Bundesliga-Saison 2018/19: Wählt jetzt euer Team of the Season!

Die Bundesliga-Saison 2018/19 steht vor ihrem krönenden Abschluss. Welche Spieler haben euch in dieser Spielzeit am meisten überzeugt? Wer hat euch vom Hocker gehauen? Stimmt jetzt ab und wählt euer Team of the Season.

SPOX hat eine Vorauswahl zusammengestellt: fünf Torhüter, zehn Abwehrspieler, zehn Mittelfeldspieler und zehn Stürmer.

Diese Bundesliga-Spieler stehen zur Wahl:

TOR: Peter Gulacsi (RB Leipzig), Roman Bürki (BVB), Alexander Schwolow (SC Freiburg), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Ihr könnt nun entscheiden, ob ihr einen Spieler mit ins Team aufnehmen würdet oder nicht. App-User gelangen hier zur Abstimmung. Die Auflösung gibt's nächste Woche.