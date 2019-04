BVB - News und Gerüchte: Michael Zorc sieht FC Bayern davonziehen

Michael Zorc sieht die Schere zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München trotz ausgeglichenem Meisterrennen auseinandergehen. Paco Alcacer erhält Lob von Ottmar Hitzfeld, droht aber auszufallen.

BVB, News: Michael Zorc sieht FC Bayern München davonziehen

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sieht den FC Bayern München trotz aktuell ausgeglichenem Titelrennen generell immer weiter davonziehen. "Die Schere zwischen FC Bayern und Borussia Dortmund wird nicht enger, sie geht weiter auseinander", sagte der BVB-Funktionär gegenüber dem kicker.

Dabei betonte Zorc, dass er sich nicht beschweren, sondern vielmehr realistisch feststellen wolle: "Es fließt zu wenig in die öffentliche Bewertung ein, dass die Startvoraussetzungen so verschieden sind. Auch wenn dieser Vergleich hinkt: Es erwartet auch niemand, dass der VfB Stuttgart mit uns punktgleich ist."

Entsprechend würde Zorc die Meisterschaft weiterhin als Sensation einordnen: "Meister vor diesem FC Bayern mit seinen viel größeren wirtschaftlichen Möglichkeiten zu werden, wäre eine Sensation, dabei bleibe ich." Lange hatte sich der BVB gegen das Formulieren von Titelambitionen gestrebt, vor dem direkten Duell am Samstag (18.30 Uhr) ist das nicht mehr so.

Die mutigeren Ansagen aus Dortmund sprachen die Verantwortlichen aber zuvor mit Trainer Lucien Favre ab: "Seine Statements und meine Statements beißen sich nicht: Ich formuliere ein übergeordnetes Ziel, er denkt an die jeweils nächste Aufgabe."

Dass die Bayern auf dem Transfermarkt aktuell mit den Verpflichtungen von Benjamin Pavard und Lucas Hernandez keine Kosten scheuen, irritiert Zorc nicht: "So schnelllebig wie der Fußball ist, brauchst du jetzt keine langfristigen Prognosen abzugeben. Wir wollen die Chance nutzen, die wir uns erarbeitet haben, und jetzt zugreifen."

Borussia Dortmund: So schlagen sich die Leihspieler des BVB © getty 1/22 Andre Schürrle ist am Dienstag mit Fulham aus der Premier League abgestiegen. Damit ist klar: Die Leihe endet im Sommer. Wie schlagen sich die ausgeliehenen BVB-Kicker sonst? SPOX hat den Überblick. © getty 2/22 FELIX PASSLACK: Von 2012 bis 2017 beim BVB und dort mit 14 BL-Partien, meist als Rechtsverteidiger. Wurde dann nach Hoffenheim ausgeliehen, fand sich unter Nagelsmann aber nicht zurecht und spielte häufiger in der zweiten Mannschaft. © getty 3/22 Die Leihe mit der TSG wurde vorzeitig beendet. Passlack, beim BVB noch mit Vertrag bis 2021, ging leihweise zum englischen Zweitligisten Norwich City und Ex-Dortmund-Trainer Daniel Farke. Ausgezahlt hat sich das Geschäft bisher nicht. © getty 4/22 Auf nur 6 Pflichtspiele kommt Passlack. Sein Problem: Eigengewächs Max Aarons (18) besetzt Passlacks Platz. "Es ist unglücklich für Felix, dass Aarons konstant gute Leistungen zeigt trotz seines jungen Alters", sagt Farke. © getty 5/22 DZENIS BURNIC: Kam 2006 mit 8 zu Dortmund und blieb bis 2017. Tuchel verhalf ihm zu seinen einzigen beiden Profieinsätzen im BVB-Dress. Ging anschließend per Leihe nach Stuttgart, kam dort aber nur auf 6 Einsätze. Seit Winter zu Dynamo Dresden verliehen. © getty 6/22 War bei Borussia unter Favre komplett außen vor, in Dresden kam er unter Ex-Trainer Maik Walpurigis auf vier Einsätze über 90 Minuten. Seit Walpurgis entlassen und von Vereinsikone Cristian Fiel ersetzt wurde, spielte Burnic kein einziges Mal mehr. © getty 7/22 Burnic, der von der U15 bis U20 alle DFB-Jugendteams durchlief, scheint in Dresden also dasselbe Schicksal zu erleiden wie beim VfB. Dort wurde Förderer Wolf entlassen, unter Korkut ging nichts mehr. In Dortmund läuft sein Vertrag bis 2020. © getty 8/22 JEREMY TOLJAN: Kam 2017 aus Hoffenheim zum BVB. Durfte anfangs spielen, als es unter Bosz jedoch dahin ging, war auch er außen vor - wie später unter Favre. Toljan wurde im Winter zu Celtic verliehen und besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2022. © getty 9/22 In Glasgow läuft es für den 24-Jährigen bislang gut. Toljan, 2017 U21-Europameister mit dem DFB, kommt auf elf Pflichtspiele und wird als Rechtsverteidiger eingesetzt. Beim Europa-League-Aus flog er gegen Valencia im Rückspiel nach 37 Minuten vom Platz. © getty 10/22 Problem für Toljan: In 1,5 Jahren beim BVB hatte er drei Trainer und auch in Glasgow kam es nach dem Rodgers-Rücktritt zu einem Trainerwechsel. Zuletzt wurde er in schottischen Medien für leichte Ballverluste und Defizite in der Defensive kritisiert. © getty 11/22 SEBASTIAN RODE: Kam 2016 vom FC Bayern zum BVB und dort in zweieinhalb Jahren aufgrund permanenter Verletzungen lediglich auf 22 Pflichtspiele. Unter Favre vollkommen außen vor. Ging im Winter nach Frankfurt, sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020. © getty 12/22 Bei der "Höhenflug"-Eintracht blüht Rode wieder auf. Acht von neun Bundesligaspielen stehen für ihn zu Buche, alle von Beginn an. Unter Adi Hütter bringt Rode im defensiven Mittelfeld wieder seine Einsatz- und Laufbereitschaft sowie Zweikampfstärke ein. © getty 13/22 Rode ist bis zum Sommer nach Frankfurt verliehen, doch Spieler und Verein signalisierten bereits das Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit. Legt die Eintracht einen marktgerechten Bertrag hin, wird Rode kein Comeback im BVB-Trikot feiern. © getty 14/22 ANDRE SCHÜRRLE: Kam 2016 für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg und ist bis heute teuerster BVB-Einkauf aller Zeiten. Rentiert hat sich diese Summe nicht, denn Schürrle musste häufig verletzt passen. Kam in zwei Spielzeiten auf 51 Pflichtspieleinsätze. © getty 15/22 Seit Sommer spielt er für den FC Fulham, mit dem er nun abgestiegen ist. Traf immerhin sechs Mal in 23 Partien und schoss im Januar gegen Burnley das Tor des Monats. © getty 16/22 Durch den Abstieg endet das Leihgeschäft bereits im Sommer und nicht wie geplant erst 2020. Dadurch wird der bis Juni 2021 laufende Vertrag beim BVB wieder aktiv. © getty 17/22 ALEKSANDER ISAK: Kam zur Rückrunde 2016/17 zur Borussia, bekam dort aber unter mehreren Trainern kaum Einsatzmöglichkeiten. Wirkte trotz guter Technik zu schmächtig. Bis 2022 ist der 19-Jährige noch an den BVB gebunden. © imago 18/22 Nachdem er im Winter-Trainingslager in Marbella zwei Treffer im Test gegen Willem II Tilburg erzielte und bleibenden Eindruck hinterließ, ging Isak im Winter per Leihe nach Holland. Dort dreht der Schwede nun auf. © getty 19/22 10 Spiele, 9 Tore lautet Isaks Zwischenbilanz in Tilburg. Hat an Gewicht und Körperlichkeit zugelegt. Gegen Feyenoord erzielte er ein Traumtor. Macht er so weiter, hat er gute Chancen, im Sommer wieder eine Perspektive beim BVB zu besitzen. © getty 20/22 SHINJI KAGAWA: Kam 2014 nach zwei Jahren bei ManUnited zum BVB zurück. Unter Favre kam er nur in vier Pflichtspielen zum Einsatz und auf 204 Minuten. Ging im Winter zu Besiktas und hat in Dortmund noch bis 2020 Vertrag. © getty 21/22 In Istanbul feierte der Japaner ein sensationelles Debüt. Beim 6:2 gegen Antalyaspor kam Kagawa in die Partie, schoss eine Minute später mit seinem ersten Ballkontakt das zwischenzeitliche 5:1 und verwandelte zwei Minuten später einen Freistoß zum 6:1. © getty 22/22 Kagawa kam seitdem in 6 von 7 Süper-Lig-Spielen zum Einsatz. Besiktas-Präsident Fikret Orman will ihn halten: "Wir wollen mit Kagawa langfristig planen und ihn im Sommer fest verpflichten." Stimmt die Summe, wird ihm der BVB keine Steine in den Weg legen.

Die nächsten fünf Spiele von Borussia Dortmund im Überblick

Gegner Wettbewerb Datum Uhrzeit FC Bayern (A) Bundesliga Samstag, 6. April 18.30 Uhr Mainz 05 (H) Bundesliga Samstag, 13. April 18.30 Uhr SC Freiburg (A) Bundesliga Sonntag, 21. April 15.30 Uhr Schalke 04 (H) Bundesliga Samstag, 27. April 15.30 Uhr Werder Bremen (A) Bundesliga Samstag, 4. Mai 15.30 Uhr

BVB, Gerücht: Droht der Ausfall von Paco Alcacer gegen den FC Bayern?

Borussia Dortmund bangt vor dem Spiel gegen den FC Bayern München (Sa., 18.30 Uhr) um Paco Alcacer. Der Torjäger hat sich laut Bild eine Verletzung am Arm zugezogen und droht für die Partie in der Allianz Arena auszufallen. Das Spiel gegen den VfL Wolfsburg konnte er noch beenden, dann sind die Schmerzen aber offenbar größer geworden.

Am Dienstag und am Mittwoch soll der Spanier das Training verpasst haben. Mit Spezialisten arbeitet der Klub aktuell an einer Schiene, die einen Einsatz eventuell ermöglichen könnte. Gänzlich frei von jeder Einschränkung wäre Alcacer allerdings auch mit der Stabilisierung nicht.

Als Ersatz für den Spanier käme wohl insbesondere Mario Götze in Frage. Maximilian Philipp laboriert noch an einem Außenbandanriss im Knie und ist damit einer von vielen Verletzten bei Borussia Dortmund. Auch in der Defensive drückt nach den Ausfällen von Abdou Diallo und Achraf Hakimi der Schuh.

BVB, News: Ottmar Hitzfeld schwärmt von Paco Alcacer

Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld hat vor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (Sa., 18.30 Uhr) insbesondere die Qualitäten von Paco Alcacer betont. "Paco Alcacer ist ein Tormonster", schrieb der ehemalige Trainer in seiner kicker-Kolumne und erinnerte an die beiden Treffer gegen den VfL Wolfsburg.

Insgesamt erkennt Hitzfeld in Dortmund "eine konkurrenzfähige, hungrige Truppe" mit "Chance auf den Meistertitel", die mit Spielern wie Abdou Diallo, Thomas Delany oder Axel Witsel im Sommer entscheidend verstärkt wurde.

Laut Hitzfeld hätte der BVB schon viel früher den Meistertitel als Ziel ausgeben sollen. "Sie hatten damit eher zu lange gewartet, dieses Signal hätte der BVB schon früher senden müssen: jetzt oder nie. Weil die Perspektive, Bayern hinter sich zu lassen, seit 2012 nicht mehr so groß war", sagte Hitzfeld.