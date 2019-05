Die Bundesliga auf DAZN: Was gibt es alles zu sehen?

In dieser Saison hat die Streaming-Plattform DAZN auch Rechte für die 1. und 2. Bundesliga erworben. Hier erfahrt ihr, was ihr mit DAZN alles sehen könnt.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die Bundesliga-Highlights auf DAZN!

Highlights der 1. und 2. Bundesliga auf DAZN

Die Rechte an Live-Spielen aus der 1. und 2. Bundesliga liegen in diesem Jahr beim Pay-TV-Sender Sky und bei Eurosport. Dazu überträgt die ARD sowohl das Eröffnungsspiel der Hinrunde als auch das Eröffnungsspiel der Rückrunde.

Falls ihr kein Sky-Kunde seid oder den Eurosport Player nicht abonniert habt, könnt ihr ausführliche Zusammenfassungen aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga schon kurz nach Abpfiff auf der Streaming-Plattform DAZN anschauen.

Der Streaming-Dienst bietet zirka fünfminütige Highlight-Clips aller Spiele 40 Minuten nach Abpfiff an, somit seid ihr schon kurz nach Spielende auf dem aktuellsten Stand und könnt euch selbst ein Bild von der Leistung eurer Lieblingsmannschaft machen.

Bundesliga: Ausführliche Analysen und Interviews auf DAZN

Wer keine Zeit hat, sich die ausführlichen Zusammenfassungen aller Spiele anzuschauen, kann entweder auf 30-sekündige Kompaktclips der Partien zurückgreifen oder die Highlights aller Samstagsspiele ab 18 Uhr in dem Show-Format 6 um 6 nachverfolgen.

In der rund sechsminütigen Highlight-Show seht ihr alle Tore aus den Samstagspartien der Bundesliga. Wer es noch kompakter mag, findet alle Highlights im 90-Sekünder 90 in 90.

Darüber hinaus könnt ihr unter der Woche ausführliche Analysen und Vorschauen auf die zurückliegenden und bevorstehenden Bundesliga-Spieltage anschauen.

Zudem bietet DAZN Hintergrund-Interviews mit Bundesliga-Spielern, -Trainern und -Funktionären an, die ihr alle auf der Streaming-Plattform findet.

Die Bundesliga im LIVETICKER bei SPOX

Wer die Bundesliga nicht live im TV verfolgen kann, hat die Möglichkeit, alle Partien bei SPOX im Liveticker zu verfolgen. Somit seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst keine wichtige Spielszene.

Bundesliga: Der 34. Spieltag im Überblick

Am 34. Spieltag der Bundesligasaison 2018/19 finden alle neun Partien zeitgleich statt, somit könnt ihr alle Highlights gebündelt am Samstagabend auf DAZN anschauen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 18.05.19 15.30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt Schalke 04 VfB Stuttgart Mönchengladbach Borussia Dortmund Hertha BSC Bayer Leverkusen Werder Bremen RB Leipzig SC Freiburg 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg FC Augsburg Fortuna Düsseldorf Hannover 96

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Vor dem letzten Spieltag stehen folgende Entscheidungen noch aus:

Wer wird Deutscher Meister? Der FC Bayern München oder Borussia Dortmund

Der FC Bayern München oder Borussia Dortmund Wer sichert sich Champions-League-Platz 4? Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen Wer kommt noch in die Europa League? TSG 1899 Hoffenheim, VfL Wolfsburg oder Werder Bremen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 83:31 52 75 2. Borussia Dortmund 33 79:44 35 73 3. RB Leipzig 33 62:27 35 66 4. Borussia M'gladbach 33 55:40 15 55 5. Bayer Leverkusen 33 64:51 13 55 6. Eintracht Frankfurt 33 59:43 16 54 7. Wolfsburg 33 54:49 5 52 8. TSG Hoffenheim 33 68:48 20 51 9. Werder Bremen 33 56:48 8 50 10. Hertha BSC 33 48:52 -4 43 11. Fortuna Düsseldorf 33 47:64 -17 41 12. 1. FSV Mainz 05 33 42:55 -13 40 13. SC Freiburg 33 41:60 -19 33 14. FC Augsburg 33 50:63 -13 32 15. Schalke 04 33 37:55 -18 32 16. VfB Stuttgart 33 32:70 -38 27 17. Hannover 96 33 30:69 -39 21 18. 1. FC Nürnberg 33 25:63 -38 19

DAZN: Live-Fußball aus Europas Top-Ligen

Wer nicht auf Live-Fußball verzichten möchte, hat auf der Streaming-Plattform die Möglichkeit, ausgewählte Spiele aus Europas Top-Ligen sowie der MLS live zu verfolgen.

Egal, ob Serie A, Primera Division, Ligue 1 oder Premier League: Bei DAZN findet ihr alles, was das Fußball-Herz begehrt.

DAZN: Champions League und Europa League live

Darüber hinaus besitzt DAZN in dieser Saison die vollen Rechte an der Europa League und überträgt somit alle EL-Spiele live und in voller Länge - so auch das Finale zwischen Arsenal und dem FC Chelsea.

Dazu bietet der Streaming-Dienst auch eine Konferenz, die sogenannte "Goalzone", an, mit der ihr keine wichtige Spielszene aus allen Parallelspielen verpasst.

In der Champions League teilt sich DAZN in dieser Saison die Übertragungsrechte mit dem Pay-TV-Sender Sky, somit könnt ihr auch in der Königsklasse das Endspiel auf der Streaming-Plattform verfolgen.

Die Finalspieltermine der Europapokale

Wettbewerb Datum Uhrzeit Ort Begegnung Champions League 01.06.2019 21 Uhr Wanda Metropolitano, Madrid Tottenham Hotspur - FC Liverpool Europa League 29.05.2019 21 Uhr Olympiastadion, Baku FC Chelsea - FC Arsenal

Live-Sport: Breites Angebot von Tennis bis Motorsport auf DAZN

Für diejenigen, die sich für andere Sportarten als Fußball interessieren, ist DAZN genau die richtige Anlaufstelle. Auf der Streaming-Plattform findet ihr neben ausgewählten Fußball-Spielen auch eine Reihe an weiteren Sport-Angeboten.

Viele WTA-Turniere werden live und exklusiv auf DAZN übertragen, dazu besitzt der Streaming-Dienst die Rechte an der MLB, NHL, NFL und NBA sowie Motorsport-Veranstaltungen wie die MotoGP. Im Mai könnt ihr zudem alle Spiele der Eishockey-WM live und in voller Länge auf DAZN verfolgen.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet euch ein DAZN-Abonnement nur 9,99 Euro pro Monat.