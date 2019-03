Bundesliga: BVB und AC Mailand buhlen wohl um Ajax-Juwel David Neres

Borussia Dortmund ist offenbar weiter an David Neres von Ajax Amsterdam interessiert. Wie UOL Esporte berichtet, bereitet der BVB nach der abgelehnten Offerte im Sommer 2018 ein neues Angebot für den brasilianischen Flügelstürmer vor. Interessiert sollen auch der AC Mailand und die AS Rom sein.

Wie die größte niederländische Tageszeitung De Telegraaf berichtete, wollte Dortmund Neres 2018 mit einer Ablöse von 33 Millionen Euro zu seinem Rekordtransfer machen, scheiterte aber. Das bestätigte Neres im exklusiven Gespräch mit SPOXund Goal im November 2018. Konkret auf Dortmund und die Roma angesprochen, konstatierte er, dass es offizielle Angebote gegeben habe.

Später bestätigte Neres im De Telegraaf, vom Interesse des BVB geschmeichelt gewesen zu sein: "Natürlich habe ich vom Interesse Dortmunds gelesen, musste aber nie darüber nachdenken", so Neres, der weiter ausführte: "Es stärkt natürlich das eigene Ego sehr, wenn ein großer Verein viel Geld für einen ausgeben will. Es zeigt, dass ich auf einem guten Weg bin."

Im aktuellen Rennen um Neres scheint indes Milan die Nase vorn zu haben. Laut UOL Esporte besteht schon länger Kontakt, seit Dezember sollen Gespräche zwischen AC-Sportdirektor Leonardo und Neres' Beratern laufen. Diese sollen in der vergangenen Woche intensiviert worden sein. Milan, das derzeit auf Kurs in Richtung Champions-League-Rückkehr und in der Serie A Vierter ist, will Neres dem Bericht zufolge zu einem Schlüsselspieler einer neuen Ära machen.

Borussia Dortmund: So schlagen sich die Leihspieler des BVB © getty 1/22 Sieben Spieler hat Borussia Dortmund derzeit an andere Vereine verliehen. Sechs davon allein in dieser Saison, darunter fünf in der vergangenen Winter-Transferperiode. Wie schlagen sich die BVB-Kicker? SPOX hat den Überblick. © getty 2/22 FELIX PASSLACK: Von 2012 bis 2017 beim BVB und dort mit 14 BL-Partien, meist als Rechtsverteidiger. Wurde dann nach Hoffenheim ausgeliehen, fand sich unter Nagelsmann aber nicht zurecht und spielte häufiger in der zweiten Mannschaft. © getty 3/22 Die Leihe mit der TSG wurde vorzeitig beendet. Passlack, beim BVB noch mit Vertrag bis 2021, ging leihweise zum englischen Zweitligisten Norwich City und Ex-Dortmund-Trainer Daniel Farke. Ausgezahlt hat sich das Geschäft bisher nicht. © getty 4/22 Auf nur 6 Pflichtspiele kommt Passlack. Sein Problem: Eigengewächs Max Aarons (18) besetzt Passlacks Platz. "Es ist unglücklich für Felix, dass Aarons konstant gute Leistungen zeigt trotz seines jungen Alters", sagt Farke. © getty 5/22 DZENIS BURNIC: Kam 2006 mit 8 zu Dortmund und blieb bis 2017. Tuchel verhalf ihm zu seinen einzigen beiden Profieinsätzen im BVB-Dress. Ging anschließend per Leihe nach Stuttgart, kam dort aber nur auf 6 Einsätze. Seit Winter zu Dynamo Dresden verliehen. © getty 6/22 War bei Borussia unter Favre komplett außen vor, in Dresden kam er unter Ex-Trainer Maik Walpurigis auf vier Einsätze über 90 Minuten. Seit Walpurgis entlassen und von Vereinsikone Cristian Fiel ersetzt wurde, spielte Burnic kein einziges Mal mehr. © getty 7/22 Burnic, der von der U15 bis U20 alle DFB-Jugendteams durchlief, scheint in Dresden also dasselbe Schicksal zu erleiden wie beim VfB. Dort wurde Förderer Wolf entlassen, unter Korkut ging nichts mehr. In Dortmund läuft sein Vertrag bis 2020. © getty 8/22 JEREMY TOLJAN: Kam 2017 aus Hoffenheim zum BVB. Durfte anfangs spielen, als es unter Bosz jedoch dahin ging, war auch er außen vor - wie später unter Favre. Toljan wurde im Winter zu Celtic verliehen und besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2022. © getty 9/22 In Glasgow läuft es für den 24-Jährigen bislang gut. Toljan, 2017 U21-Europameister mit dem DFB, kommt auf elf Pflichtspiele und wird als Rechtsverteidiger eingesetzt. Beim Europa-League-Aus flog er gegen Valencia im Rückspiel nach 37 Minuten vom Platz. © getty 10/22 Problem für Toljan: In 1,5 Jahren beim BVB hatte er drei Trainer und auch in Glasgow kam es nach dem Rodgers-Rücktritt zu einem Trainerwechsel. Zuletzt wurde er in schottischen Medien für leichte Ballverluste und Defizite in der Defensive kritisiert. © getty 11/22 SEBASTIAN RODE: Kam 2016 vom FC Bayern zum BVB und dort in zweieinhalb Jahren aufgrund permanenter Verletzungen lediglich auf 22 Pflichtspiele. Unter Favre vollkommen außen vor. Ging im Winter nach Frankfurt, sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020. © getty 12/22 Bei der "Höhenflug"-Eintracht blüht Rode wieder auf. Acht von neun Bundesligaspielen stehen für ihn zu Buche, alle von Beginn an. Unter Adi Hütter bringt Rode im defensiven Mittelfeld wieder seine Einsatz- und Laufbereitschaft sowie Zweikampfstärke ein. © getty 13/22 Rode ist bis zum Sommer nach Frankfurt verliehen, doch Spieler und Verein signalisierten bereits das Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit. Legt die Eintracht einen marktgerechten Bertrag hin, wird Rode kein Comeback im BVB-Trikot feiern. © getty 14/22 ANDRE SCHÜRRLE: Kam 2016 für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg und ist bis heute teuerster BVB-Einkauf aller Zeiten. Rentiert hat sich diese Summe nicht, denn Schürrle musste häufig verletzt passen. Kam in zwei Spielzeiten auf 51 Pflichtspieleinsätze. © getty 15/22 Seit Sommer läuft die bis 2020 datierte Leihe zum FC Fulham, wo es für Schürrle gegen den Abstieg geht. Traf immerhin sechs Mal in 23 Partien und schoss im Januar gegen Burnley das Tor des Monats. © getty 16/22 Da Fulham auf Platz 19 bereits 13 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufweist, dürfte das Leihgeschäft bereits im Sommer vorzeitig beendet sein und Schürrle zum BVB zurückkehren. Ob der Weltmeister von 2014 dort jedoch eine Zukunft hat, ist fraglich. © getty 17/22 ALEKSANDER ISAK: Kam zur Rückrunde 2016/17 zur Borussia, bekam dort aber unter mehreren Trainern kaum Einsatzmöglichkeiten. Wirkte trotz guter Technik zu schmächtig. Bis 2022 ist der 19-Jährige noch an den BVB gebunden. © imago 18/22 Nachdem er im Winter-Trainingslager in Marbella zwei Treffer im Test gegen Willem II Tilburg erzielte und bleibenden Eindruck hinterließ, ging Isak im Winter per Leihe nach Holland. Dort dreht der Schwede nun auf. © getty 19/22 9 Spiele, 6 Tore lautet Isaks Zwischenbilanz in Tilburg. Hat an Gewicht und Körperlichkeit zugelegt. Gegen Feyenoord erzielte er nach einem Solo ein Traumtor. Macht er so weiter, hat er gute Chancen, im Sommer wieder eine Perspektive beim BVB zu besitzen. © getty 20/22 SHINJI KAGAWA: Kam 2014 nach zwei Jahren bei ManUnited zum BVB zurück. Unter Favre kam er nur in vier Pflichtspielen zum Einsatz und auf 204 Minuten. Ging im Winter zu Besiktas und hat in Dortmund noch bis 2020 Vertrag. © getty 21/22 In Istanbul feierte der Japaner ein sensationelles Debüt. Beim 6:2 gegen Antalyaspor kam Kagawa in die Partie, schoss eine Minute später mit seinem ersten Ballkontakt das zwischenzeitliche 5:1 und verwandelte zwei Minuten später einen Freistoß zum 6:1. © getty 22/22 Kagawa kam seitdem in 6 von 7 Süper-Lig-Spielen zum Einsatz. Besiktas-Präsident Fikret Orman will ihn halten: "Wir wollen mit Kagawa langfristig planen und ihn im Sommer fest verpflichten." Stimmt die Summe, wird ihm der BVB keine Steine in den Weg legen.

Wird David Neres zum Rekordtransfer?

Auch zwischen Ajax und Neres' Lager sollen bereits Gespräche laufen. So soll bereits eine mündliche Vereinbarung bestehen, die Neres einen Wechsel ermöglichen würden, nachdem im Winter ein etwaiger Transfer Neres' zum chinesischen Erstligisten Guangzhou Evergrande noch blockiert worden war. Milan will sich Neres derweil offenbar rund 50 Millionen Euro kosten lassen. Er würde somit Leonardo Bonucci und Rui Costa (beide 42 Millionen Euro) als Rekordtransfer der Rossoneri ablösen.

Auch bei Ajax wäre Neres an einem Rekord beteiligt, sollte er den Verein verlassen: Bereits jetzt wird Ajax den ertragreichsten Transfersommer seiner Historie hinlegen. Die Abgänge von Frenkie de Jong (für 75 Millionen Euro zum FC Barcelona) und Maximilian Wöber (für 10,5 Millionen Euro zum FC Sevilla) spülen bereits über 85 Millionen Euro in die Kassen. Auch Abwehrchef Matthijs de Ligt wird immer wieder mit Top-Klubs in Verbindung gebracht und würde den Geldregen durch einen Transfer gar weiter verstärken.

Neres, der Anfang März 22 Jahre alt wurde, war 2017 vom FC Sao Paulo zu Ajax gewechselt und entwickelte sich in Amsterdam in der aktuellen Saison zum Stammspieler. In 40 Pflichtspielen erzielte er acht Tore und bereitete 13 weitere vor. Beim Weiterkommen des niederländischen Rekordmeisters gegen Real Madrid erzielte er im Estadio Santiago Bernabeu einen Treffer und begeisterte zudem mit technischen Kabinettstückchen.

Am Dienstag feierte er zudem sein Debüt in der brasilianischen Nationalmannschaft. Beim 3:1 gegen Tschechien wurde er in der 63. Minute für Richarlison eingewechselt, bereitete das 2:1 durch Gabriel Jesus vor und leitete das 3:1, erneut durch Jesus, ein.