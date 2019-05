Bundesliga, Konferenz heute live: Alle Partien am 34. Spieltag im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Heute fällt die Entscheidung im Titekampf in der Bundesliga. Am 34. Spieltag kämpfen Bayern München und Borussia Dortmund im Fernduell um den Titel. SPOX informiert euch über die Übertragung aller Partien in der Live-Konferenz und nimmt das Top-Spiel unter die Lupe.

Schaut die Highlights der Bundesliga kurz nach Spielende live auf DAZN und sichert euch den kostenlosen DAZN-Probemonat.

Bundesliga, 34. Spieltag: Das heutige Saisonfinale im Überblick

Wie üblich finden heute alle neun Spiele am letzten Spieltag parallel statt. Einige Entscheidungen sind dabei noch offen: Im Meisterkampf trennen Bayern München und Borussia Dortmund nur zwei Punkte, der Rekordmeister hat vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt also alle Trümpfe in der Hand.

Im Abstiegskampf sind alle Fragen geklärt: Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg müssen den bitteren Gang in Liga zwei antreten, während der VfB Stuttgart in die Relegation (gegen den SC Paderborn oder Union Berlin) geht.

Besonders spannend ist das Rennen um die internationalen Plätze: Mit Mönchengladbach, Leverkusen und Frankfurt dürfen noch drei Teams auf die Qualifikation für die Champions League hoffen. Die Eintracht muss jedoch auch nach hinten schauen: Bei einer Niederlage und gleichzeitigen Siegen von Wolfsburg und Hoffenheim droht sogar Platz acht und das Verpassen der Europa League.

Diese Partien stehen heute am 34. Spieltag der Bundesliga an:

Anpfiff Heim-Team Gast-Team 15:30 Bayern Frankfurt 15:30 Schalke Stuttgart 15:30 Gladbach Dortmund 15:30 Hertha Leverkusen 15:30 Bremen Leipzig 15:30 Freiburg Nürnberg 15:30 Mainz Hoffenheim 15:30 Wolfsburg Augsburg 15.30 Düsseldorf Hannover

© getty

Bundesliga heute live: Die Konferenz im TV und Livestream

Auch am heutigen Samstag sind alle Bundesliga-Spiele bei Sky und somit nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnungen als Einzelspiele sowie in der Konferenz - jeweils live und in voller Länge. Die Vorberichte starten bereits um 13.30 Uhr, aus dem Sky-Studio begrüßt euch dann folgendes Team:

Moderation: Michael Leopold

Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Die Konferenz können alle Abonnenten auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen, die Einzelspiele auf den weiteren Kanälen. Unter anderem werden die Topspiele Bayern gegen Frankfurt und Gladbach gegen Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 3 ausgestrahlt.

Außerdem bietet Sky eine Meister-Konferenz an, bei der zwischen den Spielen von Bayern und dem BVB hin- und hergeschaltet wird.

Zudem stellt Sky seinen Kunden einen Livestream via Sky Go zur Verfügung, mit dem ihr auch unterwegs keine Entscheidung verpasst.

Legendäre Meisterschaftskämpfe – Geht das Fernduell FCB vs. BVB in die Geschichte ein? © getty 1/22 Zum ersten Mal seit 2008/09 kann dem Tabellenführer am letzten Liga-Spieltag noch die Meisterschale entrissen werden. Ein Rückblick auf die knappsten Entscheidungen der Bundesliga-Geschichte. © imago 2/22 1965/66 - 1860 MÜNCHEN - Hamburger SV 1:1, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 4:1: Die erste wirklich knappe Entscheidung am letzten Bundesliga-Spieltag. Erst eine Woche zuvor hat 1860 München … © imago 3/22 … durch einen Sieg beim frischgebackenen Europapokalsieger Borussia Dortmund die Tabellenspitze zurückerobert. Ein Punkt fehlt zur Schale - den holen die Löwen mit einem 1:1 gegen den Hamburger SV. Es bleibt bis heute ihr letzter Titel. © imago 4/22 1970/71 - Eintracht Frankfurt - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1:4, MSV Duisburg - Bayern München 2:0: Achtmal hat der FC Bayern am letzten Spieltag die Meisterschaft für sich entschieden - am 5. Juni verspielt er zum einzigen Mal die Schale im großen Finale. © imago 5/22 Jupp Heynckes sichert Borussia Mönchengladbach mit zwei Toren ein 4:1 bei Eintracht Frankfurt - parallel verliert der punktgleiche Spitzenreiter aus München beim MSV Duisburg. Gladbach verteidigt damit als erste Mannschaft den Meistertitel erfolgreich. © imago 6/22 1977/78 - Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 12:0, FC St. Pauli - 1. FC KÖLN 0:5: "Kann Gladbach 11 Tore schießen?", fragt die Bild-Zeitung. Ja - und es hört gar nicht mehr auf. "Am Ende hat der Schiedsrichter die Bälle aus dem Tor geholt." © imago 7/22 "Wir konnten nicht mehr, wir hatten Bleigewichte an den Füßen," erinnert sich BVB-Libero Lothar Huber. Doch sieben Tore aufzuholen, reicht den Gladbachern nicht: Zehn hätten es sein müssen. Köln rettet sich gegen den FC St. Pauli über die Ziellinie. © imago 8/22 DFB-Ermittlungen gegen die Dortmunder verlaufen im Sande, der damalige BVB-Coach Otto Rehhagel wird zu "Otto Torhagel" und von den Schwarz-Gelben einen Tag nach der Pleite in Düsseldorf entlassen. © getty 9/22 1985/86 - BAYERN MÜNCHEN - Borussia Mönchengladbach 6:0, VfB Stuttgart - Werder Bremen 2:1: Ein Name wird zum Synonym für Versagen unter enormem Druck: Michael Kutzop. Am 33. Spieltag hat er den Titel für Werder Bremen auf dem Fuß. © getty 10/22 Doch er schießt den unberechtigten (!) Elfmeter gegen Stuttgart in der 89. Minute an den rechten Pfosten. "Ich musste damals meine Telefonnummer wechseln", erzählt er Jahrzehnte später - immer wieder bekam er Scherzanrufe von Bayern-Fans. © getty 11/22 Zum Drama wird der einzige Elfmeter, den Kutzop in seiner Karriere verschießt, mit Verzögerung: Denn am letzten Spieltag ziehen die Bayern noch an Werder vorbei. © getty 12/22 1991/92 - Bayer Leverkusen - VFB STUTTGART 1:2, Hansa Rostock - Eintracht Frankfurt 2:1, MSV Duisburg - Borussia Dortmund 0:1: Frankfurt ist Erster und muss gewinnen. Nach einem deutlichen Foul an Ralf Weber wird der SGE ein Strafstoß verwehrt... © getty 13/22 ...einige Betreuer stellen sich dem Mittelfeldspieler der Eintracht in den Weg, der augenscheinlich nur eines im Sinn hat: Schiri Berg per Faust mitzuteilen, was er von dessen Entscheidung hält. © getty 14/22 Am Ende verliert Frankfurt, Dortmund ist bis vier Minuten vor Schluss Meister. Doch dann köpft Guido Buchwald den VfB Stuttgart in der 86. Minute in Leverkusen zum Titel. © getty 15/22 1994/95 - BORUSSIA DORTMUND - Hamburger SV 2:0, Bayern München - Werder Bremen 3:1: Ausgerechnet die Bayern. Da haben sie dem Rivalen aus Bremen für die Saison 1995/96 schon Trainer Rehhagel und Spielmacher Andreas Herzog abgeworben... © getty 16/22 ...und am letzten Spieltag vermasseln sie ihnen noch die Meisterschaft. Die Münchner bezwingen Werder 3:1, Borussia Dortmund staubt mit einem 2:0 gegen den HSV ab. Der erste Meistertitel des BVB nach 32 Jahren ist perfekt. © getty 17/22 1999/2000 - BAYERN MÜNCHEN - Werder Bremen 3:1, SpVgg Unterhaching - Bayer Leverkusen 2:0: "Meine Nerven sind blank", sagt Bayer-Manager Reiner Calmund zur Halbzeit, im Hintergrund spielt fröhlich eine Blaskapelle. © getty 18/22 Zu diesem Zeitpunkt liegt Bayer durch ein Eigentor des untröstlichen Michael Ballack bereits zurück. Markus Oberleitner besiegelt dann das Aus. In Unterhaching hält Trainer Christoph Daum seinen weinenden Sohn im Arm. © getty 19/22 Niemand ahnt, dass Daum wenige Monate später mit seiner Kokain-Affäre den Fußball erschüttern wird. © getty 20/22 2000/2001 - Hamburger SV - BAYERN MÜNCHEN 1:1, Schalke 04 - SpVgg Unterhaching 5:3: DAS unübertroffene Drama der Bundesliga-Geschichte. Unvergessen, wie sich im Schalker Stadion herumspricht, der Meisterfluch sei endlich gebrochen... © getty 21/22 Huub Stevens, Rudi Assauer, Zehntausende Schalker jubeln - weil sie dachten, der HSV habe die Bayern geschlagen. Die Stadionregie löst das geplante Feuerwerk aus. Doch dann: In Hamburg wird noch gespielt! © getty 22/22 Die Bayern treffen in der 94. Minute durch Patrik Andersson per indirektem Freistoß, die Videowand im Parkstadion überträgt den Stich ins Schalker Herz live. Assauer ruft den weinenden Fans zu: "Ihr könnt stolz auf diese Mannschaft sein."

Bundesliga, 34. Spieltag: Die Konferenz heute im Liveticker

Aber auch ohne Pay-TV-Abo müsst ihr nicht auf das Bundesliga-Finale verzichten: SPOX bietet einen Liveticker mit allen Highlights zu den neun Begegnungen des heutigen Tages. SPOX tickert sowohl alle Spiele einzeln als auch in der großen Konferenz. Den Liveticker zur Konferenz am 34. Spieltag findet ihr hier.

Bundesliga 2018/19: Die Highlights des Saisonfinals

Kurz nach Spielende liefert euch DAZN bereits die Höhepunkte des 34. Spieltags im Bewegtbild. Hierzu stellt der Streamingdienst Clips zu den einzelnen Spielen zur Verfügung, die 40 Minuten nach Schlusspfiff abrufbar sind.

Auch zu allen Spielen der 2. Bundesliga liefert DAZN ein solches Angebot. Im Programm sind weiterhin zahlreiche Übertragungen aus der Champions League, Europa League und den internationalen Top-Ligen.

Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: Alle Infos

Heute um 15.30 Uhr hat der FC Bayern München die Möglichkeit, sich mit einem Punktgewinn gegen Eintracht Frankfurt die 29. Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu sichern. Die Begegnung wird von folgendem Schiedsrichtergespann geleitet:

Sascha Stegemann, Mike Pickel, Tobias Christ, Sören Storks

Der FC Bayern muss wahrscheinlich auf Manuel Neuer, James und Javi Martinez verzichten, bei den Gästen fehlt unter anderem Sebastian Rode.

Bayern vs. Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen: