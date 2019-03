Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf heute im LIVETICKER

Der FC Schalke 04 empfängt am 24. Spieltag der Bundesliga heute den FC Augsburg. Das Spiel könnt ihr hier bei SPOX im LIVETICKER verfolgen.

FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf treffen zum 40. Mal in der Bundesliga aufeinander. In diesem Jahrtausend sind die Gelsenkirchener in 4 Pflichtspielen gegen die Flingeraner noch ungeschlagen (3 Siege, 1 Remis).

Vor Beginn: Schiedsrichter ist Dr. Felix Brych.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum LIVETICKER. Die Partie beginnt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr in der Veltins Arena.

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: Voraussichtliche Aufstellungen

S04 : Nübel - Stambouli, Sane, Nastasic - Caligiuri, Bentaleb, Mascarell, Ocizpka - Uth - Burgstaller, Konoplyanka

F95: Rensing - Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Stöger, Fink - Lukebakio, Raman - Hennings, Kownack

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 24. Spieltag

Durch die Niederlage der Dortmunder in Augsburg kann der FC Bayern München mit den Schwarz-Gelben gleichziehen.