erkennen. © getty 15/35 Frankfurt kann aber auch romantisch: "Unsere Fahnen, unsere Farben, genau wie die Herzen, die in uns schlagen." © imago 16/35 3. Oktober 2013: Auch beim Auswärtsspiel in Nikosia war die Eintracht auf den Rängen präsent. Ebenso wie auf dem Platz - die SGE holte einen 3:0-Sieg! © getty 17/35 24. Oktober 2013: SGE! Auch gegen Maccabi Tel Aviv beeindruckten sowohl Fans als auch Mannschaft. 2:0 gewann Frankfurt. © getty 18/35 28. November 2013: Der komplette Gästeblock in Bordeaux war in Orange gekleidet. © imago 19/35 Auch hier zündelten die Frankfurter ordentlich. Es gab aber auch was zu feiern: den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. © imago 20/35 12. Dezember 2013: Zum letzten Gruppenspiel gegen Nikosia kurz vor Weihnachten dekorierten die SGE-Fans ihre Tribüne festlich mit einer Zielscheibe - der Volltreffer ist natürlich das Eintracht-Logo. © getty 21/35 20. Februar 2014: Hinspiel in der Zwischenrunde. Die Eintracht zu Gast beim FC Porto. © getty 22/35 Die Adler erkämpften sich auch dank der Unterstützung der Fans ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt. © getty 23/35 27. Februar 2014: Eine Woche später in der Commerzbank-Arena. Atemberaubend! © imago 24/35 Frankfurt war schon 2:0 vorne, als Porto mit einem Doppelschlag ausglich. Alex Meier (Fußballgott) traf in der 76. Minute erneut zur Führung. Doch das späte 3:3 durch Nabil Ghilas (86.) besiegelte das bittere Aus der SGE. © getty 25/35 20. September 2018: 1666 Tage mussten die Frankfurter warten, bis sie sich wieder für einen Europapokal qualifizierten. Ausgerechnet beim Comeback blieben die Ränge leer - OM wurde wegen des Fehlverhaltens seiner Fans mit einem Geisterspiel bestraft. © imago 26/35 4. Oktober 2018: Umso lauter und epischer feierten die SGE-Fans ihre Rückkehr auf die europäische Bühne dann beim Heimspiel gegen Lazio am 2. Spieltag. © getty 27/35 Da durfte ein klein wenig Pyro natürlich nicht fehlen. © getty 28/35 Ein klein wenig ... © getty 29/35 25. Oktober: Drittes Gruppenspiel, zweites Heimspiel, zweite Monster-Choreo. Diesmal im Spiel gegen Limassol. © getty 30/35 Da wurde es schon beinahe wieder romantisch. Die Fans feierten einen 2:0-Heimsieg. Frankfurt war mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer der Gruppe H. © getty 31/35 8. November 2018: Unfassbar! Selbst das Auswärtsspiel in Limassol wurde zum Heimspiel für die Eintracht. Die SGE-Anhänger waren komplett in Grau gekleidet und machten über 90 Minuten lang Stimmung. Ergebnis: 3:2-Sieg. © imago 32/35 29. November 2018: Zurück auf den heimischen Rängen gab es die nächste Monster-Choreo. Nun kamen auch die Fans von Olympique Marseille in den Geschmack Frankfurter Fan-Kunst. © imago 33/35 Gut, die Ordner am Spielfeldrand waren angesichts der vielen Papierrollen vielleicht nicht ganz so begeistert. Sah trotzdem bombastisch aus! © getty 34/35 13. Dezember 2018: Das letzte Gruppenspiel in Rom stand an. Gegen Lazio feierten die Fans ihre "magische SGE". © imago 35/35 Und die Adler zahlten es ihren Fans zurück - 2:1-Auswärtssieg! Frankfurt marschierte mit sechs Siegen in die Zwischenrunde.

Jan Aage Fjörtof: Chelsea wird Frankfurt "fürchten"

Fjörtof ging von 1998 bis 2001 selbst für die Eintracht auf Torejagd. Die aus Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller bestehende "Büffelherde" imponiert dem Norweger besonders. Während unter Kovac einer oder gar zwei der drei Angreifer oft mit der Bank vorlieb nehmen musste, schaffte es der frühere Mittelfeldspieler Hütter, sie alle in ihrem System unterzubringen. Rebic (Gelbsperre) und Haller (Bauchmuskelverletzung) werden im Hinspiel gegen Chelsea allerdings fehlen.

In Frankfurt sind sie mittlerweile trotzdem selbstbewusst genug, um von sich zu behaupten, dass sie dem Favoriten eins auswischen können. Fjörtof ist ebenfalls guter Dinge: "Die Mannschaft ist sehr ausgeglichen. Man hat im Viertelfinale gegen Benfica gesehen, dass sie auch in der Unterzahl in der Lage sind, mutig nach vorne zu spielen und Tore zu erzielen."

Da Chelsea in Bezug auf die noch nicht gesicherte Champions-League-Qualifikation zudem "mehr zu verlieren" habe, werde die Elf von Maurizio Sarri die Frankfurter "fürchten". Warum denn auch nicht? Die Londoner treffen auf einen Gegner, der den Ball nicht nur lang schlägt.