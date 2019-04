Bundesliga heute live: FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag treffen am 28. Spieltag der Bundesliga der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Kampf um den Klassenerhalt braucht der FC Augsburg dringend Punkte, trifft aber mit der TSG Hoffenheim auf einen Angstgegner. Auch die TSG steht nach Siegen der Konkurrenten im Rennen um die internationalen Plätze unter Druck.

FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim findet am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr statt. Austragungsort ist die WWK-Arena in Augsburg, die 30.660 Zuschauern Platz bietet. Geleitet wird die Partie von Robert Schröder, der an den Seitenlinien von Florian Heft, Jan Neitzel-Petersen und Dominik Schaal unterstützt wird.

Augsburg vs. Hoffenheim heute im TV, Livestream und Liveticker

Wie üblich sind die Spiele der Bundesliga nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen überträgt Sky auch die Partie Augsburg gegen Hoffenheim live und exklusiv. Ab 14.30 Uhr begrüßen euch Esther Sedlaczek und Dietmar Hamann zur Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1, ehe Toni Tomic die Begegnung um 15.30 Uhr kommentiert. Der Pay-TV-Sender stellt euch außerdem mit Sky Go einen Livestream zur Verfügung.

Auf DAZN habt ihr 40 Minuten nach Spielende die Möglichkeit, euch die Highlights der Partie anzuschauen. Ihr könnt den Streamingdienst einen Monat kostenlos testen, anschließend kostet das Abonnement nur 9,99 Euro monatlich.

Zudem bietet euch SPOX einen ausführlichen Liveticker zur Begegnung an, sodass ihr auch ohne Abo keine Highlights aus der WWK-Arena verpasst.

FC Augsburg - TSG Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim FCA sind die Einsätze von Rani Khedira und Ja-Cheol Koo nach dem Pokalkrimi gegen Leipzig noch fraglich. Die zuletzt fehlenden Jonathan Schmid und Dong-Won Ji bieten weitere Optionen. Die TSG muss den Ausfall von Joelinton verkraften, der mit einem Syndesmoseeinriss vorerst nicht zur Verfügung steht.

Augsburg: Kobel - Schmid, Gouweleeuw, Danso, Max - Koo, Baier - Hahn, Gregoritsch, Ji - Finnbogason

Kobel - Schmid, Gouweleeuw, Danso, Max - Koo, Baier - Hahn, Gregoritsch, Ji - Finnbogason Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Vogt, Hübner - Kaderabek, Schulz - Grillitsch, Demirbay, Amiri - Belfodil, Kramaric

Augsburg vs. Hoffenheim: Die vergangenen Duelle

Seit sieben Spielen ist die TSG Hoffenheim gegen Augsburg unbesiegt. Die vergangenen drei Begegnungen in Augsburg konnte die TSG für sich entscheiden.

Datum Heim Gast Ergebnis 10.11.18 Hoffenheim Augsburg 2:1 03.03.18 Augsburg Hoffenheim 0:2 14.10.17 Hoffenheim Augsburg 2:2 20.05.17 Hoffenheim Augsburg 0:0 21.01.17 Augsburg Hoffenheim 0:2

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Der FC Augsburg liegt nur vier Punkte vor dem VfB Stuttgart, der auf dem Relegationsplatz steht. Die TSG kann mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Europa-League-Ränge heranrücken.