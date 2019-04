Fortuna Düsseldorf - Bayern München heute live: Das Duell im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Im zweiten Bundesliga-Duell des Tages stehen sich am heutigen Sonntagnachmittag Fortuna Düsseldorf und Bayern München gegenüber. Alles rund um die Live-Übertragung, den Live-Ticker und vergangene Direkt-Duelle beider Vereine erfahrt ihr hier.

Seht die Highlights der Partie Fortuna Düsseldorf - FC Bayern schon 40 Minuten nach Abpfiff exklusiv bei DAZN. Holt euch jetzt euren DAZN-Gratismonat und genießt neben den Bundesliga-Highlights Live-Inhalte aus Europas Top-Ligen (Premier League, Seria A, Primera Division).

Sechs Spieltage vor Saisonende liefern sich Borussia Dortmund und Bayern München ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Nachdem der BVB gestern seiner "Drei-Punkte-Pflicht" nachkam, ist heute der FCB am Zug und könnte durch einen Sieg die Tabellenführung zurückerobern.

Im Vorfeld steht allerdings nicht nur das Sportliche im Fokus. Nach dem Trainingszank zwischen Lewandowski und Coman war FCB-Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz am Freitag in Erklärungsnot: "Wir haben das zu dritt nach dem Training besprochen. Beide haben sich entschuldigt."

Fortuna Düsseldorf gegen Bayern München live: TV-Übertragung/LIVESTREAM

Das Gastspiel des FC Bayern bei Fortuna Düsseldorf wird um 15.30 Uhr von Schiedsrichter Felix Zwayer angepfiffen und findet in Düsseldorfs Merkur Spielarena statt.

Übertragen wird die Partie live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky, dessen Vorberichterstattung rund eine Stunde vor Spielbeginn startet. Ab 15.30 Uhr meldet sich dann Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss aus der Merkur Spielarena in Düsseldorf.

Die Partie Fortuna Düsseldorf wird im TV auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt. Alle Sky-Kunden mit Bundesliga-Abonnement haben die Möglichkeit, das Spiel im Livestream auf SkyGo zu sehen.

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München: Alle Spiel-Highlights

Für Fortuna- und Bayern-Fans, die das Aufeinandertreffen nicht direkt vor den TV-Bildschirmen mitverfolgen können, hat DAZN die ideale Alternative parat. 40 Minuten nach Ende des Spiels werden die Highlights der Partie auf der Streaming-Plattform zur Verfügung gestellt.

Diese exklusiven Highlight-Clips bietet DAZN 40 Minuten nach Abpfiff eines jeden Bundesligaspiels an. Darüber hinaus kommen auch Fans der 2. Liga voll auf ihre Kosten, da bei DAZN ebenso alle Highlights der 2. Bundesliga abrufbar sind.

Fortuna Düsseldorf gegen FC Bayern im LIVE-TICKER

Auch für all diejenigen, die das Spiel zwischen Düsseldorf und Bayern von unterwegs mitverfolgen möchten, ist gesorgt. Mithilfe des SPOX-Livetickers bleibt ihr immer und überall in puncto Live-Berichterstattung der Bundesliga auf dem Laufenden. Neben Live-Einzelspielen bietet SPOX auch eine Live-Konferenz bei parallel laufenden Bundesliga-Begegnungen an.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Fortuna Düsseldorf - Bayern München.

Fortuna Düsseldorf - Bayern München: Vergangene Direkt-Begegnungen

Die Bundesliga-Statistik zählt seit 1966 insgesamt 47 direkte Aufeinandertreffen beider Vereine. Der bayerische Rekordmeister ging bei 27 direkten Duellen als Sieger hervor, während die Fortuna lediglich zehn direkte Duelle zu ihren Gunsten entscheiden konnte. Zehn Vergleiche endeten unentschieden.

Das sind die Ergebnisse aus den letzten fünf direkten Begegnungen beider Mannschaften auf Bundesliga-Niveau:

Datum Heim Gast Ergebnis 24.11.18 Bayern München Fortuna Düsseldorf 3:3 09.03.13 Bayern München Fortuna Düsseldorf 3:2 20.10.12 Fortuna Düsseldorf Bayern München 0:5 26.04.97 Bayern München Fortuna Düsseldorf 5:0 26.10.96 Fortuna Düsseldorf Bayern München 0:2

Bundesliga: Mögliche Aufstellungen der Fortuna und des FCB