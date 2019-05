BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund scharf auf U18-Talent aus Dänemark

Borussia Dortmund soll weitere Talente an der Angel haben: Der dänische Flügelspieler Magnus Kaastrup soll kommen, auch den amerikanischen Stürmer Sebastian Soto soll man im Visier haben. Lars Ricken erklärt, warum Youssufa Moukoko nicht neuer Rekordspieler der BVB werden kann - und der 14-Jährige trifft weiter wie am Fließband.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB-Gerücht: Interesse an Dänen-Talent Magnus Kaastrup?

Wie Transfermarkt berichtet, soll Borussia Dortmund kurz vor einer Verpflichtung des dänischen Talents Magnus Kaastrup stehen. Der 18 Jahre alte Flügelstürmer spielte in dieser Saison für Aarhus GF und kam bei den Profis 17 Mal zum Einsatz. Kaastrup soll erst einmal ausgeliehen werden, Dortmund soll sich allerdings eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro gesichert haben.

Kaastrup wäre Stand jetzt der dritte Däne im BVB-Kader: Thomas Delaney und Jacob Bruun Larsen stehen bereits unter Vertrag. Ob Kaastrup für die Profis eine Option ist, wird sich noch zeigen: Er soll zuerst "langsam ans Team herangeführt" werden.

BVB-Gerücht: US-Talent Sebastian Soto könnte von Hannover 96 kommen

Laut ESPN hat der BVB ein weiteres Talent im Visier: Der 18 Jahre alte Sebastian Soto von Hannover 96 soll bei den Schwarz-Gelben auf dem Zettel stehen. Der US-Amerikaner hat zwar bei 96 noch Vertrag bis 2020, hat bislang aber noch nicht verlängert. Es wäre möglich, dass ihn die Niedersachsen abgeben, wenn man sich nicht auf ein weiteres Arbeitspapier einigen kann.

Soto kam in der Bundesliga auf drei Kurzeinsätze, in der A-Jugend kam er 24 Mal zum Einsatz und traf 17 Mal.

Der Sommer-Fahrplan von Borussia Dortmund

Datum Termin 3. Juli Start Vorbereitung 12. Juli Testspiel, FC 1959 Schweinberg (Kreisliga) 15. - 21. Juli USA-Reise 17. Juli Testspiel, Seattle Sounders 19. Juli Testspiel, FC Liverpool 27. Juli - 3. August Trainingslager Bad Ragaz noch unbekannt Testspiel im Trainingslager noch unbekannt Testspiel im Trainingslager noch unbekannt evtl. Deutscher Supercup 9. - 12. August DFB-Pokal, Erste Runde 16. - 18. August Bundesliga, 1. Spieltag

BVB-Aufstellungen: So könnte Favres Startelf mit Brandt, Schulz und Hazard aussehen © getty 1/8 Der BVB hat nur eine Woche nach Ende der Saison schon drei hochkarätige Neuzugänge präsentiert. Doch wie passen Hazard, Schulz und Brandt ins System von Trainer Lucien Favre? SPOX zeigt mögliche Varianten, auf die der BVB 2019/20 setzen könnte. © SPOX 2/8 BVB im 4-1-4-1: Offensiv und sexy! Brandt darf wie bei Bosz im offensiven Mittelfeld wirbeln, nur eben neben Reus statt Havertz. Die Außen sprühen voller Explosivität und Offensivdrang. Gefahr: Mit Witsel als einzigem Sechser drohen gefährliche Konter. © SPOX 3/8 BVB im 4-2-3-1: Altbewährt und gut. In Favres bevorzugter taktischer Ausrichtung müsste ein Offensiv-Wirbler auf der Bank Platz nehmen: Sancho, Hazard, Hazard oder Brandt. Schulz sollte links gesetzt sein. Rechts könnte auch Piszczek starten. © SPOX 4/8 BVB mit Dreierkette: In der Mitte sorgen Delaney und Witsel für Stabilität, außen machen Hakimi und Schulz Druck. Der spielte schon in Hoffenheim vor einer Dreierkette. Offensiv könnte Favre auch Reus ins Zentrum stellen, mit Brandt und Hazard dahinter. © SPOX 5/8 BVB im 3-5-1-1: Piszczek könnte ebenfalls in die Dreierkette rücken. In einem 5er-Mittelfeld könnten Götze und Brandt die beiden Achter geben, Witsel wäre klar defensiv orientiert. Reus wäre der Schattenmann für Alcacer. © SPOX 6/8 BVB im 4-3-3: Ebenfalls eine sehr offensive Variante mit Reus, Hazard und Sancho vorne und den nachschiebenden Brandt und Götze auf der Acht. Witsel erneut als einziger Sechser. Risikoreich ... © SPOX 7/8 BVB im 4-3-2-1: O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön ist deine Stabilität! Viererkette plus zwei Sechser, Götze als halber Spielgestalter, Reus und Brandt/Hazard als freie Radikale hinter Alcacer. Könnte klappen ... © SPOX 8/8 BVB im 4-2-2-2: Sehr interessant, weil das der Fülle an Flügelspielern entgegenkommt und viele Positionsrochaden zwischen Sancho, Brandt und Reus erlaubt. Je nach Form könnten Götze und Hazard natürlich auch in die Startelf rücken.

Moukoko schießt Dortmunds U17 zum Titel

Mit vier Toren beim 6:1 gegen Arminia Bielefeld hat Youssoufa Moukoko die B-Jugend des BVB zum Titel in der Bundesliga West geschossen. Außerdem macht der 14-Jährige Jagd auf den Liga-Rekord eines Ex-Schalkers. Hier geht's zur News.

Lars Ricken: Moukoko wird Nuri Sahin nicht ablösen

Trotz seiner 14 Jahre pflügte Moukoko in den letzten beiden Jahren durch die U17 des BVB. Könnte er in absehbarer Zeit sogar schon Bundesliga spielen? Bislang ist Nuri Sahin Rekordspieler der A-Mannschaft: Bei seinem ersten Einsatz war er 16 Jahre und 335 Tage alt. Moukoko, geboren am 20.11.2004, kann diese Marke jedoch nicht knacken, sagte Nachwuchskoordinator Lars Ricken bei den Ruhr Nachrichten: "Das geht leider nicht." Der Teenager müsse "zwei Jahre warten, bis er bei den Profis spielen kann".

Den Hype um Moukoko wolle man erst einmal bremsen, so Ricken: "Den Eltern ist es extrem wichtig, dass da Ruhe hineinkommt. Sie haben gesagt, er soll sich auf die Schule konzentrieren. Deshalb wird er auch erstmal nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielen." Moukoko hat die deutsche und die kamerunische Staatsbürgerschaft.