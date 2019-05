Kurz nach dem letzten Spieltag in den Bundesligen finden bereits die Relegationsspiele statt. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wann die Spiele durchgeführt werden, wo ihr diese verfolgen könnt und welche Teams dafür in Frage kommen.

Am 18. und 19. Mai steht in den drei deutschen Profiligen fest, wie das Klassement nach dem finalen Spieltag aussieht. In der darauffolgenden Woche stehen bereits die Relegationsspiele auf dem Programm, in denen weitere eventuelle Auf- und Absteiger ermittelt werden.

Bundesliga: Wann finden die Relegationsspiele statt?

Bundesliga gegen 2. Bundesliga: Die Termine für die Relegationsspiele

Hinspiel Donnerstag, 23. Mai, 20.30 Uhr 16. Bundesliga - Dritter 2. Bundesliga Rückspiel Montag, 27. Mai, 20.30 Uhr Dritter 2. Bundesliga - 16. Bundesliga

2. Bundesliga gegen 3. Liga: Die Termine für die Relegationsspiele

Hinspiel Freitag, 24. Mai, 18.15 Uhr Dritter 3. Liga - 16. 2. Bundesliga Rückspiel Montag, 27. Mai, 18.15 Uhr 16. 2. Bundesliga - Dritter 3. Liga

Bundesliga: Wer überträgt die Relegationsspiele im TV und Livestream?

Die Relegationsspiele zwischen der 1. und 2. Bundesliga sind nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat sich Eurosport exklusiv die Übertragungsrechte gesichert. Zusätzlich zur Übertragung im Pay-TV bietet der Sportsender mit dem Eurosport Player auch einen Livestream an.

Die beiden Spiele zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga werden vom ZDF übertragen, sowohl im TV als auch im Livestream. Auch diese Begegnungen werden zudem im Pay-TV bei Eurosport gezeigt.

Bundesliga: Tabelle, Ausgangslage

Hannover 96 und der 1. FC Nürnerg werden wohl den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Alles spricht dafür, dass der VfB Stuttgart die Relegationsspiele gegen den Dritten der 2. Bundesliga bestreiten wird.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 32 83:31 52 74 2. Borussia Dortmund 32 76:42 34 70 3. RB Leipzig 32 62:27 35 65 4. Eintracht Frankfurt 32 59:41 18 54 5. Bayer Leverkusen 32 63:50 13 54 6. Borussia M'gladbach 32 51:40 11 52 7. Wolfsburg 32 54:46 8 52 8. TSG Hoffenheim 32 68:47 21 51 9. Werder Bremen 32 55:48 7 47 10. Fortuna Düsseldorf 32 45:61 -16 41 11. Hertha BSC 32 44:49 -5 40 12. 1. FSV Mainz 05 32 40:55 -15 37 13. SC Freiburg 32 41:57 -16 33 14. FC Augsburg 32 47:59 -12 32 15. Schalke 04 32 36:54 -18 31 16. VfB Stuttgart 32 29:70 -41 24 17. 1. FC Nürnberg 32 25:59 -34 19 18. Hannover 96 32 27:69 -42 18

2. Bundesliga: Tabelle, Ausgangslage

Der 1. FC Köln hat den Aufstieg in die Bundesliga bereits perfekt gemacht. Dahinter kämpfen der SC Paderborn, Union Berlin und der Hamburger SV um die weiteren Plätze. Die drei Teams trennt nur ein Punkt. Im Tabellenkeller belegt momentan der FC Ingolstadt den Relegationsplatz. Auch der FC Magdeburg hofft mit zwei Punkten Rückstand noch auf die Rettung.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. 1. FC Köln 32 80:41 39 62 2. SC Paderborn 07 32 71:46 25 54 3. 1. FC Union Berlin 32 49:31 18 53 4. Hamburger SV 32 41:38 3 53 5. 1. FC Heidenheim 32 47:40 7 49 6. FC Sankt Pauli 32 45:51 -6 48 7. Holstein Kiel 32 57:50 7 46 8. SSV Jahn Regensburg 32 48:49 -1 45 9. Arminia Bielefeld 32 48:50 -2 43 10. SV Darmstadt 98 32 44:50 -6 43 11. VfL Bochum 32 47:48 -1 42 12. FC Erzgebirge Aue 32 42:45 -3 39 13. SG Dynamo Dresden 32 38:44 -6 39 14. SpVgg Greuther Fürth 32 34:54 -20 38 15. SV Sandhausen 32 43:47 -4 37 16. FC Ingolstadt 32 38:51 -13 32 17. Magdeburg 32 34:49 -15 30 18. MSV Duisburg 32 36:58 -22 28

3. Liga: Tabelle, Ausgangslage

Neben dem sicheren Aufstieg für den VfL Osnabrück sieht es auch für den Karlsruher SC gut aus. Der SV Wehen Wiesbaden hat vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Halle und geht wohl in die Relegationsspiele.