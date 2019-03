Schalke-PK mit der Vorstellung von Sportvorstand Jochen Schneider im LIVETICKER

Mitten in der Schalker Krise stellt der Verein den neuen Sportvorstand Jochen Schneider mit einer Pressekonferenz vor. Spannend wird vor allem die Trainerfrage: Darf Domenico Tedesco weitermachen? SPOX begleitet die PK des FC Schalke 04 im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Die Schalke-PK mit Jochen Schneider um 13.30 Uhr im Liveticker

Vor Beginn: Am Freitag geht es auswärts gegen Werder Bremen. Gleichzeitig eine Art Generalprobe für das Duell gegen den SVW im Pokal Anfang April. Ein gutes Abschneiden im Pokal wäre die einzige Chance, die Saison ansatzweise zu retten - es sei denn, es gelingt das Wunder in der Königsklasse gegen Manchester City.

Vor Beginn: "Er wird am Dienstag was dazu sagen", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies, der auch bei der Pressekonferenz heute anwesend sein wird. Medienberichten zufolge will S04 erst einmal an Tedesco festhalten - aber sicher ist das erst, wenn Schneider gesprochen hat.

Vor Beginn: Der FC Schalke 04 befindet sich nach einer katastrophalen Vorstellung beim 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf fast wieder im Abstiegskampf. Es ist die größte Krise in der Amtszeit von Trainer Domenico Tedesco. Die Frage ist: Hält der neue starke Mann Jochen Schneider am Übungsleiter fest?

Die nächsten Spiele des FC Schalke 04