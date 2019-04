Nach Bayern-Gala gegen BVB: So reagieren Rummenigge und Watzke

Nach der 5:0-Gala des FC Bayern im Topspiel gegen Borussia Dortmund sind die Bosse der beiden Klubs, Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke, zu Gast beim Sky-Talk Wontorra.

SPOX tickert die Aussagen LIVE mit.

12.12 Uhr: "Mein Lieblingsspieler war immer Messi. Den konnten wir leider nicht kriegen. Ich denke aber schon, dass Bayern München Spieler mit guter Qualität verpflichten kann. Das ist unser Anspruch", sagt Rummenigge.

12.09 Uhr: Watzke ist davon überzeugt, dass Hummels nicht zum BVB zurückkehrt. "Das Thema können Sie vergessen. Ich bin mir sogar sicher, dass er bei Bayern bleibt."

12.08 Uhr: Welcher Abgang ist wahrscheinlicher: der von Hummels oder der von Boateng? "Wir haben noch nicht mit den beiden gesprochen. Bei Bayern München ist noch nie jemand auf die Straße gesetzt worden", sagt Rummenigge.

12.07 Uhr: Rummenigge über Hernandez: "Wir konnten ihn nur für 80 Millionen Euro kriegen. Das war seine Ausstiegsklausel. Wir wollten diesen Spieler unbedingt. Joachim Löw hat uns in Freiburg zu dem Transfer gratuliert und gesagt: "Das ist der beste Abwehrspieler der Welt". Wir sind von dem Spieler überzeugt, sonst hätten wir nicht so viel Geld für ihn bezahlt."

12.05 Uhr: "Es wird noch den einen oder anderen Zugang geben und noch den einen oder anderen Abgang. Wir werden die Saison beenden und uns anschließend zusammensetzen", meint Rummenigge.

11.55 Uhr: "Der Transfermarkt hat exklusiv mit Geld zu tun. Wir wollen wirtschaftliche Seriosität an den Tag legen. Wir wollen nicht den Wahnsinn mitmachen wie die Spanier oder Italiener vor ein paar Jahren. Klubs wie Inter Mailand, die jetzt am finanziellen Fliegenfänger hängen", sagt Rummenigge.

11.50 Uhr: Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Watzke spricht über die Probleme des deutschen Fußballs. Man sei im Vergleich zu den Engländern finanziell im Nachteil. Der Unterschied liege bei den TV-Geldern. "In England ist knallharter Kapitalismus angesagt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es schwieriger wird mitzuahlten, wenn die Engländer pro Jahr ein bis zwei Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben als wir."

11.45 Uhr: Rummenigge verkündet seinen Ausstieg bei Bayern im Jahr 2021. Auch ein Posten im Aufsichtsrat kommt für ihn nicht in Frage. "Ich gehe dann in den hoffentlich verdienten Ruhestand. Ich möchte nicht auf dem Friedhof der Kuscheltiere derer beerdigt werden, die glauben, sie seien unersetzlich." Kommt Kahn als Nachfolger? "Das ist der Plan. Ich traue dem Oli das zu. Ich bin überzeugt, dass er das kann. Oli ist klug und kennt den Verein."

11.42 Uhr: Erfüllt Kovac seinen bis 2021 datierten Vertrag in München? "Es spricht ja aktuell nichts dagegen", meint Rummenigge.

11.38 Uhr: "Niko hat viel Druck verspürt. Darüber darf er sich nicht beklagen, wenn er beim FC Bayern unterschreibt", meint Watzke über die Brandrede von Kovac auf der Pressekonferenz nach dem Spitzenspiel, sagt aber auch: "Ich mag den Niko. Ich wusste gar nicht, dass er so hoch springen kann wie gestern bei den Toren. Damit hätte er als Spieler jedes Kopfballduell gewonnen."

11.37 Uhr: Rummenigge über Kovac: "Im Klub wird Niko gerecht behandelt. Wir werden ihn dabei im positiven Sinne begleiten und daran arbeiten, dass er das bei Bayern München auch bewerkstelligt, was er bei Eintracht Frankfurt bewerkstelligt hat. Er hat das in Frankfurt sehr gut gemacht."

Einzelkritiken und Noten zu FC Bayern gegen Borussia Dortmund © getty 1/29 Welch ein einseitiges Spitzenspiel! Mit 5:0 schlug ein starker FC Bayern einen desaströsen BVB. Beim FCB überzeugten Martinez und Lewandowski, die Dortmunder enttäuschten durch die Bank. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/29 Manuel Neuer: Bekam lediglich einen gefährlichen Schuss auf die Hütte, als Dahoud früh im Spiel völlig frei aus zehn Metern abziehen durfte. Der Mittelfeldmann traf allerdings den Außenpfosten. Ansonsten nicht gefordert. Note: 3. © getty 3/29 Joshua Kimmich: Wurde zu Beginn der Begegnung überspielt und hatte Glück, dass Dahoud den BVB-Angriff nicht veredelte. In der Folge vor allem in der Offensive aktiv, weil von den Gästen kaum etwas kam. Gewohnt aktiv und passsicher (92 Prozent). Note: 3. © getty 4/29 Niklas Süle: Hätte wohl nicht damit gerechnet, einen derart ruhigen Abend verleben zu dürfen. Gewann beeindruckende 100 Prozent seiner geführten Zweikämpfe. Ansonsten abgeklärt und sicher im Spielaufbau. Vorne unauffälliger als Kollege Hummels. Note: 2,5. © getty 5/29 Mats Hummels: Kam alleine im ersten Durchgang gleich viermal in aussichtsreicher Position zum Kopfball. Einer seiner Versuche saß schon in der 10. Minute. Machte gegen seinen Ex-Klub ein ganz starkes Spiel. In der Defensive kaum gefordert. Note: 2. © getty 6/29 David Alaba: Lauf- und offensivfreudig, hatte überraschenderweise kaum Probleme mit BVB-Shootingstar Sancho. Reihte sich mit seiner Leistung in ein starkes Bayern-Kollektiv ein. Note: 2,5. © getty 7/29 Javi Martinez: Für James in der Startelf, um dem Mittelfeld mehr Struktur und Sicherheit zu geben. Zahlte das mit einer tollen Darbietung zurück. Stopfte die wenigen Löcher und glänzte als Torschütze. Standing Ovations bei seiner Auswechslung. Note: 1,5. © getty 8/29 Thiago: Im Vergleich zum schwachen Auftritt gegen Heidenheim kaum wiederzuerkennen. Mimte neben Martinez die Schaltzentrale, wusste mit etlichen sehenswerten Pässen zu gefallen. Zudem mit punktgenauen Eckstößen. Lieblingsabnehmer: Mats Hummels. Note: 2. © getty 9/29 Serge Gnabry: Machte über seine Seite viel Druck und lief Diallo ein ums andere Mal davon. Erzielte kurz vor dem Seitenwechsel per Kopfball das 4:0. Ein Treffer mit Seltenheitswert. Kurz vor Schluss mit einem weiteren Scorerpunkt. Note: 2. © getty 10/29 Thomas Müller: Spielte seine Liblingsposition, hinter Lewandowski in der Zentrale. Vor allem in Hälfte eins extrem umtriebig und fleißig. Servierte Gnabry dessen Kopfballtreffer mit einer tollen Flanke. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 11/29 Kingsley Coman: Stellte die BVB-Defensive gemeinsam mit Alaba immer wieder vor Probleme. Dribbel- und antrittsstark präsentierte sich der Franzose. Einzig ein Scorerpunkt sollte ihm nicht vergönnt sein. Machte dann Platz für Ribery. Note: 3. © getty 12/29 Robert Lewandowski: Spielte in der ersten Halbzeit mit Zagadou Katz und Maus. Nutzte einen verheerenden Rückpass sehenswert aus, überlupfte Bürki und traf per Seitfallzieher. Nach der Pause unauffälliger, kurz vor Abpfiff mit Nummer 201. Note: 1,5. © getty 13/29 Franck Ribery: Wurde für Coman eingewechselt, blieb aber in seinem vielleicht letzten Klassiker recht blass. Auch, weil die Gastgeber den Fuß deutlich vom Gas nahmen. Note: 3,5. © getty 14/29 Leon Goretzka: Ersetzte den extrem starken Martinez eine Viertelstunde vor Schluss. Ohne Bewertung. © getty 15/29 Renato Sanches: Selbst der wochenlang nicht berücksichtigte Portugiese sammelte ein paar Spielminuten beim souveränen 5:0. Vermittelte den Eindruck, sich zeigen zu wollen. Ohne Bewertung. © getty 16/29 Roman Bürki: Bester Mann beim BVB, bewahrte sein Team mit vier Paraden in Halbzeit eins vor einem noch größeren Debakel. Besonders gegen Hummels und Lewandowski stark zur Stelle. Note: 2,5. © getty 17/29 Lukasz Piszczek: Nach zwei Monaten Verletzungspause in der Startelf und sichtbar nicht bei 100 Prozent. Warf sich in viele Duelle und wies ordentliche Werte auf, kam gegen Coman aber nur selten hinterher und auch beim 0:1 gegen Hummels zu spät. Note: 5. © getty 18/29 Manuel Akanji: Der Dortmunder Abwehrchef noch mit der akzeptabelsten Leistung in der Viererkette, aber direkt beim ersten Gegentor zu weit weg von Hummels und danach auch nicht die ordnende Hand, die es benötigt hätte. Note: 4,5. © getty 19/29 Dan-Axel Zagadou: Desaströse Vorstellung des Franzosen, der gegen Lewandowski nicht den Hauch einer Chance hatte. Schenkte mit seinem verheerenden Fehlpass den Bayern das 0:2. Durchgehend nervös und schwach im Spielaufbau. Wurde zur Pause erlöst. Note: 6. © getty 20/29 Abdou Diallo: Hatte mit Gnabrys Tempo und Wendungen gehörige Probleme. Stand meist viel zu weit entfernt und kam nicht in den Zweikampf. Setzte zwar dezente Offensivakzente, dort aber auch unglücklich. Note: 5. © getty 21/29 Axel Witsel: War nicht der kühle Kopf im BVB-Team, sondern ging in Halbzeit eins mit unter. Im Gegensatz zu seinen Mitspielern gewann er immerhin auch mal ein paar Kopfballduelle und war gewohnt passsicher. Note: 4,5. © getty 22/29 Thomas Delaney: War in Bayerns Zentrum verloren und kam meist zu spät in die direkten Duelle. Spielte im ersten Durchgang ein Drittel seiner Pässe zum Gegner. Verteidigte nach der Pause brav mit. Note: 5. © getty 23/29 Jadon Sancho: Mit seiner enormen Geschwindigkeit gar kein Faktor für den BVB. Defensiv nur im Begleitmodus, offensiv ohne jeden Stich. Wie Delaney spielte auch er in Halbzeit eins jeden dritten Pass zum Gegner. Note: 5,5. © getty 24/29 Mo Dahoud: Stand überraschend in der Startelf. Muss seine Chance nach sechs Minuten machen, scheiterte aber am Pfosten. Danach kaum noch am Ball und gerade gegen Bayerns starke Sechser heillos unterlegen. Nach einer Stunde war Schluss. Note: 5. © getty 25/29 Jacob Bruun Larsen: Dank ihm und seiner Vor-Vorlage kam es überhaupt erst zu Dahouds Aluminiumtreffer. Tauchte anschließend wie der Rest ab, kam defensiv nicht in die direkten Duelle und war zur Pause zweikampfschwächster Dortmunder. Note: 5. © getty 26/29 Marco Reus: Agierte im 4-3-3 in vorderster Front und bereitete Dahouds Pfostenschuss toll vor. Das war's dann aber an Auffälligkeiten, stand gegen Bayerns physisch starke Innenverteidiger komplett auf verlorenem Posten und blieb enorm blass. Note: 5. © getty 27/29 Julian Weigl: Kam zur Pause für den indisponierten Zagadou in die Innenverteidigung. Dort mit solider Leistung - hätte das Trainer Favre mal vor dem Spiel gewusst. Note: 3,5. © getty 28/29 Mario Götze: Kam nach 62 Minuten für Dahoud und ging in die Spitze, Reus agierte fortan als Zehner. Dort kaum am Ball und wie alle anderen BVB-Offensivspieler ohne Durchsetzungsvermögen. Note: 4,5. © getty 29/29 Marius Wolf: Nach 69 Minuten positionsgetreu für Rechtsverteidiger Piszczek eingewechselt. Gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe und ließ gegen nachlassende Bayern zumindest nichts mehr anbrennen. Note: 3,5.

11.34 Uhr: Rummenigge über das Aus von Boateng, Hummels und Müller: "Ich möchte das Sportliche nicht bewerten, das ist eine exklusive Angelegenheit von Joachim Löw. Was mir nicht gefallen hat: die Art und Weise. Es war so viel Zeit zwischen den letzten Länderspielen, in dieser Spanne hätte man das etwas intelligenter und sympathischer gestalten können. Es war Faschingsdienstag. Wir wollten uns eigentlich gerade alle verkleiden. Und da stand auf einmal der Oliver Bierhoff in meinem Büro. Und wenig später der Joachim. Das kam mir so ein bisschen vor wie eine James-Bond-Aktion. Wie aus dem Nichts heraus. Das war für Thomas und Mats einen Schock, Jerome war innerlich ein Stück weit vorbereitet."

11.33 Uhr: Rummenigge über Robben und Ribery: "Wir möchten ihnen zeigen, wer hier spielt, ist Bestandteil der FC-Bayern-Familie. Wir werden sie so verdient und ehrenvoll verabschieden, wie sich das gehört. Nicht so, wie das der DFB mit unseren drei Spielern gemacht hat."

11.30 Uhr: Rummenigge schwärmt von den französischen Neuzugängen Pavard und Hernandez ("Zwei Top-Spieler für die Defensive") und kündigt Abgänge an. "Wir dürfen nicht ausgeben.

11.27 Uhr: Watzke verteidigt den Umbruch der Bayern. "Gestern haben Coman und Gnabry auf den Flügeln gespielt. Nicht Roben und Ribery. Mehr Umbruch geht doch nicht. Zu sagen, die Bayern haben den Umbruch verpasst, stimmt nicht"

11.24 Uhr: Bei all der Kritik an Kovac gesteht Rummenigge eigene Fehler ein. "Wir würden diese Pressekonferenz nicht mehr so machen", sagt der 63-Jährige. "Aber: Artikel eins des Grundgesetzes ist immer noch Artikel eins des Grundgesetzes."

11.23 Uhr: "Ich bin bei Kalle. Irgendwann kommt zwar der Punkt, an dem du rotieren musst. Das Rotieren um des Rotierens Willen ist nicht zielführend", sagt Watzke.

11.19 Uhr: Rummenigge kritisiert Kovac wegen dessen Rotationsprinzip im Herbst: "Wir sind sehr gut in die Saison gestartet mit fünf, sechs Spielen am Stück, haben uns selbst das Bein gestellt. Der Trainer hat viel und vor allem leistungsunabhängig rotiert. Das hat zu einer unglaublich großen Unruhe in der Mannschaft geführt. Ich bin ein großer Gegner der Rotation. Das haben wir dem Trainer so auch gesagt."

11.13 Uhr: Wontorra hakt bei Rummenigge wegen Kovac nach. Dessen Antwort: "Es gibt keine Jobgarantie bei Bayern München. Jeder muss liefern. Ob die Spieler, der Trainer oder die Verantwortlichen. Das ist das Prinzip Bayern München. Wer mit dem Druck nicht umgehen kann, ist im falschen Klub.

11.12 Uhr: Wontorra fragt: "Darf Kovac bleiben, wenn er Vizemeister wird? Rummenigge entgegnet: "Wir werden Meister!" Tosender Applaus im Studio.

11.10 Uhr: Rummenigge ärgert immer noch das Champions-League-Aus gegen Liverpool. "Ich war nach dem Spiel sehr frustriert und enttäuscht. Ich finde, wir haben am Ende des Tages nicht ausreichend mit Mut und Herz gespielt. Wir hätten mit offenem Visier angreifen müssen. Das, was wir gegen Dortmund auch gespielt haben."

11.06 Uhr: Rummenigge spricht über die Bayern-Krise im Herbst. "Da hat es intern richtig gescheppert", sagt er und verrät, dass zu diesem Zeitpunkt "nur wenige" beim Rekordmeister an die Meisterschaft geglaubt hätten. "Entscheidend war Dormtunds Niederlage in Düsseldorf. Damit war nicht zu rechnen", sagt Rummenigge. Durch die Siege gegen Leipzig und Frankfurt im Dezember sei "der Glaube an den Titel" langsam wieder zurückgekehrt.

11.03 Uhr: "Wir waren nicht neun Punkte besser als Bayern. Sie hatten eine Schwächephase, wir hatten eine Schwächephase", meint Watzke.

11.02 Uhr: Rummenigge zeigt sich entspannt. "Wir sind jetzt einen Punkt vorne und wissen, dass wir unsere Spiele gewinnen müssen. Dortmund wird am Samstag wahrscheinlich gegen Mainz gewinnen. Wir sind dann am Sonntag in Düsseldorf gefordert. Wichtig ist, dass wir den Druck ausblenden. Fußball ist immer noch ein Spiel."

11.01 Uhr: "Wir schauen auf Mainz. Wichtig ist, dass wir eine Reaktion zeigen und diese Klatsche abschütteln. Auch das gehört zu einem Reifeprozess dazu", erklärt Watzke und gibt eine Prognose im Hinblick auf das Restprogramm hat: "Einer der beiden wird nicht alle spiele gewinnen. Das Restprogramm ist nicht ohne. Weder für Bayern noch für uns."

10.56 Uhr: Watzke hadert mit der katastrophalen Anfangsphase. Vor allem das 2:0 habe die Mannschaft "gekillt". "Zagadou ist 19 Jahre alt, spielt Robert dem Ball in die Füße. Wenn du solche Fehler machst und nach 18 Minuten mit zwei Gegentoren hinten liegst, wird es in München schwer." Gleichwohl nimmt der BVB-Geschäfsführer seine junge Mannschaft in Schutz: "Wir befinden uns auch noch in einem Reifeprozess, der Geduld erfordert. Auch die Erfahrung hat bei dem Spiel gestern eine Rolle gespielt."

10.55 Uhr: Rummenigge warnt vor dem üppigen Restprogramm: "Wir haben noch sehr schwere Spiele vor der Brust. Und: Unser Vorsprung beträgt nur einen Punkt."

10.54 Uhr: "Ein Sieg war alternativlos", sagt Rummenigge über seine Bayern und lobt die Mannschaft: "Sie hat mit Herz und Leidenschaft gespielt."

10.51 Uhr: "Die Aufstellung hatte mit dem Ergebnis gar nichts zu tun. Das war alles schlüssig. Wir müssen uns anders präsentieren", betont Watzke, erinnert aber auch: "Die Bayern haben auch nur drei Punkte für diesen Sieg bekommen."

10.50 Uhr: Watzke spricht von einem "verdienten" Bayern-Sieg. "Vielleicht war der Druck zu groß. Vielleicht hätte man das auch noch mehr als Endspiel herauskristallisieren müssen. Aber: Das war mit das Beste, was ich in den letzten Jahren von den Bayern gesehen habe. Trotzdem war unsere Leistung indiskutabel."

10.45 Uhr: Los geht's. Rummenigge und Watzke betreten das Studio.