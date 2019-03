Bundesliga heute live: RB Leipzig gegen Hertha BSC im TV, Livestream und Liveticker

Am 27. Spieltag trifft RB Leipzig heute auf Hertha BSC. Hier auf SPOX bekommt ihr alle Informationen, wo und wann ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die Bundesliga ist zurück. Nach der Länderspielpause geht es in die letzten acht Spieltage und RB Leipzig hat mit dem dritten Tabellenplatz eine optimale Ausgangslage für die internationalen Plätze. Hertha BSC ist dagegen mit Rang zehn im Mittelfeld der Tabelle und hat derzeit in beide Richtungen keine unmittelbare Konkurrenz.

RB Leipzig gegen Hertha BSC im TV und Livestream

Im frei empfangbaren TV könnt ihr die um 18.30 Uhr beginnende Bundesliga-Partie zwischen Leipzig und der Hertha heute nicht live sehen. Das Spiel wird dafür im Pay-TV auf dem Sender Sky laufen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, über Sky Go das Spiel auch im Livestream zu verfolgen. Die kompletten Highlights der Partie werden für euch ab 21:00 Uhr auf DAZN zur Verfügung stehen.

Leipzig vs. Hertha heute im Liveticker

Zusätzlich zum Streaming-Angebot steht auch der Liveticker auf SPOX heute bereit. So verpasst ihr auch am 27. Spieltag keine Sekunde. Auch alle anderen Spiele der Bundesliga gibt es im großen SPOX-Liveticker-Angebot.

RB Leipzig - Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban, Halstenberg - Kampl, Adams - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner

Hertha: Jarstein - Lazaro, Stark, Rekik, Mittelstädt - Grujic, Maier - Leckie, Duda, Kalou - Selke

Bundesliga live: Leipzig will Platz drei festigen

Nach der Pause geht es für Ralf Rangnick und seine Mannschaft wieder zurück in einen zuletzt erfolgreichen Liga-Alltag. Von den letzten fünf Spielen hat Leipzig kein einziges verloren und sich dadurch auf den begehrten Champions-League-Platz drei vorgearbeitet. Der Trainer hat daher ein positives Bild von seinem Team, wie er in einem Interview mit der Sport Bild verriet: "Es hat sich eine Mannschaft entwickelt, die genau weiß, worum es geht. Es gibt keine Ausreißer mehr und dadurch auch keine Nebenkriegsschauplätze", gab sich der Coach zufrieden.

Bundesliga: Hertha BSC ohne Darida und Torunarigha

Etwas anders ist die Lage derzeit in Berlin. In der Länderspielpause verletzte sich der 21-jährige Innenverteidiger Jordan Torunarigha nach Angaben des Vereins am Sonntag beim Training der U21-Nationalmannschaft am linken Sprunggelenk. Dazu kommt der Ausfall von Mittelfeldspieler Vladimir Darida, der sich im Testspiel von Tschechien gegen Brasilien am rechten Oberschenkel verletzte und damit auch nicht zur Verfügung steht.

Bundesliga heute live: Leipzig vs. Hertha im Vergleich

Auch ohne die Ausfälle sprechen die Vorzeichen klar für den Gastgeber aus Leipzig. Aus den letzten fünf Partien konnte die Hertha nur eines für sich entscheiden. Allerdings hatten es die Gegner mit u.a dem FC Bayern und dem BVB in sich. Der direkte Vergleich spricht allerdings auch nicht für die Berliner. In der Hinrunde setzte es eine klare 0:3-Niederlage.

Leipzig vs. Hertha: Alle Spiele im Überblick:

Datum Wettbewerb Heim Ergebnis Gast 03.11.2018 Bundesliga Hertha BSC 0:3 RB Leipzig 12.05.2018 Bundesliga Hertha BSC 2:6 RB Leipzig 17.12.2017 Bundesliga RB Leipzig 2:3 Hertha BSC 06.05.2017 Bundesliga Hertha BSC 1:4 RB Leipzig 17.12.2016 Bundesliga RB Leipzig 2:0 Hertha BSC

Die Tabelle der Bundesliga